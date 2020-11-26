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    Çamlıca Kulesi Fotas DF-30 İle Korunuyor!

    İstanbul Çamlıca Tv ve Radyo Kulesi çevre güvenliği projesinde SAMM Teknoloji ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle geliştirilen FOTAS fiber algılama sisteminin kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi
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    İstanbul Çamlıca Tv ve Radyo Kulesi çevre güvenliği projesinde SAMM Teknoloji ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle geliştirilen FOTAS fiber algılama sisteminin kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

    Kasım ayı tarihi itibariyle Fiber Optik Tabanlı Çevre Algılama Sistemi Kurulumu ve CCTV ile Entegrasyonun test ve devreye alma işlemleri tamamlanarak teslim edildi. Proje FOTAS'ın 30 km'ye kadar çit sınır güvenliği sağlayan DF-30 Çift Portlu versiyonu ile gerçekleştirildi. Sistem çit üzerinde gerçekleşen tırmanma gibi ihlalleri algılayabiliyor. Fiberin kesilmesi durumunda sistem kesintisiz çalışmaya devam ediyor. CCTV kameralarıyla entegre olan sistem ihlal durumunda ilgili bölgedeki kameraya hızlıca bağlanabiliyor. Çamlıca Kulesi, FOTAS DF-30 çift port ile çite döşeli hat boyunca üçüncü taraf müdahalesini, yasadışı geçiş girişimleri tespit eden, en kanıtlanmış ve erken uyarı veren güvenlik sistemiyle korunuyor.

     

    FOTAS NEDİR

    Hat ihlal takip sistemi; fiber optik kablo aracılığı ile, saldırı tespiti için geliştirilmiş çevre güvenliği sistemidir.


     

    Lazer kaynağı ile gönderilen lazer ışınları, tüm sistemi dolaşarak software üzerinden bilgi akışı sağlamaktadır. Hat üzerinden geçen araçlar, yapılan kazılar vb. gibi titreşim yaratan eylemler sinyal oluşturarak sistem üzerinden canlı olarak 10 metre hassasiyet ile izlenebilmektedir. Hassasiyet kalibre edilebilir ve gerekli yerler izole edilerek sistem çalışırken devre dışı bırakılabilir. Alınan tüm alarmlar, web arayüzü üzerinden raporlanmaktadır ve dışarıya aktarılabilir veri olarak saklanmaktadır.

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    SAMM TEKNOLOJİ HAKKINDA

    Samm Teknoloji, başta fiber optik sistemler ve nesnelerin interneti olmak üzere farklı sektörlerde hizmetleri olan bir üretim ve mühendislik şirketidir. Evlere kadar fiber (FTTH), veri merkezleri ve fiber optik bağlantı ekipmanlarında pek çok patente sahip olup, kendi Ar-Ge'sinde çok çeşitli ürünler geliştirip sektörün kullanımına sunmuştur.

    Ayrıca, anahtar teslim elektrik taahhüt işleri, ısı takip ve izleme ve bilişim sektöründe de hizmetleriyle de lider firmalar arasında yer almaktadır.

     

    Samm, Samm Teknoloji, Foyer, FOTAS SAMM Teknoloji A.S’nin kayıtlı Ticari markalarıdır. Diğer isimler, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

     



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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