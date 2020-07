Çağın En Çok Tercih Edilen Enstrümanları Kalimba ve Ukulele Hakkında Bilmedikleriniz

Ukelele Nedir?



Zıplayan pire anlamına gelen ukelele Hawaii dili içerisinde telli çalgılar ailesine ait bir enstrüman olarak dikkat çeker. İsim anlamında uke şeklinde kısaltılmaktadır. Malzeme olarak naylon ve kirişten yapılmasıyla bilinir. Ukelenin kendi içinde dört çeşide ayrılmıştır. Soprano, tenor, konser ve bariton şeklinde oluşmaktadır. Müzik aletleri ve Midex marka ukelele için yonkamuzikmarket.com sitesini tercih edebilirsiniz.



Ukelelenin Tarihçesi Nedir?



Genel anlamda Hawaii müziği ile ilişkilendirilmektedir. Ancak Portekiz'de bulunan göçmenler tarafından Madeira adaları yakınlarında kullanılmıştır. Aynı zamanda ukeleleye benzer aletler Portekiz taraflarında bulunmuştur.



Enstrümanın atası olarak bilinmektedir. Mesleği marangoz olan üç tane göçmen tarafından ukelelenin bulunduğu söylenir. Bu aletin yaratıcısı bu üç isimdir. Bu kişilerin geldiğine dair bilgi ise ülkede yayınlanan gazetede göçmenlerin gelip halkı eğlendirdiği konusunda yazılar yazılmıştır. Hawaii kralı tarafından bu enstrümanın desteklenmesi aletin gelişmesi açısından uygun ortam sağlamıştır. Aynı zamanda kraliyet buluşmaları içerisinde çalınarak tanıtılması günümüzdeki ukelelenin Hawaii müziği ve kültürü içerisinde önemli bir yeri olduğunu ortaya koyar. Bu aletin ABD tarafından ilgi görmesi ve bağlanması ile bambaşka bir hal almıştır. Çeşitli fuarlar içerisinde ukelelenin tanıtılması açısından son derece dikkat çeken bir konudur. Telli çalgılar içerisinde yer alan bir alet olarak hoş ve huzur veren bir müzik sunar.



Ukelele Çeşitleri Nelerdir?



Soprano ukelelenin standart boyutu olarak bilinmektedir. Dükkanlarda bulunan ve tavana asılan küçük aletler soprano olarak bilinir. Son derece dair bir klavye yerine sahiptir. Bu sebeple elleri iri ve büyük olan insanlar bu aleti kullanırken zorluk yaşayacaklardır. Hızlı hızlı geçiş yapmak son derece zor olacaktır. Sesler içerisinde en cılız sese sahip olan bu çeşittir. Cılız ve ince telli olması kişinin kullanımına göre değişmektedir. Eğer sesiniz inceyse bu müzik aleti tam size göre bir tercih olacaktır. Concert Ukulele, bu ukulele soprano kadar ince değildir. Ama çok kalın da değildir. Orta seviyede bir ses sunmaktadır. Çeşitlerin arasında kararsızlık yaşayıp hangisini alacağınızı bilmiyorsanız bu alet tam size göre olacaktır. Ses uyumu konusunda zorluk yaşamayacağınız bir alet olarak dikkat çeker.



Aynı zamanda ekonomiklik açısından en rahat ve uygun olanlar concert ukulele çeşitleridir. Her kesimden ve her yaştan insan tarafından ilgiyle tercih edilmektedir. Tenor ukulele, eğer ilk defa ukulele alıyorsanız bu çeşidi almanızda fayda vardır. Hem maddi hem de kullanım açısından kolaylık sağlamaktadır. Diğer çeşitlerine göre daha kalın bir ses tonu sunar. Ne ince ne de orta seviyedir. Baritone ukulele ise tel uzunluğu ve gövdenin hacmine göre çıkan ses kalınlaşmaya başlamaktadır. Kendinize uygun ukuleyi bulmak için her birini elinize alarak tek tek denemekte fayda vardır. Çıkan sesleri ve boyutlarını inceleyerek elinize uygun müzik aletini satın alabilirsiniz. Geçmişten günümüze en çok tercih edilen aletlerden biridir. Her kesimden ve her yaştan insanın keyifle kullandığı tercihlerinden biridir.

Kalimba Nedir?



Güney Afrika'da ortaya çıkan bir müzik aleti olarak bilinmektedir. Şekil olarak tahtadan yapılmış bir taban olarak dikkat çeker. Metal parçaları kademeli bir şekilde yerleştirilmektedir. Dünya üzerinde birçok isimle beraber tanınan kalimbanın en çok tanınan adı Mbira'dır. Özellikle 1960 ve 1970 arasında birçok isimle tanınmaktadır. Anglo dünyası içinde Başparmak piyanosu adı ile tanınan müzik aletlerinden biridir. Doğu ve Güney Afrika içinde kalimbanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Özellikle Nijerya Okpuje tarafında kalimbanın varlığı bilinmektedir.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti çevresinde genellikle dini törenlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda düğünlerin ve sosyal etkilerin vazgeçilmez aletlerinden biridir. 1950 yıllarından itibaren Güney Afrika taraflarından ihraç edilerek başka ülke ve milletlerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Yonka Muzik Market birçok müzik aleti ve ses sistemini gerçekleştirmektedir. Hem performanslı hem de kaliteli ürünler almak istiyorsanız Midex marka kalimbaları yonkamuzikmarket.com sitesine girerek inceleyebilirsiniz.



Kalimbanın Tarihçesi Nedir?



İdiofon ve lamellofonlar türüne giren kalimba diğer müzik aletleri gibi Afrika çevresinde görülmeye başlamıştır. Eski zamanlarda ilk dilleri bambu parçalarından yapılmaya başlamıştır. Ancak zaman geçtikçe metal aksamlara dönüştüğünü söyleyebiliriz. 1300 yıl öncesinde Zambezi Nehri kıyılarında görülen bu alet Mozambik yerlileri arasında görülerek gittikçe popüler bir hale gelmiştir.

Kalimba Nasıl Çalınmaktadır?



Kalimba müzik aletinin çalınması diğer müzik aletlerine göre son derece kolay ve rahattır. Kullanım pratikliği sağlayan yapısıyla her yaştan ve her kesimden insanın çalabileceği bir alet olarak dikkat çeker. Çalındığında insana huzur veren ve mutlu eden bir yapısı vardır. Rastgele ve serbest bir şekilde çalmaya imkan veren müzik aleti hoş bir melodi sunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de temel nota bilgisidir. Bu aleti çalmak için basit nota çözümlemelerini yapmanız gerekmektedir. Sayısal anlamda rakamların karşılıklarını ve alfabedeki harflerin değerlerini bilmeniz kalimba çalma açısından önemli bir seviyeyi göstermektedir.



Temel nota bilgisi öğrenildikten sonra besteler yapılarak istenilen şarkılar çalınmaktadır. En kalın nota do en ince olan nota ise si olarak bilinir. Aynı zamanda bunlara ek olarak bemol ve diyez de bulunmaktadır. Bu aletini almadan önce parmak yapınıza göre uygun olan çeşidi almanız önerilir. Birçok farklı kalimba çeşidi bulunmaktadır. Farklı uzunluk ve kalınlıklarda bulunan yapısıyla metal çubukları notaların ses özelliklerini sağlamaktadır. Kalimbanın çalınması konusunda belli başlı kurallar bulunmamaktadır. Son derece esnek yapısıyla kişiye göre farklılık arz etmektedir. Bu müzik aletini bireysel olarak öğrenmeniz mümkündür. Alacağınız müzik kitapları ve kılavuzlarla birlikte kalimbanın tarihçesini araştırabilir, çalma işlemlerini adım adım görebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız internet üzerinden sosyal paylaşım sitelerine girerek kalimbanın çalışma aşamalarını izleyebilirsiniz. Bunların haricinde müzik kursuna giderek kalimba konusunda detaylı bilgi öğrenebilirsiniz. Eğitimciler tarafından dersler alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Akort frekans tablolarına bakarak kalimbanın akort ayarını yapma fırsatınız vardır. Telefona uygulama indirerek kalimbayı yakından tanıyabilirsiniz. Sayısal değerleri öğrenerek hoş ve huzur veren kalimbanın zevkine varabilirsiniz. Geçmişten günümüze her kesimden ve her yaştan insanın severek kullandığı bir müzik aleti olarak dikkat çekmektedir. Yonka Muzik Market WhatsApp sipariş için 0 538 570 01 03-0 505 025 35 75- 0505 995 35 75 telefonları kullanabilir ve yonkamuzikmarket.com sitesine girerek direk sipariş verebilirsiniz.



Çok işlevli özellikleri ve uygun fiyatlarıyla müzik sistemleri ve aletleri konusunda alışveriş yapma fırsatı sunmaktadır. Geçmişten günümüze değişen teknoloji ile birlikte müzik aletleri ile ilgili alışveriş olanakları da gittikçe genişlemiştir. İnternet sitesinde bulunan birçok aleti ve ses sistemlerinin detaylı olarak özelliklerini görebilirsiniz. Araçların içinde bulunan birçok özelliği uygun ve kaliteli fiyatlarla birleşince ortaya başarılı çalışmalar sunulmaktadır.



Müşteri memnuniyeti için çalışan Yonka Muzik Market her kesim ve her yaştan insan tarafından bilinen ve tanınan bir market olarak dikkat çekmektedir. Sunduğu kaliteli ve performansı güçlü ürünler hayatın birçok alanında kullanım olanağı sağlamaktadır. İstediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Siteye üye olarak istediğiniz zaman alışveriş yapma fırsatınız bulunmaktadır. Değişen teknoloji ile birlikte en iyi ürünleri görebilirsiniz.

