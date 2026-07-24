Alibaba'dan aldığı çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lüks otomobil dünyasında yapılan yanlış tercihler, bazen araç sahibine çok pahalıya mal olabiliyor. Bunun son örneği, Cars & Bids platformundaki bir açık artırma ile yaşandı. 2026 model bir Mercedes-Benz G550 sahibi, aracına uyguladığı düşük kaliteli modifikasyonlar nedeniyle kelimenin tam anlamıyla bir servet kaybetti.

Tam Boyutta Gör ABD'li araç sahibi henüz yeni aldığı ve sadece 127 kilometrede olan Mercedes-Benz G550'si için 172.355 dolar ödediğini söylüyor. Ancak bununla da yetinmeyerek, aracın iç ve dış görünümünü modifiye etmek için yaklaşık 50.000 dolar daha harcamış. Toplam maliyeti 222.000 dolara ulaşan araç, sahibinin umduğu gibi değer kazanmak yerine ciddi bir değer kaybına uğradı.

Tam Boyutta Gör

Alibaba'dan çakma kitler

Zararın en büyük nedeni G-Serisi'nin dış görünümüne yapılan çakma modifikasyonlar oldu. Araç sahibi ünlü Polonyalı modifiye firması Carlex Design'ın tasarımlarından ilham alan bir gövde kiti tercih etti. Alibaba üzerinden yaklaşık 18.000 dolara satın alınan bu gövde kiti, imitasyon bir üründü.

Tam Boyutta Gör Çamurluklar, ön ızgara ve çift renkli gövde kaplaması gibi detaylar içeren modifikasyonlar, Alibaba'dan satın alınan 5.000 dolarlık jantlarla tamamlandı. Bunların yanına üzerinde Mercedes yıldızlarının bulunduğu tavan kaplaması da eklendi. İç mekanın aşırı gösterişli hale getirilmesi ve aracın özgün Mercedes DNA'sından uzaklaşması nedeniyle otomobil "yürüyen Noel ağacı" olarak nitelendirildi.

Tam Boyutta Gör

Gelen teklifler hayal kırıklığı

Araca yapılan toplam yatırım 222.000 doları aşsa da popüler müzayede platformu Cars & Bids'teki açık artırmada en yüksek teklif 160.000 dolarda kaldı. Bunun en büyük nedeni lüks otomobil meraklıları ve koleksiyoncuların araç üzerindeki kitin orijinal olmadığını hemen fark etmesiydi. Sonuç olarak en yüksek teklif, aracın fabrika çıkış fiyatının bile altında kaldı. Araç sahibi ise otomobili satın alıp modifiye ettikten sadece birkaç ay sonra yaklaşık 62.000 dolar zarar etti.

Tam Boyutta Gör Yaşanan olay lüks araç sahipleri için önemli bir ders niteliği taşıyor. Bu seviyedeki otomobillerde modifikasyon yapılacaksa ya yalnızca kaliteli ve orijinal parçalar kullanılmalı ya da aracın orijinalliği korunmalı. Aksi takdirde kişiselleştirme amacıyla yapılan modifikasyonlar aracın değerini artırmak yerine ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çakma kitlerle Mercedes'ini modifiye eden adam büyük zarar etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: