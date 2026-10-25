Capcom siber saldırıya uğradı, milyonlarca oyuncunun verisi çalındı

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Tam Boyutta Gör Kullanıcıların kişisel verilerini koruması gereken platformlar ne yazık ki bunda başarılı olamıyor. Ünlü oyun firması Capcom, uğradığı siber saldırı sonrasında milyonlarca kullanıcı verisini çaldırdığını duyurdu.

Capcom sızıntısı

Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta yaşanan siber saldırı sonrasında 11.7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler sızdırıldı. Bunlar arasında email adresleri, doğum günleri, bölge bilgileri yer alırken 43 hesaba ait kullanıcı adının sızdırıldığı ve 196 kullanıcıya ait şifrelerin de izinsiz bir şekilde değiştirildiği aktarıldı. Teselli olan ise bu veriler içerisinde kredi kartı bilgilerinin olmamasıydı.

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Capcom ID hizmet sunucularına 19 Ekim tarihinde şüpheli girişler tespit edildiği belirtilirken kısa süre içerisinde gerekli tedbirlerin alındığı ancak yapılan araştırmalarda saldırının çoktan sona erdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Firma kolluk kuvvetlerine ve güvenlikten sorumlu danışman kuruluna da bilgi verdiğini dile getiriyor.

Sunucular yeniden eski haline döndürülmüş durumda ve Capcom ID ile ilişkili tüm hizmetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Capcom sızıntıdan etkilenen kullanıcılara oltalama saldırılarının olabileceği konusunda uyarı yapıyor.

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