Capcom'un yeni oyunu Pragmata'dan etkileyici başlangıç; İki günde 1 milyon kopya sattı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Capcom'un yıllar sonra çıkardığı ilk özgün oyun olan Pragmata, 17 Nisan'da oyunseverlerle buluştu. Stüdyoların herhangi bir seriyle bağlantılı olmayan tek kişilik oyunlar çıkarmaya korkar hâle geldiği bir dönemde çıkan Pragmata, bu tarz oyunların hâlâ oyuncu nezdinde karşılık bulabildiğini kanıtladı. Zira Capcom tarafından paylaşılan ilk rakamlar oldukça umut verici.

Capcom, dün bir açıklama yaparak Pragmata'nın ilk iki günde 1 milyon kopya sattığını duyurdu. Stüdyo, oyunun daha ilk günden Nintendo Switch 2'ye de gelmesinin satış performansında kilit rol oynadığını söylüyor.

Pragmata: Biraz Death Stranding, Biraz The Last of Us

Yakın gelecekte Ay’da kurulmuş bir araştırma tesisinde geçen oyunda iki ana karakter bulunuyor: Özel astronot kıyafeti sayesinde pek çok yeteneğe sahip olan Hugh ve yanında taşıdığı kız çocuğu görünümlü android Diana. İkili, kontrolden çıkmış yapay zekâ sistemleri ve düşman makinelerle dolu bu izole ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Pragmata’nın en ayırt edici yönü, Hugh ve Diana arasındaki iş birliğini doğrudan oynanışa yansıtması. Diana’nın robotları ve sistemleri hackleme yeteneği, oynanışın önemli bir parçasını oluşturuyor Diğer yandan iki ana karakter arasındaki yürek ısıtan ilişki de oyunseverleri etkilemiş görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: