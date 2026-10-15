Call of Duty 3, 20 yıl sonra 4K ve 180 FPS desteğiyle PC’ye getirildi

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Tam Boyutta Gör Treyarch tarafından geliştirilen ve 2006 yılında piyasaya sürülen Call of Duty 3, bugüne kadar resmi bir PC sürümüne sahip değildi. Oyun Xbox 360, PlayStation 3 ve dönemin diğer konsolları için yayımlanmıştı. Activision'ın PC sürümü çıkarmaması nedeniyle oyuncular, oyunu bilgisayarda oynamak için farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyordu. Şimdi ise Call of Duty 3, yaklaşık 20 yıl sonra hayranlar tarafından geliştirilmiş bir PC sürümüne kavuştu.

PC sürümü 4K ve 180 FPS ile geliyor

FrankHUN88453 tarafından geliştirilen CoD3Recomp projesi, Xbox 360 sürümünün PowerPC işlemci mimarisi için yazılmış kodları XenonRecomp aracılığıyla C++ koduna dönüştürüyor. Ardından bu kodlar, x86-64 mimarisine sahip bilgisayarlarda doğrudan çalışabilen yerel bir uygulamaya derleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu yöntem, geleneksel konsol emülasyonundan farklı olarak oyunun bilgisayar donanımında doğrudan çalışmasını sağlıyor. Proje kapsamında orijinal konsol grafik altyapısı da değiştirilerek Direct3D 11 tabanlı yeni bir görüntü oluşturma sistemi kullanılıyor.

CoD3Recomp, oyunu bilgisayarda oynamayı kolaylaştıran çeşitli grafik ve kontrol seçenekleri de içeriyor. Oyuncular 4K çözünürlüğü kullanabiliyor, görüntü oluşturma ölçeğini ayarlayabiliyor ve görüş açısını 65 ile 100 derece arasında değiştirebiliyor. Ayrıca MSAA ve FXAA kenar yumuşatma seçenekleri de sunuluyor.

Diğer grafik ayarları arasında anizotropik filtreleme, doku kalitesi, model ayrıntısı ve dikey senkronizasyon bulunuyor. Kontrol tarafında ise klavye ve fare desteği sağlanıyor. Projenin 0.4.0 sürümü, oyunun orijinal 60 FPS sınırını da kaldırıyor. Geliştiricinin paylaştığı sonuçlara göre oyun, MSAA kapalıyken 1080p çözünürlükte 95-108 FPS arasında çalışabiliyor. Deneysel görüntü oluşturma optimizasyonu etkinleştirildiğinde ise aynı sahnede yaklaşık 180 FPS değerine ulaşılabiliyor.

Oyunun 15 hikaye görevi de oynanabiliyor

Tam Boyutta Gör CoD3Recomp projesi orijinal oyunun te koyunculu hikaye modundaki 15 görevin tamamı destekleniyor. Görevler arasındaki geçişler, kontrol noktaları, ara sahneler, sesler ve kayıt sistemi de çalışır durumda.

CoD3Recomp, GitHub üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor. Ancak proje henüz tümüyle sorunsuz değil. 0.4.0 sürümünde bazı görsel hatalar halen mevcut.

Dağıtım paketinde telif hakkıyla korunan oyun dosyaları bulunmuyor. Bu nedenle oyunu çalıştırmak isteyenlerin uyumlu bir Xbox 360 oyun imajını kendilerinin sağlaması gerekiyor. Kurulum aracı, Call of Duty 3'ün ABD ve Avrupa sürümlerini destekliyor.

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Call of Duty 3, 20 yıl sonra 4K ve 180 FPS desteğiyle PC’ye geldi

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