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    Alibaba'dan aldığı çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti

    Mercedes G-Serisi aracını Alibaba'dan aldığı çakma parçalarla modifiye eden araç sahibi büyük şok yaşadı. Lüks SUV, ağır değer kaybına uğrayarak sahibini 62.000 dolar zarara uğrattı.

    Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti Tam Boyutta Gör
    Lüks otomobil dünyasında yapılan yanlış tercihler, bazen araç sahibine çok pahalıya mal olabiliyor. Bunun son örneği, Cars & Bids platformundaki bir açık artırma ile yaşandı. 2026 model bir Mercedes-Benz G550 sahibi, aracına uyguladığı düşük kaliteli modifikasyonlar nedeniyle kelimenin tam anlamıyla bir servet kaybetti.
    Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti Tam Boyutta Gör
    ABD'li araç sahibi henüz yeni aldığı ve sadece 127 kilometrede olan Mercedes-Benz G550'si için 172.355 dolar ödediğini söylüyor. Ancak bununla da yetinmeyerek, aracın iç ve dış görünümünü modifiye etmek için yaklaşık 50.000 dolar daha harcamış. Toplam maliyeti 222.000 dolara ulaşan araç, sahibinin umduğu gibi değer kazanmak yerine ciddi bir değer kaybına uğradı.

    Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti Tam Boyutta Gör

    Alibaba'dan çakma kitler

    Zararın en büyük nedeni G-Serisi'nin dış görünümüne yapılan çakma modifikasyonlar oldu. Araç sahibi ünlü Polonyalı modifiye firması Carlex Design'ın tasarımlarından ilham alan bir gövde kiti tercih etti. Alibaba üzerinden yaklaşık 18.000 dolara satın alınan bu gövde kiti, imitasyon bir üründü.

    Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti Tam Boyutta Gör
    Çamurluklar, ön ızgara ve çift renkli gövde kaplaması gibi detaylar içeren modifikasyonlar, Alibaba'dan satın alınan 5.000 dolarlık jantlarla tamamlandı. Bunların yanına üzerinde Mercedes yıldızlarının bulunduğu tavan kaplaması da eklendi. İç mekanın aşırı gösterişli hale getirilmesi ve aracın özgün Mercedes DNA'sından uzaklaşması nedeniyle otomobil "yürüyen Noel ağacı" olarak nitelendirildi.

    Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti Tam Boyutta Gör

    Gelen teklifler hayal kırıklığı

    Araca yapılan toplam yatırım 222.000 doları aşsa da popüler müzayede platformu Cars & Bids'teki açık artırmada en yüksek teklif 160.000 dolarda kaldı. Bunun en büyük nedeni lüks otomobil meraklıları ve koleksiyoncuların araç üzerindeki kitin orijinal olmadığını hemen fark etmesiydi. Sonuç olarak en yüksek teklif, aracın fabrika çıkış fiyatının bile altında kaldı. Araç sahibi ise otomobili satın alıp modifiye ettikten sadece birkaç ay sonra yaklaşık 62.000 dolar zarar etti.

    Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti Tam Boyutta Gör
    Yaşanan olay lüks araç sahipleri için önemli bir ders niteliği taşıyor. Bu seviyedeki otomobillerde modifikasyon yapılacaksa ya yalnızca kaliteli ve orijinal parçalar kullanılmalı ya da aracın orijinalliği korunmalı. Aksi takdirde kişiselleştirme amacıyla yapılan modifikasyonlar aracın değerini artırmak yerine ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

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