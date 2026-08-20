Call of Duty: Modern Warfare 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty: Modern Warfare 4 beta sürümünün PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Yeni oyun, güncel donanımlara ihtiyaç duysa da minimum gereksinimler tarafında şaşırtıcı derecede geniş bir donanım desteği sunuyor. Beta sürümü yalnızca 3 GB VRAM'e sahip ekran kartlarında bile çalışacak.

PC sistem gereksinimleri açıklandı

Modern Warfare 4 Beta, iki hafta sonuna yayılan bir programla oyuncuların karşısına çıkacak. 21-25 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki ilk hafta sonu, oyunu ön sipariş veren PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarına erken erişim sunacak. 28 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasındaki ikinci hafta sonu ise tüm oyunculara açık olacak. Bu dönemde Nintendo Switch 2 kullanıcıları da betaya katılabilecek.

Activision tarafından açıklanan minimum PC sistem gereksinimleri, oyunun eski donanımlarda da çalışabileceğini gösteriyor. Minimum seviyede GeForce GTX 1060, Radeon RX 470 veya Intel Arc A580 ekran kartlarından biri isteniyor. Buradaki en dikkat çekici nokta ise oyunun 3 GB VRAM'e sahip bir GPU üzerinde çalışabilecek olması.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT veya Intel Arc B580 yer alıyor. Oyunun CPU gereksinimleri de nispeten düşük tutulmuş. Bununla birlikte Activision, sistemde TPM 2.0 ve Secure Boot desteği bulunmasını şart koşuyor. Ayrıca SSD kullanımı ve güncel ekran kartı sürücülerinin yüklenmesi gerekiyor.

CoD: Modern Warfare 4 beta, hikaye moduyla geliyor 4 gün önce eklendi

Modern Warfare 4 Beta, tek oyunculu içeriklerin yanı sıra serinin klasik çok oyunculu modlarından da bir seçki sunacak. Tam sürüm öncesinde oyuncuların hem performansı hem de çok oyunculu deneyimi test etmesine imkan tanıyacak.

Call of Duty Modern Warfare 4 Sistem Gereksinimleri - Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64 Bit, TPM 2.0 ve Secure Boot desteğ Windows 11, TPM 2.0 ve Secure Boot desteğ CPU AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 3600, Intel Core i7-8700 RAM 12 GB 16 GB Ekran Kartı AMD Radeon RX 470, GeForce GTX 970 / GTX 1060, Intel Arc A580 AMD Radeon RX 6700 XT, GeForce RTX 3060 Ti, Intel Arc B580 Ekran Kartı VRAM 3 GB 8 GB Depolama SSD SSD İnternet Genişbant İnternet Bağlantısı Genişbant İnternet Bağlantısı Ses Kartı DirectX Uyumlu DirectX Uyumlu

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Call of Duty: Modern Warfare 4 PC sistem gereksinimleri açıklandı

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