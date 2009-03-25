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Canon EOS 500D; Full HD video kaydedebilen D-SLR

Canon, EOS 5D Mark II'nin ardından Full HD video kaydedebilen ikinci D-SLR kamerasını gün yüzüne çıkardı. İşte yeni kamera hakkındaki son detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,6b
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149
Diğer
knight
Haber Editörü
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Canon EOS 500D; Full HD video kaydedebilen D-SLR
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Mart ayının ilk haftasında Las Vegas'da düzenlenen PMA 2009 etkinliği kapsamında kamera sektörünün önemli isimleri yeni kameralarını ve aksesuarlarını fotoğraf severlerin huzuruna çıkarmış, ilgi odağı haline gelmişlerdi. Ancak periyodik şekilde D-SLR kamera tanıtımı gerçekleştiren Canon firması, fuarda sessizliğini korumuştu. Bazı uzmanlar yeni kameranın lansman tarihi olarak mart ayının sonunu işaret ediyordu ki görüşler, söylentiler tamamen doğru çıktı. Şimdi, bugün itibariyle yüzünü gösteren EOS 500D'nin teknik detaylarına kısaca göz gezdirelim.

129 x 98 x 62 mm ebatlarında ve 480 gram ağırlığında tasarlanan EOS 500D, Canon'un 22.3 x 14.9 mm'lik CMOS sensöründen ve özel geliştirilen DIGIC 4 işlemcisinden güç almakta. CMOS sensör, yapısı itibariyle CCD'ye göre daha az ısınarak daha düşük seviyede noise (gürültü) üretirken; DIGIC 4 işlemcisi düşük açılış süresi, 14 bit görüntü işleme ve doğal renkler vaadediyor. Ayrıca kamerada toz önleme sisteminin de bulunduğunu ekleyelim.

Yeni kamerada çözünürlük 12.2 MP'den 15.1 MP'e yükseltilmiş. Yüksek çözünürlük, büyük fotoğraf çıktısı almak isteyen kullanıcılar için önem taşımakta. Canon'un EF ve EF-S serisi objektifleriyle tam uyumlu çalışabilen kameranın crop çarpanı ise 1.6x. Özetle kameraya 100 mm'lik bir objektif taktığımızda 35 mm formatına göre fokal uzunluk 160 mm'ye çıkıyor.

Canon EOS 500D; Full HD video kaydedebilen D-SLR
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9 tane odak noktası barındıran EOS 500D'de, ISO seviyesini 100 ile 12800 arasında ayarlayabiliyoruz. ISO'yu arttırdığımızda kameranın ışığa olan hassasiyeti artarken, noise oranı da artış gösterecektir. Özellikle 6400 ve 12800 değerlerinde fotoğraftaki detayların olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Enstantane hızı ise 30 sn - 1/4000 sn arası düzenlenebiliyor. Daha uzun süreli çekimler için ise ''bulb'' modu mevcut. Yeni kamerada ard arda çekim hızının 3.4 FPS olduğunu görüyoruz. Kamera 3.4 FPS hızında JPEG formatında 170 kareye kadar çekim yapabiliyor.

Canon EOS 500D; Full HD video kaydedebilen D-SLR
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Pentamirror vizör kullanılan kamerada, 3.0 inç, 920.000 piksel TFT LCD ekran bulunuyor. Live view özelliği sayesinde fotoğraf çekiminde vizöre bağlı kalınmıyor, ekrandan bakarak da fotoğraf çekilebiliyor. Ayrıca Canon'un yeni kamerasına Türkçe dil seçeneğini eklemesi güzel bir detay.

EOS 500D'nin kuşkusuz en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise 1920 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde sırasıyla 20 FPS, 30 FPS, 30 FPS video kaydedebilmesi. İlk kez Nikon D90 ile D-SLR kameralara eklenen video kayıt özelliği pek çok fotoğrafçıda görüş ayrılığına yol açmıştı. Bir grup D-SLR kameralarda video kayıt özelliğinin gereksiz olduğunu savunurken diğer bir grup ise bu büyük gelişmeyi ılımlı karşıladı. Daha sonra Canon, full frame kamerası EOS 5D Mark II'ye bu özelliği ekleyerek gündeme gelmişti. Bunların dışında EOS 500D'de yaptığımız video çekimlerini kameranın HDMI girişi aracılığıyla Full HD televizyonumuzda izleyebiliyoruz.

