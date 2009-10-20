Canon Full HD video kaydedebilen profesyonel D-SLR kamerasını tanıttı; EOS 1D Mark IV

D-SLR kamera ve objektif üretiminde uzman firmalardan Canon, profesyonellere yönelik geliştirdiği EOS 1D Mark III modelinin yeni varisi EOS 1D Mark IV'ün tanıtımını düzenlediği etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

156 x 156.6 x 80 mm ebatlarında, 1.180 gram ağırlığında dizaynıyla ve darbelere, neme dayanıklı magnezyum alaşımlı gövdesiyle fotoğraf severlerin ilgisini üzerinde toplayan 1D Mark IV, 27.9 x 18.6 mm'lik CMOS (APS-H) sensörden ve çift DIGIC 4 görüntü işlemcisinden güç alıyor. Canon yetkilileri bir önceki modelin kullanıcılar tarafından raporlanan kusurlarının göz önünde tutulduğunu ve yeni kameranın resmi tanıtım aşamasına gelinceye kadar profesyoneller tarafından test edildiğini açıklamalarına ekledi.

Yeni D-SLR kameranın diğer teknik detayları arasında, 1.3x'lik crop faktörü, 39'u çapraz (cross-type) olmak üzere 45 noktalı AF sistemi, 1920x1080@29,97 / 1280x720@59,94 / 640x480@59,94 değerlerinde, .MOV formatında video kaydı, Canon tarafından geliştirilen özel sensör temizlik sistemi, ISO 102.400 desteği, 1/8000 saniyeye kadar enstantane hızı, 0.76x büyütme oranlı - %100 görüş açılı vizör, 3 inç - 920.000 piksel - 160 derece görüş açılı LCD ekran, live view özelliği, saniyede 10 kare çekim modu, CompactFlash / SDHC kart desteği ve oryantasyon sensörü yer alıyor.

Canon EOS 1D Mark IV'ün aralık ayına doğru yurt dışında 5000$ civarında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.imaging-resource.com/NEWS/1256011201.html