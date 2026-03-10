Giriş
    Canlı yayın kurulumu dönüştürebilecek ürün: Rodecaster Video Core

    Rode, canlı yayın ekipmanlarını daha erişilebilir hale getiren Rodecaster Video Core modelini duyurdu. Cihaz, tamamıyla uygulama bazlı kontrol ve doğrudan yayın yeteneğiyle öne çıkıyor.

    Canlı yayın kurulumu dönüştürebilecek ürün: Rodecaster Video Core Tam Boyutta Gör
    Rode, içerik üreticilerine yönelik video ve yayın ekipmanlarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyor. Şirket, canlı yayın ve prodüksiyon araçlarının daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak Rodecaster Video Core modelini duyurdu. Yeni cihaz, firmanın amiral gemisi Rodecaster Video ve orta segment konumundaki Rodecaster Video S modellerinin altında konumlandırılıyor.

    Yeni model özellikle canlı yayın dünyasına yeni adım atan içerik üreticilerini ya da halihazırda ses ekipmanına sahip olup video tarafına geçmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Dolayısıyla amatör olarak veya bu alan girmek isteyen ancak maliyetler nedeniyle tereddüt edenlere hitap ediyor diyebiliriz.

    Tüm yönetim uygulama üzerinden

    Rodecaster Video Core’un en dikkat çekici farklarından biri, cihaz üzerinde fiziksel kontrol bulunmaması. Yayın akışı ve tüm yönetim işlemleri tamamen Rodecaster App üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu hem maliyetleri düşürüyor hem de görece bilgisiz kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, yayın kontrolünden video geçişlerine kadar tüm işlemleri uygulama üzerinden yönetebiliyor.

    Yeni yayın konsolu, arka panel tarafında ise oldukça zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazda üç HDMI giriş, bir HDMI çıkış, dört USB-C portu, iki adet 3.5 mm ses girişi ve iki Neutrik combo bağlantı noktası yer alıyor.

    USB-C bağlantısı üzerinden uyumlu video cihazları bağlandığında aynı anda dört farklı video kaynağı kullanılabiliyor. Bunun yanında Ethernet üzerinden ağ kameraları da sisteme dahil edilebiliyor. Böylece stüdyo içi ya da uzaktan kamera kurulumları daha esnek hale geliyor.

    Mobil cihaz entegrasyonu da unutulmamış. Rode Capture uygulaması sayesinde iOS cihazlardan kablosuz video aktarımı yapılabiliyor. Bu özellik, akıllı telefonların ek kamera olarak kullanılmasını mümkün kılıyor.

    Otomatik kamera geçişi özelliği

    Canlı yayın kurulumu dönüştürebilecek ürün: Rodecaster Video Core Tam Boyutta Gör
    Rodecaster Video Core’un dikkat çeken yeteneklerinden biri de ses tabanlı otomatik kamera geçişi. Sistem, hangi mikrofonun aktif olduğuna göre kamera görüntülerini otomatik olarak değiştirebiliyor. Bu sayede çok konuşmacılı yayınlarda operatörün sürekli müdahale etmesine gerek kalmıyor ve yayın akışı daha akıcı hale geliyor.

    Cihaz, Rodecaster Sync uygulaması üzerinden Rodecaster Pro II ve Rodecaster Duo gibi Rode’un ses konsollarıyla da entegre çalışabiliyor. Bu bağlantı sayesinde kullanıcılar ses konsollarındaki pad tuşlarına video kontrol kısayolları atayabiliyor.

    Bu entegrasyon, yayıncıların tek bir masa üzerinden hem ses hem de video prodüksiyonunu yönetmesine olanak tanıyor.

    Rodecaster Video Core, YouTube ve Twitch gibi platformlara doğrudan canlı yayın yapabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca yayın sırasında görüntüler harici bir depolama birimine kaydedilebiliyor.

    Rode’un tüm video ürün serisine gelen yeni firmware güncellemesiyle birlikte EDL (Edit Decision List) dosyası çıktısı da alınabiliyor. Bu dosyalar, özellikle DaVinci Resolve ile yapılan video düzenleme süreçlerini hızlandırıyor. Bir diğer önemli yenilik ise medya uyumluluğu tarafında. Artık standart dışı çözünürlük ve en-boy oranlarına sahip içerikler sisteme aktarılabiliyor. Cihaz, bu görüntüleri otomatik olarak ölçeklendirip yayın formatına optimize edebiliyor.

    Rodecaster Video Core fiyat ve çıkış tarihi

    Rodecaster Video Core, 599 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Ancak ürünün küresel dağıtımının tam olarak ne zaman başlayacağı henüz açıklanmış değil.

