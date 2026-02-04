Giriş
    BYD, yeni elektrikli Song Ultra modelinin ipucu görselini paylaştı

    BYD, en çok satan modelleri arasında yer alan Song serisine yeni Song Ultra'yı eklemeye hazırlanıyor. Yakında resmi olarak tanıtılacak modelin ipucu görseli paylaşıldı.

    BYD Song Ultra, resmi lansman öncesinde Çin’de ilk kez ipucu görseliyle ortaya çıktı. Model daha önce Çin’deki resmi homologasyon sürecinde regülatör kayıtlarında görüntülenmişti. Orta sınıf elektrikli SUV, 270 kW (362 beygir) güç üreten elektrik motoruyla dikkat çekiyor.

    Song ailesine yeni üye: Song Ultra

    byd-song-ultra-ev Tam Boyutta Gör
    Yeni Song Ultra; Han, Tang, Yuan ve Xia gibi modellerin de yer aldığı Dynasty serisi altında yer alan tamamen elektrikli bir model. Dış tasarım olarak serinin diğer üyelerindeki gibi ince LED farlar ve onları birleştiren siyah kapalı panjur dikkat çekiyor. Çok kollu jantlar, belirgin omuz çizgisi ve arkaya doğru eğimli tavan hattı da dinamik bir görüntü oluşturuyor.

    Song Ultra'nın arka tarafında boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor. Tamponda ise gri renkli koruma plakası bulunuyor. Elektrikli SUV'un kapı kolları, Çin'in yeni güvenlik standartları doğrultusunda tasarlanmış. Ayrıca, ipucu görselinden anlaşıldığı kadarıyla üst versiyonlarda Lidar sensörü de bulunacak.

    Boyutlar ve teknik detaylar

    byd-song-ultra-ev Tam Boyutta Gör
    BYD Song Ultra; 4.850 mm uzunluğa, 1.910 mm genişliğe, 1.670 mm yüksekliğe ve 2.840 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, Sealion 7'den 2 cm daha uzun bir model olduğunu söyleyebiliriz. İki farklı motor seçeneğiyle sunulacak modelin boş ağırlığı versiyona bağlı olarak 1.990 ile 2.050 kg arasında değişiyor.

    Motor seçenekleri ve batarya

    byd-song-ultra-ev Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi Song Ultra, 239 kW (320 hp) güç üreten bir elektrik motoruyla geliyor. Üst versiyonda ise 270 kW'lık (362 hp) daha güçlü bir motor yer alıyor ve bu versiyon 210 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Her iki versiyon da BYD’nin kendi geliştirdiği LFP Blade batarya teknolojisini kullanıyor. Batarya kapasitesi henüz açıklanmadı ancak BYD’nin bu konuda ilerleyen dönemde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.
