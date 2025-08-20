Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkıyor: Co-op hikaye, Multiplayer, Zombiler

Tam Boyutta Gör Beklendiği üzere, Microsoft ve Activision, Gamescom açılış gecesi canlı yayınında Call of Duty: Black Ops 7’yi gösterdi. Treyarch ve Raven Software tarafından oyun hakkında yeni bilgilerin yanı sıra, aksiyon sahneleri içeren bir fragman da yayınlandı.

Tek veya dört oyuncuya kadar hikaye modu

Dört oyunculu co-op oynanış önemli bir özellik olarak gösterilse de, hikaye tamamen tek başına da oynanabilir olacak ve Call of Duty'nin ikonik doğrusal ve film benzeri senaryolu görevleri geri dönecek. Tek oyunculu veya dört oyuncuya kadar birlikte oynanabilecek hikayede oyuncular, David Mason ve elit operatörlerden oluşan JSOC ekibine katılacak.

Zombiler ve Multiplayer modları

Co-op hikaye modu dışında, Zombiler modu da daha fazla co-op aksiyonu sunmak üzere geri dönüyor. Stüdyo, şimdiye kadar yaptığı en büyük tur tabanlı Zombiler haritasını duyurdu. Hayatta Kalma haritaları da olacak. Çok oyunculu moda gelince, 6'ya 6 aksiyon ve iki 20'ye 20 Skirmish haritası içeren 16 harita onaylandı. Bunlar Japonya, Alaska, Avalon ve Avustralya Outback bölgelerinde geçecek. Omnimovement da geri dönüyor; duvardan atlama ve yuvarlanmalar gibi yeni özellikler var ancak taktiksel koşu artık olmayacak.

Herkese açık beta 5 Ekim'de

Black Ops 7'nin herhangi bir sürümünü ön sipariş edenler veya Xbox Game Pass, PC Game Pass ya da Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için 2 Ekim'de bir beta sürümü başlayacak. Tüm oyuncular için beta 5 Ekim’de başlayacak.

14 Kasım'da PC ve konsollara çıkıyor

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım’da PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 ve PlayStation 4’e çıkış yapacak.

