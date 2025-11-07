Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: 32 MP sensör ve 7K video kaydı

    Canon, yeni tam kare aynasız kamerası EOS R6 Mark III’ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, 32,5 MP sensör, geliştirilmiş otomatik odaklama ve 7K video kaydı gibi özellikleriyle dikkatleri çekiyor.

    Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Canon, hem fotoğraf hem de video çekiminde güçlü bir performans sunmayı hedefleyen yeni tam kare (full frame) aynasız kamerası EOS R6 Mark III’ü resmi olarak duyurdu. Serinin en yeni üyesi, 32,5 megapiksel sensör, geliştirilmiş otomatik odaklama sistemi, 7K video kaydı ve CFexpress Type B desteğine sahip yeni çift kart yuvası gibi dikkat çekici yeniliklerle geliyor.

    Canon EOS R6 Mark III, 25 Kasım’da piyasaya çıkacak. Sadece gövde fiyatı 2.799 dolar, RF 24-105mm STM lensli kit 3.149 dolar, RF 24-105mm L lensli kit ise 4.049 dolar olarak açıklandı.

    Canon EOS R6 Mark III özellikleri

    R6 serisi, üst düzey R5 Mark II’nin 45 megapiksel çözünürlüğüne ihtiyaç duymayan veya sadece gövdeye 4.000 doların üzerinde harcamak istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Ancak Mark III, önceki modeldeki 24 MP sensörü 32,5 MP’ye çıkararak önemli bir yükseltme sunuyor. Kamera, 4K 120p ve 7K 60p RAW video çekimlerini destekliyor. Ayrıca, “open gate” moduyla sensörün tamamı kullanılabiliyor, bu da kırpma esnekliğini artırıyor.

    Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Video tarafında Canon Log 2 profili ve özelleştirilebilir renk ayarları gibi daha fazla gamma seçeneği sunuluyor. Ayrıca, video çekiminde kayıt durumunu uzaktan belli eden kayıt lambası ve Micro HDMI yerine tam boy HDMI bağlantısı gibi pratik yenilikler de bulunuyor. Yeni otomatik odaklama sistemi ise artık belirli bir yüzü kaydedip sürekli takipte o kişiye öncelik tanıyabiliyor.
    Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    R6 Mark III’teki bir diğer önemli değişiklik, önceki modelin çift SD kart yuvasının yerini bir CFexpress Type B + bir SD kart kombinasyonuna bırakması. Bu sayede kamera, 12 fps mekanik, 40 fps elektronik çekim hızlarını koruyarak daha uzun seri çekimler yapabiliyor. Ancak CFexpress kartların yüksek maliyeti ve iki farklı format kullanma gerekliliği bazı kullanıcıları memnun etmeyebilir.

    Canon, uygun fiyatlı lensini de tanıttı

    Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera ile birlikte Canon, dikkat çeken yeni bir lens de duyurdu: RF 45mm f/1.2 STM. Kompakt bir yapıya sahip olan bu standart prime lens, düşük ışık koşullarında ve sığ alan derinliği isteyen portrelerde yüksek performans vaat ediyor. En dikkat çekici özelliği ise 469,99 dolarlık fiyatı.

    Tam kare uyumlu f/1.2 diyaframlı lenslerin genellikle 1.500 doların üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Canon’un bu adımı oldukça iddialı. Ancak lens “L serisi” olmadığı için hava koşullarına karşı dayanıklı değil ve lens kapağı ayrı olarak 59,99 dolar karşılığında satılacak.

    Canon, lensin uygun fiyatını sağlamak için bazı görüntü düzeltmelerinin kamerada dijital olarak yapıldığını ve bu nedenle piksel hassasiyeti yüksek kullanıcılar için tasarlanmadığını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tee testi yaptıranların yorumları uyku apnesi ameliyatı olanların yorumları hacamat yaptiranlar yorum aynı hat üzerinde numara değişikliği yapınca önceki numaranın geçmişi görünür mu nfs most wanted türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum