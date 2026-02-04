BYD, yeni elektrikli Song Ultra modelinin ipucu görselini paylaştı

BYD Song Ultra, resmi lansman öncesinde Çin’de ilk kez ipucu görseliyle ortaya çıktı. Model daha önce Çin’deki resmi homologasyon sürecinde regülatör kayıtlarında görüntülenmişti. Orta sınıf elektrikli SUV, 270 kW (362 beygir) güç üreten elektrik motoruyla dikkat çekiyor.
Song ailesine yeni üye: Song Ultra
Song Ultra'nın arka tarafında boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor. Tamponda ise gri renkli koruma plakası bulunuyor. Elektrikli SUV'un kapı kolları, Çin'in yeni güvenlik standartları doğrultusunda tasarlanmış. Ayrıca, ipucu görselinden anlaşıldığı kadarıyla üst versiyonlarda Lidar sensörü de bulunacak.