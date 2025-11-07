Canon EOS R6 Mark III tanıtıldı: 32 MP sensör ve 7K video kaydı

Canon EOS R6 Mark III, 25 Kasım’da piyasaya çıkacak. Sadece gövde fiyatı 2.799 dolar, RF 24-105mm STM lensli kit 3.149 dolar, RF 24-105mm L lensli kit ise 4.049 dolar olarak açıklandı.
Canon EOS R6 Mark III özellikleri
R6 serisi, üst düzey R5 Mark II’nin 45 megapiksel çözünürlüğüne ihtiyaç duymayan veya sadece gövdeye 4.000 doların üzerinde harcamak istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Ancak Mark III, önceki modeldeki 24 MP sensörü 32,5 MP’ye çıkararak önemli bir yükseltme sunuyor. Kamera, 4K 120p ve 7K 60p RAW video çekimlerini destekliyor. Ayrıca, “open gate” moduyla sensörün tamamı kullanılabiliyor, bu da kırpma esnekliğini artırıyor.
Canon, uygun fiyatlı lensini de tanıttı
Tam kare uyumlu f/1.2 diyaframlı lenslerin genellikle 1.500 doların üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Canon’un bu adımı oldukça iddialı. Ancak lens “L serisi” olmadığı için hava koşullarına karşı dayanıklı değil ve lens kapağı ayrı olarak 59,99 dolar karşılığında satılacak.
Canon, lensin uygun fiyatını sağlamak için bazı görüntü düzeltmelerinin kamerada dijital olarak yapıldığını ve bu nedenle piksel hassasiyeti yüksek kullanıcılar için tasarlanmadığını belirtiyor.