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    BYD, yeni elektrikli sedanı Qin L EV'nin resmi görsellerini yayınladı: Neler sunacak?

    BYD, yaklaşmakta olan yeni elektrikli otomobili Qin L EV'nin resmi görüntülerini yayınladı. BYD'nin e-Platform 3.0 Evo'su üzerine inşa edilen araç neler sunacak?
    BYD, yeni elektrikli Qin L EV'nin resmi görsellerini yayınladı Tam Boyutta Gör
    BYD, yaklaşmakta olan yeni elektrikli otomobili Qin L EV'nin resmi görüntülerini yayınladı. BYD'nin e-Platform 3.0 Evo'su üzerine inşa edilen araç neler sunacak bir göz atalım.

    BYD Qin L EV neler sunacak?

    BYD Qin L, şirketin en son "Dragon Face" tasarım dilini benimsiyor. Ön tarafta, üçgen far tasarımı ve ortada krom plakaya kazınmış "Qin" karakteri dikkatleri çekiyor. Standart olarak "God's Eye" C (DiPilot 100) akıllı sürüş sistemiyle gelecek olan Qin L, 29 adet sensör barındıracak.

    BYD, yeni elektrikli Qin L EV'nin resmi görsellerini yayınladı Tam Boyutta Gör

    4720mm/1880mm/1495 mm ölçülerine ve 2820mm dingil mesafesine sahip orta boy elektrikli sedan, 110 kW (148 beygir) veya 160 kW (215 beygir) motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Batarya tarafında, 46 kWh ve 56,6 kWh BYD Blade lityum demir fosfat pil seçenekleri sunulacak. BYD, aracın WLTC ölçümlerine göre sırasıyla 470 km ve 545 km menzil sunacağını belirtiyor.

    BYD Qin L EV'nin yakında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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