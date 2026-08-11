20. yıla özel cam tasarımlı iPhone, 2027'de geliyor

iPhone Ultra için yeni sızıntı renk seçeneklerini ortaya çıkardı 2 gün önce eklendi

iPhone 20 tasarım detayları ortaya çıktı

Son bir yıldır, iPhone 20'nin 2027'de kavisli cam tasarımla piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Ancak, Jefferies analisti Edison Lee, tedarik zinciri kontrolüne dayanarak Apple'ın gelecek yıl böyle bir iPhone piyasaya sürmeyeceğini belirtti. Bloomberg'den Mark Gurman, Jefferies iddiasını yalanladı. Bloomberg raporunda, Apple'ın gelecek yıl 20. yıldönümünde tamamen cam iPhone modelini piyasaya sürmeyi hâlâ planladığı belirtiliyor. Telefon, ön ve arka yüzünde kavisli cam ve ortasında metal bir bant kullanacak.

Raporda projenin ilk tasarlandığı zamandan beri değişikliklere uğradığı belirtiliyor. Apple'ın tasarım stüdyosu tarafından desteklenen daha iddialı versiyon, metal yerine daha fazla cam kullanıyordu ancak bu tasarım erken aşamada iptal edildi. Bu yaklaşımla şirket, cam panelleri birbirine bağlamada sorunlarla karşılaştı, seri üretimde de zorluklar yaşayacağını düşünerek bu fikirden vazgeçti. Aslında, daha fazla cam kullanan daha iddialı bir versiyon iptal edildi, cam tasarımlı iPhone modelini gelecek yıl göreceğiz.

iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Eylül'de geliyor

Apple, geçen yıl iPhone 17 Pro ile Pro’larda tasarım değişikliğine gitti ve düz modelde de geçen yıla kıyasla önemli iyileştirmeler sundu. Bu durum, iPhone 17'nin şirketin bugüne kadarki en popüler iPhone serisi olmasıyla sonuçlanan muazzam bir satış patlamasına yol açtı. Yaklaşan Eylül lansmanında yeni renk seçenekleri ve donanım iyileştirmeleriyle iPhone 18 Pro’lar ve tamamen yeni katlanabilir iPhone’un tanıtılması bekleniyor.

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Cam tasarımlı iPhone 20, 2027'de geliyor

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