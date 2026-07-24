Alibaba'dan aldığı çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti

Zararın en büyük nedeni G-Serisi'nin dış görünümüne yapılan çakma modifikasyonlar oldu. Araç sahibi ünlü Polonyalı modifiye firması Carlex Design'ın tasarımlarından ilham alan bir gövde kiti tercih etti. Alibaba üzerinden yaklaşık 18.000 dolara satın alınan bu gövde kiti, imitasyon bir üründü.
Gelen teklifler hayal kırıklığı
Araca yapılan toplam yatırım 222.000 doları aşsa da popüler müzayede platformu Cars & Bids'teki açık artırmada en yüksek teklif 160.000 dolarda kaldı. Bunun en büyük nedeni lüks otomobil meraklıları ve koleksiyoncuların araç üzerindeki kitin orijinal olmadığını hemen fark etmesiydi. Sonuç olarak en yüksek teklif, aracın fabrika çıkış fiyatının bile altında kaldı. Araç sahibi ise otomobili satın alıp modifiye ettikten sadece birkaç ay sonra yaklaşık 62.000 dolar zarar etti.