25 bin dolarlık Çinli sedan satışta: %10-80 dolum sadece 5,5 dakika

Yeni seri, özellikle yüksek menzil değerleri, güçlü motor seçenekleri ve dikkat çekici şarj performansıyla öne çıkıyor. Fiyatlar ise 25 bin dolardan başlayıp 35 bin dolar seviyesine kadar çıkıyor.
Lynk & Co 10; 5050 mm uzunluğa ve 3005 mm aks mesafesine sahip büyük bir sedan olarak geliştirildi. Marka, tasarımda "The Next Day" tasarım dilini kullanırken; performans odaklı 10+ versiyonunda 21 inç dövme alaşım jantlar, Brembo frenler ve Michelin performans lastikleri gibi detaylar dikkat çekiyor.
İç mekânda ise teknoloji ön planda tutulmuş. Araçta 12,7 inç dijital gösterge paneli, 25,6 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 15,4 inç merkezi multimedya ekranı bulunuyor. Sistem, Qualcomm 8295 işlemci ve Flyme Auto 2 yazılımıyla çalışıyor.
Ayrıca 23 hoparlörlü 1.600 watt ses sistemi, ısıtma ve soğutma fonksiyonuna sahip saklama bölmesi ile masaj, havalandırma ve ısıtma özellikli koltuklar da sunuluyor.
Şarj tarafında ise marka oldukça iddialı. Yüksek güçlü versiyonun uygun koşullarda bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e yalnızca 5,5 dakikada doldurabildiği belirtiliyor. Daha düşük güçlü versiyonda ise aynı işlem 10,5 dakika sürüyor.
Performans isteyenler için geliştirilen Lynk & Co 10+ ise çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistem kullanıyor. Toplam 680 kW (912 hp) güç ve 913 Nm tork üreten model, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3,2 saniyede ulaşıyor. Bu versiyonun menzili ise 536 kilometre olarak açıklanmış durumda.
Sürücü destek sistemleri tarafında Nvidia tabanlı iki farklı paket bulunuyor. Üst versiyonlarda kullanılan Nvidia Thor işlemcisi 700 TOPS'a kadar işlem gücü sunarken, lidar destekli gelişmiş sürüş destek sistemleri ve şehir içi oto pilot fonksiyonlarını destekliyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.