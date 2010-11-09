Canon'un En Çevreci ve Şık Ürünü X Mark 1 Türkiye'de!

Canon, “çevreci” ürünlerine, şık ve özel tasarımıyla “X Mark 1” hesap makinesini ekledi. Güneş enerjisi ile çalışarak pil tüketimi yapmayan “X Mark 1”, Canon prizma lenslerinden elde edilen geri dönüştürülmüş plastiklerden üretiliyor.

Gelecek nesil ekranı, şıklığı ve inceliği ile tasarım ve modaya önem veren profesyoneller için parlak siyah ve beyaz renklerde üretilen “X Mark 1” iş hesap makinesi, modern ve sağlam yapısıyla da dikkat çekiyor. Canon’ın çevreye duyarlı hesap makinesi serisiyle uyumluluk gösteren “X Mark 1”, Canon’un çevreye verilen zararı en aza indirme konusundaki duyarlılığını bir kez daha gösteriyor.

Canon’un sadece güneş enerjisi ile çalışan ilk hesap makinesi olan X Mark 1, piyasada güneş enerjisi ile çalışan diğer makinelerde olduğu gibi yedek pillere ihtiyaç duymuyor. Çevreye verilen zararı ve enerji tüketimini azaltan X Mark 1’in ekranı ise Canon dijital fotoğraf makineleri için üretilen prizmalardan kalan plastiklerin geri dönüştürülmesiyle elde ediliyor.



X Mark I, Canon’un çevre dostu ürünlere verilen Blue Angel (Blauer Engel) ödülünü kazanan ilk hesap makinesi. Blue Angel, 1978’den beri çevreyi koruma taahhüdünde bulunan şirketlerin çevre dostu ürün ve hizmetlerine, bağımsız jürisi ve önceden belirlenmiş kriterler ışığında verilen, dünyanın ilk ve en çok bilinen çevrecilik belgesidir.



Canon Tüketici Görüntüleme Bölümü Başkanı Rainer Fuehres yaptığı açıklamada, “X Mark 1, yenilikçi ürünler üretmeye olan bağlılığımızı kanıtlayan, özel tasarımlı, şık, çevreye duyarlı ve gelecek nesil bir hesap makinesidir. Geri dönüştürülmüş materyallerle ürettiğimiz hesap makinelerimiz, kişi ve kuruluşların çevreye zararlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. X Mark 1’in sadece güneş enerjisi ile çalışması da çevreye olan duyarlılığımızda bizi diğer ürünlerimizden daha ileri bir noktaya taşımıştır.” dedi.

X Mark 1’de bulunan Maliyet, Satış ve Marj fonksiyonları, kullanıcıların karmaşık iş hesaplamalarını, hesap tabloları veya uzun formüllere ihtiyaç duymadan hızla çözmelerini sağlıyor. Geri dönüştürülmüş yapısı ile de X Mark 1, çevreci satın alma politikasına sahip şirketler için de ideal bir ürün.

X Mark 1, Canon’un tüm ürünlerinde çevreye verilen zararı en aza indirecek önlemlerin ve stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynayan kurumsal felsefesi Kyosei ilkesine de uyum sağlıyor.

X Mark 1’in ana özellikleri:

Modern ve şık tasarım (parlak siyah veya beyaz renklerde)

Yedek pile gereksinim duymadan sadece güneş enerjisi ile çalışma

Canon prizma lensinden elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme ile üretilen ekran ünitesi

İş fonksiyonları (maliyet/satış/marj)

İç açılı ekran

12 basamak

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