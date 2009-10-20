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Canon Full HD video kaydedebilen profesyonel D-SLR kamerasını tanıttı; EOS 1D Mark IV

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,2b
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21
Diğer
knight
Haber Editörü
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D-SLR kamera ve objektif üretiminde uzman firmalardan Canon, profesyonellere yönelik geliştirdiği EOS 1D Mark III modelinin yeni varisi EOS 1D Mark IV'ün tanıtımını düzenlediği etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

156 x 156.6 x 80 mm ebatlarında, 1.180 gram ağırlığında dizaynıyla ve darbelere, neme dayanıklı magnezyum alaşımlı gövdesiyle fotoğraf severlerin ilgisini üzerinde toplayan 1D Mark IV, 27.9 x 18.6 mm'lik CMOS (APS-H) sensörden ve çift DIGIC 4 görüntü işlemcisinden güç alıyor. Canon yetkilileri bir önceki modelin kullanıcılar tarafından raporlanan kusurlarının göz önünde tutulduğunu ve yeni kameranın resmi tanıtım aşamasına gelinceye kadar profesyoneller tarafından test edildiğini açıklamalarına ekledi.

Yeni D-SLR kameranın diğer teknik detayları arasında, 1.3x'lik crop faktörü, 39'u çapraz (cross-type) olmak üzere 45 noktalı AF sistemi, 1920x1080@29,97 / 1280x720@59,94 / 640x480@59,94 değerlerinde, .MOV formatında video kaydı, Canon tarafından geliştirilen özel sensör temizlik sistemi, ISO 102.400 desteği, 1/8000 saniyeye kadar enstantane hızı, 0.76x büyütme oranlı - %100 görüş açılı vizör, 3 inç - 920.000 piksel - 160 derece görüş açılı LCD ekran, live view özelliği, saniyede 10 kare çekim modu, CompactFlash / SDHC kart desteği ve oryantasyon sensörü yer alıyor.

Canon EOS 1D Mark IV'ün aralık ayına doğru yurt dışında 5000$ civarında satışa sunulması bekleniyor.


http://www.imaging-resource.com/NEWS/1256011201.html Yorum Yaz
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greenk 10 yıl
Salleen
Sen al deyip deymeğini anlarsın.
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mizah34 10 yıl
o paraya bi tane Canon 7D bir de Sony XR-520E kamera alırım...üstüne de guzel bi tatile cıkar makinaları doya doya kullanırım..stad fotocuları ve belgesel çekim yapan yaban hayatçılar için en iyisi gibi ..ama bu işin de cılkı cıktı gibime geliyor daha 1d mark III ler bitmeden hemen IV.cıkardılar..cep telefon teknolojisiyle yarısıyor artık
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greenk 10 yıl
5000$ deymez.
O paraya adam gibi kamera adam gibi de fotoğraf makinası alırım.
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Salleen 10 yıl
deymez mi
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tarnat1985 10 yıl
Video konusunda Casio EXILIM Pro EX-F1`in üzerine başka bir makina çıkmadı..
Video konusunda Pro EX-F1 neredeyse 2 kat fark atıyor..
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Guest-AFA9E7E65 10 yıl

tarnat1985

Video konusunda Casio EXILIM Pro EX-F1`in üzerine başka bir makina çıkmadı..

Video konusunda Pro EX-F1 neredeyse 2 kat fark atıyor..


O casio fındık kadar sensörüyle 1000 değil isterse milyon kare çeksin, video çeken hiç bir dslr ın görüntü kalitesiyle yarışamaz
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haimow 10 yıl

tarnat1985

Video konusunda Casio EXILIM Pro EX-F1`in üzerine başka bir makina çıkmadı..

Video konusunda Pro EX-F1 neredeyse 2 kat fark atıyor..


bu 2 katı nası hesapladınız acaba ?
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coxackie 10 yıl
FF değil herhalde 1,3 crop
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Cloud Nine 10 yıl
1D serisi FF değil çarpanlı.
1Ds serileri FF oluyor.

1D serisini genelde kuşçular, devamlı tele objektif kullanması gerekenler tercih ediyor.
Mesela stadyum fotoğrafçıları.
Kuş fotoğrafçıları
Yaban hayat vs.
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