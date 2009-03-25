Canon EOS 500D; Full HD video kaydedebilen D-SLR

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Mart ayının ilk haftasında Las Vegas'da düzenlenen PMA 2009 etkinliği kapsamında kamera sektörünün önemli isimleri yeni kameralarını ve aksesuarlarını fotoğraf severlerin huzuruna çıkarmış, ilgi odağı haline gelmişlerdi. Ancak periyodik şekilde D-SLR kamera tanıtımı gerçekleştiren Canon firması, fuarda sessizliğini korumuştu. Bazı uzmanlar yeni kameranın lansman tarihi olarak mart ayının sonunu işaret ediyordu ki görüşler, söylentiler tamamen doğru çıktı. Şimdi, bugün itibariyle yüzünü gösteren EOS 500D'nin teknik detaylarına kısaca göz gezdirelim.

129 x 98 x 62 mm ebatlarında ve 480 gram ağırlığında tasarlanan EOS 500D, Canon'un 22.3 x 14.9 mm'lik CMOS sensöründen ve özel geliştirilen DIGIC 4 işlemcisinden güç almakta. CMOS sensör, yapısı itibariyle CCD'ye göre daha az ısınarak daha düşük seviyede noise (gürültü) üretirken; DIGIC 4 işlemcisi düşük açılış süresi, 14 bit görüntü işleme ve doğal renkler vaadediyor. Ayrıca kamerada toz önleme sisteminin de bulunduğunu ekleyelim.

Yeni kamerada çözünürlük 12.2 MP'den 15.1 MP'e yükseltilmiş. Yüksek çözünürlük, büyük fotoğraf çıktısı almak isteyen kullanıcılar için önem taşımakta. Canon'un EF ve EF-S serisi objektifleriyle tam uyumlu çalışabilen kameranın crop çarpanı ise 1.6x. Özetle kameraya 100 mm'lik bir objektif taktığımızda 35 mm formatına göre fokal uzunluk 160 mm'ye çıkıyor.

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9 tane odak noktası barındıran EOS 500D'de, ISO seviyesini 100 ile 12800 arasında ayarlayabiliyoruz. ISO'yu arttırdığımızda kameranın ışığa olan hassasiyeti artarken, noise oranı da artış gösterecektir. Özellikle 6400 ve 12800 değerlerinde fotoğraftaki detayların olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Enstantane hızı ise 30 sn - 1/4000 sn arası düzenlenebiliyor. Daha uzun süreli çekimler için ise ''bulb'' modu mevcut. Yeni kamerada ard arda çekim hızının 3.4 FPS olduğunu görüyoruz. Kamera 3.4 FPS hızında JPEG formatında 170 kareye kadar çekim yapabiliyor.

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Pentamirror vizör kullanılan kamerada, 3.0 inç, 920.000 piksel TFT LCD ekran bulunuyor. Live view özelliği sayesinde fotoğraf çekiminde vizöre bağlı kalınmıyor, ekrandan bakarak da fotoğraf çekilebiliyor. Ayrıca Canon'un yeni kamerasına Türkçe dil seçeneğini eklemesi güzel bir detay.

EOS 500D'nin kuşkusuz en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise 1920 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde sırasıyla 20 FPS, 30 FPS, 30 FPS video kaydedebilmesi. İlk kez Nikon D90 ile D-SLR kameralara eklenen video kayıt özelliği pek çok fotoğrafçıda görüş ayrılığına yol açmıştı. Bir grup D-SLR kameralarda video kayıt özelliğinin gereksiz olduğunu savunurken diğer bir grup ise bu büyük gelişmeyi ılımlı karşıladı. Daha sonra Canon, full frame kamerası EOS 5D Mark II'ye bu özelliği ekleyerek gündeme gelmişti. Bunların dışında EOS 500D'de yaptığımız video çekimlerini kameranın HDMI girişi aracılığıyla Full HD televizyonumuzda izleyebiliyoruz.

Son olarak SD / SDHC bellek kartlarını destekleyen EOS 500D'de, 1050 mAh lityum iyon batarya kullandığını belirtelim. Kameranın Amerika'da 18-55 mm'lik kit objektifle beraber 900$'a; sadece gövde olarak 800$'a mayıs ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

http://www.dpreview.com/news/0903/09032504canoneos500d.asp