TikTok'un sahibi ByteDance, yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir

Tam Boyutta Gör TikTok’un geliştiricisi ByteDance, geliştirdiği yapay zeka çipinin üretimi için Samsung Foundry ile görüşmeler yürütüyor. Daha önce üretim partneri olarak Tayvan merkezli TSMC’nin adı geçerken son raporlar Çinli teknoloji şirketinin rotasını Samsung’a çevirmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Meta AI ile Facebook profil resmi animasyon özelliği yayında 21 sa. önce eklendi

ByteDance’in Broadcom iş birliğiyle tasarladığı ve yapay zeka iş yüklerini hedefleyen bu özel çipin, önümüzdeki ayın sonuna kadar örnek üretim aşamasına gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin bu yıl 100.000 adet üretim planladığı, uzun vadede ise kapasiteyi 356.000 adede çıkarmayı hedeflediği aktarılıyor.

Samsung’un 2nm üretim süreci, ByteDance’in yapay zeka çip planlarında rol oynayabilir

ByteDance’in geliştirdiği yapay zeka çipi, özellikle büyük ölçekli veri işleme ve model eğitimi gibi yoğun hesaplama gerektiren senaryolara odaklanıyor. Günümüzde üretken yapay zeka ve büyük dil modelleri, yalnızca işlem gücüyle değil, aynı zamanda yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleriyle de ayakta duruyor. Bu nedenle HBM3 ve HBM4 gibi yüksek bant genişlikli bellek teknolojileri, yapay zeka hızlandırıcılarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

Piyasada HBM üretimi yapan şirket sayısının sınırlı olması, arz-talep dengesini daha da hassas hale getiriyor. Şu anda bu alanda öne çıkan başlıca üreticiler Micron, Samsung ve SK Hynix olarak sıralanıyor. Artan talep, fiyatların yükselmesine ve tedarik süreçlerinin zorlaşmasına yol açarken, büyük teknoloji şirketleri doğrudan üreticilerle stratejik anlaşmalar yaparak avantaj elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda ByteDance’in Samsung ile yürüttüğü görüşmelerin yalnızca dökümhane hizmetlerini değil aynı zamanda bellek çiplerine erişimi de kapsadığı bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung cephesinde ise tablo farklı bir rekabet dinamiğine işaret ediyor. Şirket, yarı iletken üretim kolu Samsung Foundry üzerinden küresel müşterileri portföyüne katmak için yoğun çaba harcıyor. Özellikle ikinci nesil 2 nanometre üretim süreci olan SF2P’nin geliştirilmesiyle birlikte Samsung’un, ileri üretim teknolojileri konusunda iddiasını artırdığı görülüyor. Bu süreç, daha küçük transistör boyutları sayesinde daha yüksek enerji verimliliği ve performans sunmayı hedefliyor.

Ancak sürecin henüz kesinleşmiş bir anlaşmayla sonuçlanmadığı da belirtilmeli. ByteDance, çıkan raporların doğru olmadığını ifade ederken Samsung konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Bu durum, görüşmelerin erken aşamada olabileceğine veya tarafların stratejik nedenlerle resmi açıklama yapmaktan kaçındığına işaret edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: