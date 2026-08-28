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    ÇAKIR füzesi ilk kez karadan ateşlendi: Menzili de arttı

    ROKETSAN'ın ÇAKIR füzesi ilk kez kara platformundan ateşlendi. Kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vuran füzenin menzili de yeni yakıt sistemiyle başarıyla artırıldı.

    yeni roketsan çakır test Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN tarafından geliştirilen Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, SİHA'ların ardından ilk kez bir kara platformundan ateşlendi. Gerçekleştirilen iki farklı atış testinde füze, hem kara hem de deniz hedeflerini tam isabetle vurdu. Füzede ayrıca yeni yakıt sistemi de kullanıldı ve bu sayede menzilde artış yakalandı.

    Karadan hedefleri vurdu

    ÇAKIR'ın kara platformundan gerçekleştirilen testleri farklı günlerde yapıldı. Füze, bir testte kara, diğerinde ise deniz üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Her iki hedefin imhasında Yeni Nesil Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı (IIR) kullanıldı.

    roketsan Tam Boyutta Gör
    Testlerin önemli aşamalarından biri de ÇAKIR'a entegre edilen yeni yakıt sisteminin denenmesi oldu. Sistemle birlikte füzenin artırılmış menzil kabiliyeti doğrulandı. Böylece daha önce SİHA platformlarında kullanılan ÇAKIR'ın farklı fırlatma platformlarına uyarlanabileceği de bir kez daha gösterildi.

    ÇAKIR, düşük radar görünürlüğü ve yüksek vuruş hassasiyetiyle öne çıkan bir kabiliyet. Füzenin gelişmiş navigasyon mimarisi, farklı hedef tiplerine ve hava koşullarına karşı görev yapmasına imkan sağlıyor. Sistem aynı zamanda düşman elektronik harp ve karşı tedbirlerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. ÇAKIR'ın çift yönlü veribağı kabiliyeti sayesinde uçuş sırasında hedef güncelleme, görevi iptal etme ve hedefe yeniden saldırma imkanları bulunuyor.

    Füzede ayrıca yapay zeka destekli bir güdüm mimarisi kullanılıyor. Bu yapı sayesinde ÇAKIR, hedefini otonom olarak teşhis edebiliyor.

    200 kilometreden fazla menzile sahip

    roketsan çakır füze Tam Boyutta Gör
    Modüler bir mimari üzerine geliştirilen ÇAKIR ailesi, farklı görevler için dört ana gruba ayrılıyor. Ailede IIR, RF ve hibrit arayıcı seçeneklerine sahip gemisavar füzeleri, elektronik harp füzeleri, IIR, RF ve hibrit seçenekli seyir füzeleri ile sürü sensörlü seyir füzeleri bulunuyor.

    Menzil noktasında ise 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Füzenin ağırlığı yaklaşık 275 kilogram, booster kullanıldığında ise yaklaşık 350 kilograma çıkıyor. Füzenin itki sisteminde ise yerli üretim KJM KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru kullanılıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    opel astra 1.6 cdti passat 1.6 tdi comfortline geely emgrand sonax siyah cila turkcell çekmiyor

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