Son olarak SD / SDHC bellek kartlarını destekleyen EOS 500D'de, 1050 mAh lityum iyon batarya kullandığını belirtelim. Kameranın Amerika'da 18-55 mm'lik kit objektifle beraber 900$'a; sadece gövde olarak 800$'a mayıs ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

 


http://www.dpreview.com/news/0903/09032504canoneos500d.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
500d ile çekilen kamera görüntülerini laptop yada dvd player göstermiyor. ayarınımı değiştirmek gerekiyor acaba?
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tikileaks 10 yıl
Sipariş verdim, yarın itibariyle elimde olacak inşallah :)
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tavas 10 yıl

Orjinalden alıntı: efdalcakir

Sipariş verdim, yarın itibariyle elimde olacak inşallah :)

hayırlı olsun izlenimlerinizi bekliyoruz nereden sipariş verdin
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Batuist 10 yıl
süper bir makine.. hastasıyım bu makinelerin.. ama çok pahalı.. inşallah bir gün alırım..
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mboyaci 10 yıl
Tek nokta AF yeter diyorsunuz fakat national geographicsin bir fotoğrafçisinin vahşi yaşam fotoğraflamasinin videosunu izlemiştim. Adam AF noktalari ile hayvanlari takip ediyordu. Bende cogunlukla sadece ortada merkez noktayi kullaniyorum fakat dediğim gibi AF noktalarini çok hizli ,pratik kullanan profosyonel fotoğrafcılar var... Bir sürü AF noktasi gereksiz demek bence de yanliş olur..
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twisted_tlh 10 yıl
400D kullanıcısıyım 500D daha güzel imkan olsada 500d alabilsem.
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ozturert 10 yıl
youtube.com/...
ilgilenene
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-Hokkabaz- 10 yıl
Arkadaşlar bu Sitede Video ve Fotolarında yer aldığı bir inceleme yayınlanmış.İlgilenen arkadaşlar bakabilirler.
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ULYSES 10 yıl
Elektronik değil, aynalı vizör. Dezavantajı pentaprizma kadar geniş ve aydınlık görüntü verememesi. Aynada ışık kaybı daha fazla oluyor prizmaya göre.
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Cromartie 10 yıl

Orjinalden alıntı: ULYSES

Elektronik değil, aynalı vizör. Dezavantajı pentaprizma kadar geniş ve aydınlık görüntü verememesi. Aynada ışık kaybı daha fazla oluyor prizmaya göre.

nikon d50 de bu 500d gibi pentamirror kullanılmış yani aynalı vizör alıntı yaptığım ULYSESin de dediği gibi vizör daha küçük ve daha karanlık bu da işi biraz daha zorlaştırır yani. pentaprizmalı bir makine ile kıyaslarsanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız.
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ULYSES 10 yıl
Hala değişmemiş bu forum. Gidin alın, hd video çeker eşe dosta hava atarsınız makinenizle. Ben 90 lı yıllardan bu yana fotoğraf çekiyorum. Dslr alalı bir yıl oldu. Ondan önce Zenit, Mamiya slr kullandım. Af noktası çok olmak zorunda. Kullanmıyorsunuz diye gereksiz diyemezsiniz. Hızlı hareket eden kuş, arı gibi canlıları havada fokuslamaya çalışınca anlarsınız yararını. Ha gerçi siz manuel yaparsınız zaten onu, ustasınız hepiniz.
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ozturert 10 yıl
"1.6 crop oranıyla HD video olsa ne olur olmasa ne olur. 9 af noktası yeterli değil ve hala pentaprizma vizör yok. Yani fotoğraf adına hiçbirşey yok. Meraklı amatörleri kandırır satarlar o ayrı."
fotografcilarin buyuk cogunlugu hala orta noktayi kullaniyor, 16-51-151-500 nokta hareketli obje icin iyi de (nikondaki gibi) diger durumlarda cok gereksiz.
olympus yillarca 3 focus noktali makinelerini peynir-ekmek gibi satti (e520'ye kadarki modelleri
ayrica 1.6 crop ile hd video'nun alakasi ne?
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ULYSES 10 yıl
Rakipleri 16 noktaya kadar çıktı. Kullanırsınız kullanmazsınız o ayrı ama sonuçta fotoğraf çekimini etkileyen özellikler bunlar. Giriş seviyesinde Canon fotoğrafa değil başka şeylere eğiliyor. Mesela bu fiyata full frame sensör koysaydı hd video yerine, ellerim patlayana kadar alkışlardım Canon'u. Ama kompakt makine kulvarına oynuyorlar boyuna. :(
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PlutosDaddy 10 yıl
"Fotoğraf çekimini etkileyen özellikler" kısmına katılmıyorum; full analog kullandınız mı hiç?
Bende 51 nokta var da noluyor bir de bana sorun


Fotoğraf çekmeyi bilen adama 5 nokta bile fazladır yerinde... Kompakt kulvarına oynuyorlar kısmına da tamamen katılıyorum, biyerde yazmıştım zaten dslr sınıfı da kompaktlar gibi pazarlama stratejilerine kurban gidicek, asaleti gitti bile...
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ULYSES 10 yıl
1.6 crop oranıyla HD video olsa ne olur olmasa ne olur. 9 af noktası yeterli değil ve hala pentaprizma vizör yok. Yani fotoğraf adına hiçbirşey yok. Meraklı amatörleri kandırır satarlar o ayrı.
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PlutosDaddy 10 yıl
9 Nokta ne için yeterli değil?
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