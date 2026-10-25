Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Capcom siber saldırıya uğradı, milyonlarca oyuncunun verisi çalındı

    Capcom sistemlerine yapılan siber saldırı sonucunda milyonlarca oyuncunun kişisel verilerinin çaldırıldığı ortaya çıktı. Oltalama saldırıları gündemde.          

    Capcom Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların kişisel verilerini koruması gereken platformlar ne yazık ki bunda başarılı olamıyor. Ünlü oyun firması Capcom, uğradığı siber saldırı sonrasında milyonlarca kullanıcı verisini çaldırdığını duyurdu.

    Capcom sızıntısı

    Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta yaşanan siber saldırı sonrasında 11.7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler sızdırıldı. Bunlar arasında email adresleri, doğum günleri, bölge bilgileri yer alırken 43 hesaba ait kullanıcı adının sızdırıldığı ve 196 kullanıcıya ait şifrelerin de izinsiz bir şekilde değiştirildiği aktarıldı. Teselli olan ise bu veriler içerisinde kredi kartı bilgilerinin olmamasıydı.

    Capcom ID hizmet sunucularına 19 Ekim tarihinde şüpheli girişler tespit edildiği belirtilirken kısa süre içerisinde gerekli tedbirlerin alındığı ancak yapılan araştırmalarda saldırının çoktan sona erdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Firma kolluk kuvvetlerine ve güvenlikten sorumlu danışman kuruluna da bilgi verdiğini dile getiriyor.

    Sunucular yeniden eski haline döndürülmüş durumda ve Capcom ID ile ilişkili tüm hizmetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Capcom sızıntıdan etkilenen kullanıcılara oltalama saldırılarının olabileceği konusunda uyarı yapıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kırkkilit otu kullananların yorumları baymak kombi f37 arızası nasıl giderilir 18 yaşını doldurmak ne demek dunlop lastik yorumları yutkununca kulaktan ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum