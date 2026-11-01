Call of Duty: Modern Warfare 2 geri dönüyor: Multiplayer modu da olacak

Avustralya Sınıflandırma Kurulu’nun 1 Ekim 2026 tarihinde Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununa "R 18+" derecelendirmesi vermesi, Insider Gaming tarafından fark edildi. Sınıflandırma kaydında belirli bir platform belirtilmeyip yalnızca "Bilgisayar Oyunu" ifadesi yer alıyor. Yine de bu tür derecelendirmeler genellikle yayın veya resmi duyurunun yolda olduğuna işaret eder; bu da Activision’ın en popüler oyunlarından birini tekrar piyasaya sürmeye hazırlandığına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.
Benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı. Activision, bu yılın başlarında Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2 oyunlarını PlayStation 4 ve PlayStation 5’e getirmişti. Bu oyunlar da piyasaya sürülmeden önce Avustralya’da derecelendirilmişti. Bunlar, remake veya remaster yerine, görsel iyileştirmeler içeren, doğrudan port çalışmalarıydı. Her iki oyunun da yoğun eleştirilere rağmen çok satması, Activision’ı serideki bir başka sevilen yapım için harekete geçirmiş olabilir.
Modern Warfare 2'nin hikaye modu 2020 yılında güncellenmiş ancak o dönemdeki yeniden yayında orijinal çok oyunculu mod yer almamıştı. Yeni sınıflandırmada online etkileşim ve sohbet (chat) özelliklerinden bahsedilmesi, çok oyunculu modun geri döneceğine işaret ediyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Call-of-Duty-Modern-Warfare-2-appears-set-for-re-release-on-modern-consoles.1439055.0.html https://www.classification.gov.au/titles/call-dutyr-modern-warfarer-2-2009 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Köfteci Yusuf