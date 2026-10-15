Call of Duty 3, 20 yıl sonra 4K ve 180 FPS desteğiyle PC’ye getirildi

PC sürümü 4K ve 180 FPS ile geliyor
FrankHUN88453 tarafından geliştirilen CoD3Recomp projesi, Xbox 360 sürümünün PowerPC işlemci mimarisi için yazılmış kodları XenonRecomp aracılığıyla C++ koduna dönüştürüyor. Ardından bu kodlar, x86-64 mimarisine sahip bilgisayarlarda doğrudan çalışabilen yerel bir uygulamaya derleniyor.
CoD3Recomp, oyunu bilgisayarda oynamayı kolaylaştıran çeşitli grafik ve kontrol seçenekleri de içeriyor. Oyuncular 4K çözünürlüğü kullanabiliyor, görüntü oluşturma ölçeğini ayarlayabiliyor ve görüş açısını 65 ile 100 derece arasında değiştirebiliyor. Ayrıca MSAA ve FXAA kenar yumuşatma seçenekleri de sunuluyor.
Diğer grafik ayarları arasında anizotropik filtreleme, doku kalitesi, model ayrıntısı ve dikey senkronizasyon bulunuyor. Kontrol tarafında ise klavye ve fare desteği sağlanıyor. Projenin 0.4.0 sürümü, oyunun orijinal 60 FPS sınırını da kaldırıyor. Geliştiricinin paylaştığı sonuçlara göre oyun, MSAA kapalıyken 1080p çözünürlükte 95-108 FPS arasında çalışabiliyor. Deneysel görüntü oluşturma optimizasyonu etkinleştirildiğinde ise aynı sahnede yaklaşık 180 FPS değerine ulaşılabiliyor.
Oyunun 15 hikaye görevi de oynanabiliyor
CoD3Recomp, GitHub üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor. Ancak proje henüz tümüyle sorunsuz değil. 0.4.0 sürümünde bazı görsel hatalar halen mevcut.
Dağıtım paketinde telif hakkıyla korunan oyun dosyaları bulunmuyor. Bu nedenle oyunu çalıştırmak isteyenlerin uyumlu bir Xbox 360 oyun imajını kendilerinin sağlaması gerekiyor. Kurulum aracı, Call of Duty 3'ün ABD ve Avrupa sürümlerini destekliyor.Kaynakça https://github.com/FrankHUN88453/CoD3Recomp https://www.dsogaming.com/news/console-exclusive-call-of-duty-3-has-been-ported-to-pc/ https://videocardz.com/newz/call-of-duty-3-finally-gets-an-unofficial-native-pc-port-after-20-years-with-4k-and-unlocked-fps-support Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: