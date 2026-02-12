TikTok'un sahibi ByteDance, yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir

ByteDance’in Broadcom iş birliğiyle tasarladığı ve yapay zeka iş yüklerini hedefleyen bu özel çipin, önümüzdeki ayın sonuna kadar örnek üretim aşamasına gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin bu yıl 100.000 adet üretim planladığı, uzun vadede ise kapasiteyi 356.000 adede çıkarmayı hedeflediği aktarılıyor.
Samsung’un 2nm üretim süreci, ByteDance’in yapay zeka çip planlarında rol oynayabilir
ByteDance’in geliştirdiği yapay zeka çipi, özellikle büyük ölçekli veri işleme ve model eğitimi gibi yoğun hesaplama gerektiren senaryolara odaklanıyor. Günümüzde üretken yapay zeka ve büyük dil modelleri, yalnızca işlem gücüyle değil, aynı zamanda yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleriyle de ayakta duruyor. Bu nedenle HBM3 ve HBM4 gibi yüksek bant genişlikli bellek teknolojileri, yapay zeka hızlandırıcılarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.
Piyasada HBM üretimi yapan şirket sayısının sınırlı olması, arz-talep dengesini daha da hassas hale getiriyor. Şu anda bu alanda öne çıkan başlıca üreticiler Micron, Samsung ve SK Hynix olarak sıralanıyor. Artan talep, fiyatların yükselmesine ve tedarik süreçlerinin zorlaşmasına yol açarken, büyük teknoloji şirketleri doğrudan üreticilerle stratejik anlaşmalar yaparak avantaj elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda ByteDance’in Samsung ile yürüttüğü görüşmelerin yalnızca dökümhane hizmetlerini değil aynı zamanda bellek çiplerine erişimi de kapsadığı bildiriliyor.
Ancak sürecin henüz kesinleşmiş bir anlaşmayla sonuçlanmadığı da belirtilmeli. ByteDance, çıkan raporların doğru olmadığını ifade ederken Samsung konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Bu durum, görüşmelerin erken aşamada olabileceğine veya tarafların stratejik nedenlerle resmi açıklama yapmaktan kaçındığına işaret edebilir.