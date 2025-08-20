Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkıyor: Co-op hikaye, Multiplayer, Zombiler

    Gamescom etkinliğinde Call of Duty: Black Ops 7 için oynanış videosu yayınlandı. Call of Duty: Black Ops 7, co-op hikaye, multiplayer ve zombi moduyla 14 Kasım'da çıkış yapıyor.

    Call of Duty: Black Ops 7 oynanış videosu co-op hikaye, multiplayer Tam Boyutta Gör
    Beklendiği üzere, Microsoft ve Activision, Gamescom açılış gecesi canlı yayınında Call of Duty: Black Ops 7’yi gösterdi. Treyarch ve Raven Software tarafından oyun hakkında yeni bilgilerin yanı sıra, aksiyon sahneleri içeren bir fragman da yayınlandı.

    Tek veya dört oyuncuya kadar hikaye modu

    Dört oyunculu co-op oynanış önemli bir özellik olarak gösterilse de, hikaye tamamen tek başına da oynanabilir olacak ve Call of Duty'nin ikonik doğrusal ve film benzeri senaryolu görevleri geri dönecek. Tek oyunculu veya dört oyuncuya kadar birlikte oynanabilecek hikayede oyuncular, David Mason ve elit operatörlerden oluşan JSOC ekibine katılacak.

    Zombiler ve Multiplayer modları

    Co-op hikaye modu dışında, Zombiler modu da daha fazla co-op aksiyonu sunmak üzere geri dönüyor. Stüdyo, şimdiye kadar yaptığı en büyük tur tabanlı Zombiler haritasını duyurdu. Hayatta Kalma haritaları da olacak. Çok oyunculu moda gelince, 6'ya 6 aksiyon ve iki 20'ye 20 Skirmish haritası içeren 16 harita onaylandı. Bunlar Japonya, Alaska, Avalon ve Avustralya Outback bölgelerinde geçecek. Omnimovement da geri dönüyor; duvardan atlama ve yuvarlanmalar gibi yeni özellikler var ancak taktiksel koşu artık olmayacak.

    Herkese açık beta 5 Ekim'de

    Black Ops 7'nin herhangi bir sürümünü ön sipariş edenler veya Xbox Game Pass, PC Game Pass ya da Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için 2 Ekim'de bir beta sürümü başlayacak. Tüm oyuncular için beta 5 Ekim’de başlayacak.

    14 Kasım'da PC ve konsollara çıkıyor

    Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım’da PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 ve PlayStation 4’e çıkış yapacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epson l386 ped reset programı indir ücretsiz 2.el iyontoforez cihazı altın diş fiyatları faizsiz taksit yapan kredi kartları boyaya işleyen leke

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum