Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok'un sahibi ByteDance, yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir

    ByteDance’in Broadcom ile geliştirdiği yapay zeka çipi, TSMC yerine Samsung tarafından üretilebilir. İşte yapay zeka iş yüklerini işleyecek bu çipin üretim hedefleri ve daha fazlası:

    ByteDance, yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir Tam Boyutta Gör
    TikTok’un geliştiricisi ByteDance, geliştirdiği yapay zeka çipinin üretimi için Samsung Foundry ile görüşmeler yürütüyor. Daha önce üretim partneri olarak Tayvan merkezli TSMC’nin adı geçerken son raporlar Çinli teknoloji şirketinin rotasını Samsung’a çevirmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

    ByteDance’in Broadcom iş birliğiyle tasarladığı ve yapay zeka iş yüklerini hedefleyen bu özel çipin, önümüzdeki ayın sonuna kadar örnek üretim aşamasına gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin bu yıl 100.000 adet üretim planladığı, uzun vadede ise kapasiteyi 356.000 adede çıkarmayı hedeflediği aktarılıyor.

    Samsung’un 2nm üretim süreci, ByteDance’in yapay zeka çip planlarında rol oynayabilir

    ByteDance’in geliştirdiği yapay zeka çipi, özellikle büyük ölçekli veri işleme ve model eğitimi gibi yoğun hesaplama gerektiren senaryolara odaklanıyor. Günümüzde üretken yapay zeka ve büyük dil modelleri, yalnızca işlem gücüyle değil, aynı zamanda yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleriyle de ayakta duruyor. Bu nedenle HBM3 ve HBM4 gibi yüksek bant genişlikli bellek teknolojileri, yapay zeka hızlandırıcılarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

    Piyasada HBM üretimi yapan şirket sayısının sınırlı olması, arz-talep dengesini daha da hassas hale getiriyor. Şu anda bu alanda öne çıkan başlıca üreticiler Micron, Samsung ve SK Hynix olarak sıralanıyor. Artan talep, fiyatların yükselmesine ve tedarik süreçlerinin zorlaşmasına yol açarken, büyük teknoloji şirketleri doğrudan üreticilerle stratejik anlaşmalar yaparak avantaj elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda ByteDance’in Samsung ile yürüttüğü görüşmelerin yalnızca dökümhane hizmetlerini değil aynı zamanda bellek çiplerine erişimi de kapsadığı bildiriliyor.

    ByteDance, yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung cephesinde ise tablo farklı bir rekabet dinamiğine işaret ediyor. Şirket, yarı iletken üretim kolu Samsung Foundry üzerinden küresel müşterileri portföyüne katmak için yoğun çaba harcıyor. Özellikle ikinci nesil 2 nanometre üretim süreci olan SF2P’nin geliştirilmesiyle birlikte Samsung’un, ileri üretim teknolojileri konusunda iddiasını artırdığı görülüyor. Bu süreç, daha küçük transistör boyutları sayesinde daha yüksek enerji verimliliği ve performans sunmayı hedefliyor.

    Ancak sürecin henüz kesinleşmiş bir anlaşmayla sonuçlanmadığı da belirtilmeli. ByteDance, çıkan raporların doğru olmadığını ifade ederken Samsung konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Bu durum, görüşmelerin erken aşamada olabileceğine veya tarafların stratejik nedenlerle resmi açıklama yapmaktan kaçındığına işaret edebilir.  

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    krank kasnağı arıza belirtileri en iyi triger seti markası ford fiesta 1.1 yorum sosyoloji bölümü okuyanların yorumu apotemi 15 tyt türkçe deneme cevap anahtarı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max 16
    HP Omen Max 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum