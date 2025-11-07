Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: 32 MP sensör ve 7K video kaydı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Canon, hem fotoğraf hem de video çekiminde güçlü bir performans sunmayı hedefleyen yeni tam kare (full frame) aynasız kamerası EOS R6 Mark III’ü resmi olarak duyurdu. Serinin en yeni üyesi, 32,5 megapiksel sensör, geliştirilmiş otomatik odaklama sistemi, 7K video kaydı ve CFexpress Type B desteğine sahip yeni çift kart yuvası gibi dikkat çekici yeniliklerle geliyor.

Canon EOS R6 Mark III, 25 Kasım’da piyasaya çıkacak. Sadece gövde fiyatı 2.799 dolar, RF 24-105mm STM lensli kit 3.149 dolar, RF 24-105mm L lensli kit ise 4.049 dolar olarak açıklandı.

Canon EOS R6 Mark III özellikleri

R6 serisi, üst düzey R5 Mark II’nin 45 megapiksel çözünürlüğüne ihtiyaç duymayan veya sadece gövdeye 4.000 doların üzerinde harcamak istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Ancak Mark III, önceki modeldeki 24 MP sensörü 32,5 MP’ye çıkararak önemli bir yükseltme sunuyor. Kamera, 4K 120p ve 7K 60p RAW video çekimlerini destekliyor. Ayrıca, “open gate” moduyla sensörün tamamı kullanılabiliyor, bu da kırpma esnekliğini artırıyor.

Tam Boyutta Gör Video tarafında Canon Log 2 profili ve özelleştirilebilir renk ayarları gibi daha fazla gamma seçeneği sunuluyor. Ayrıca, video çekiminde kayıt durumunu uzaktan belli eden kayıt lambası ve Micro HDMI yerine tam boy HDMI bağlantısı gibi pratik yenilikler de bulunuyor. Yeni otomatik odaklama sistemi ise artık belirli bir yüzü kaydedip sürekli takipte o kişiye öncelik tanıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör R6 Mark III’teki bir diğer önemli değişiklik, önceki modelin çift SD kart yuvasının yerini bir CFexpress Type B + bir SD kart kombinasyonuna bırakması. Bu sayede kamera, 12 fps mekanik, 40 fps elektronik çekim hızlarını koruyarak daha uzun seri çekimler yapabiliyor. Ancak CFexpress kartların yüksek maliyeti ve iki farklı format kullanma gerekliliği bazı kullanıcıları memnun etmeyebilir.

iPhone Air'a rakip Huawei Mate 70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri 20 sa. önce eklendi

Canon, uygun fiyatlı lensini de tanıttı

Tam Boyutta Gör Kamera ile birlikte Canon, dikkat çeken yeni bir lens de duyurdu: RF 45mm f/1.2 STM. Kompakt bir yapıya sahip olan bu standart prime lens, düşük ışık koşullarında ve sığ alan derinliği isteyen portrelerde yüksek performans vaat ediyor. En dikkat çekici özelliği ise 469,99 dolarlık fiyatı.

Tam kare uyumlu f/1.2 diyaframlı lenslerin genellikle 1.500 doların üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Canon’un bu adımı oldukça iddialı. Ancak lens “L serisi” olmadığı için hava koşullarına karşı dayanıklı değil ve lens kapağı ayrı olarak 59,99 dolar karşılığında satılacak.

Canon, lensin uygun fiyatını sağlamak için bazı görüntü düzeltmelerinin kamerada dijital olarak yapıldığını ve bu nedenle piksel hassasiyeti yüksek kullanıcılar için tasarlanmadığını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Video Kameralar Haberleri

Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: