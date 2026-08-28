ÇAKIR füzesi ilk kez karadan ateşlendi: Menzili de arttı

Karadan hedefleri vurdu
ÇAKIR'ın kara platformundan gerçekleştirilen testleri farklı günlerde yapıldı. Füze, bir testte kara, diğerinde ise deniz üzerindeki hedefi başarıyla vurdu. Her iki hedefin imhasında Yeni Nesil Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı (IIR) kullanıldı.
ÇAKIR, düşük radar görünürlüğü ve yüksek vuruş hassasiyetiyle öne çıkan bir kabiliyet. Füzenin gelişmiş navigasyon mimarisi, farklı hedef tiplerine ve hava koşullarına karşı görev yapmasına imkan sağlıyor. Sistem aynı zamanda düşman elektronik harp ve karşı tedbirlerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. ÇAKIR'ın çift yönlü veribağı kabiliyeti sayesinde uçuş sırasında hedef güncelleme, görevi iptal etme ve hedefe yeniden saldırma imkanları bulunuyor.
Füzede ayrıca yapay zeka destekli bir güdüm mimarisi kullanılıyor. Bu yapı sayesinde ÇAKIR, hedefini otonom olarak teşhis edebiliyor.
200 kilometreden fazla menzile sahip
Menzil noktasında ise 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Füzenin ağırlığı yaklaşık 275 kilogram, booster kullanıldığında ise yaklaşık 350 kilograma çıkıyor. Füzenin itki sisteminde ise yerli üretim KJM KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim