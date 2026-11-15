CapCut ile Reels ve Shorts hazırlamak için laptop önerileri

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat CapCut ile Reels ve Shorts kurgularken doğru laptopu seçmek büyük önem taşıyor. Temel kurgular için dahili grafikli taşınabilir cihazlar yeterliyken; 4K düzenleme ve yapay zeka efektleri güçlü donanım gerektiriyor. Casper Excalibur, MSI Katana ve ASUS TUF gibi RTX ekran kartlı modeller, yüksek RAM kapasiteleriyle karmaşık projelerde kesintisiz bir performans sunuyor. Bütçenize uygun donanımı seçerek kurgu süreçlerinizi verimli hale getirebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Günümüzde artık herkes sosyal medyaya özel içerik paylaşımları yapıyor. YouTube’da TikTok’ta veya Instagram’da paylaşılacak videoları düzenlemek için ise kullanıcıların ilk tercihi CapCut oluyor. CapCut ile Instagram Reels, YouTube Shorts ve TikTok videoları hazırlamak isteyenlerin laptop seçerken işlemci, RAM ve ekran kartına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle çok katmanlı kurgu, yapay zeka destekli efektler ve 4K video düzenleme gibi işlemler daha güçlü donanım gerektiriyor. Peki CapCut için hangi laptop alınmalı? CapCut laptop önerileri listemizde farklı bütçelere hitap eden yedi modeli bir araya getirdik. Listenin ilk sırasında Casper'ın Excalibur ve Nirvana modelleri yer alıyor.

CapCut ile Reels ve Shorts hazırlamak isteyen kullanıcılar için işlemci gücü, RAM kapasitesi ve ekran kartı performansı birlikte değerlendirilmeli. Casper Excalibur G915, RTX 5070 ekran kartı ve 32 GB RAM kapasitesiyle yoğun video düzenleme işlemlerine hitap ederken Casper Nirvana S100, Core 9 işlemcisi ve 32 GB belleğiyle günlük kullanım ve temel kurgu ihtiyaçları için alternatif sunuyor.

1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C)

Tam Boyutta Gör CapCut üzerinde yoğun video düzenleme, çok katmanlı kurgu ve yapay zeka destekli efektler kullanmayı planlayanlar için Casper Excalibur G915 güçlü bir donanım kombinasyonu sunuyor. Intel Core 7 240H işlemciden güç alan model, NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartını 8 GB GDDR7 grafik belleğiyle bir araya getiriyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD de sistemin video dosyaları ve birden fazla uygulamayla çalışırken ihtiyaç duyduğu kapasiteyi sağlıyor. Özellikle uzun süreli projeler ve yüksek çözünürlüklü görüntülerle çalışanlar için bu donanım seviyesi önemli bir avantaj.

CapCut laptop önerileri arayanların tercih ettiği bu modelin öne çıkan taraflarından biri de ekranı. 16 inç FHD IPS panel, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Bu özellikler, görüntüleri düzenlerken renkleri daha tutarlı değerlendirmek isteyen içerik üreticileri açısından önemli. RTX 5070'in 115W TGP değeri ve Casper'ın iki turbo fanlı, beş bakır ısı borulu soğutma sistemi de uzun süreli yüklerde performansın korunmasını hedefliyor. 2,3 kg ağırlığındaki alüminyum kasasıyla taşınabilirliği de tamamen göz ardı etmiyor. CapCut laptop arayan ve bütçesini yüksek performansa ayırabilen kullanıcılar için listenin en güçlü seçeneklerinden biri.

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7

RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç FHD IPS, 165 Hz, yüzde 100 sRGB, 350 nit

İşletim sistemi: FreeDOS

2️⃣ Casper Nirvana S100 (S100.270H-DQ00A-G-F)

Tam Boyutta Gör Her video düzenleme işi için harici ekran kartına sahip bir bilgisayar almak gerekmiyor. Özellikle kısa süreli 1080p videolar, basit geçişler, altyazılar ve sosyal medya içerikleri hazırlayanlar daha dengeli bir donanım tercih edebilir. Casper Nirvana S100, Intel Core 9 270H işlemcisi, 32 GB DDR5 belleği ve 1 TB PCIe 4.0 SSD kapasitesiyle bu kullanıcı grubuna hitap ediyor.

Nirvana S100'ün asıl avantajı ise daha hafif ve taşınabilir bir bilgisayar arayanlara hitap etmesi. 16 inç, 16:10 en-boy oranlı FHD IPS ekranı 300 nit parlaklık sunarken alüminyum kasası 1,8 kg ağırlığında ve 18,3 mm kalınlığında. İki RAM yuvası sayesinde bellek kapasitesi 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Windows 11 Home ile gelen modelde parmak izi okuyucu, aydınlatmalı Türkçe Q klavye ve 54,72 Wh batarya da bulunuyor. Bu özellikleriyle Casper Nirvana S100, CapCut için laptop arayan ancak ağırlıklı olarak temel kurgu, günlük işler ve taşınabilirlik odaklı bir bilgisayar isteyenler için alternatif oluşturuyor.

İşlemci: Intel Core 9 270H

Ekran kartı: Intel dahili grafik birimi

RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç FHD IPS, 16:10, 300 nit

İşletim sistemi: Windows 11 Home

3️⃣ MSI Katana 15 HX B14WFK-450XTR

Tam Boyutta Gör Intel'in güçlü mobil işlemcilerinden Core i9-14900HX'i kullanan MSI Katana 15 HX, yoğun işlem gücüne ihtiyaç duyan içerik üreticileri için dikkat çekici bir alternatif. 24 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı işlemci, 5,8 GHz'e kadar yükselen saat hızıyla video düzenleme ve dışa aktarma gibi işlemlerde yüksek performans hedefliyor. NVIDIA GeForce RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 grafik belleğiyle desteklenen sistemde 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Ayrıca ekran kartının grafik gücü Dynamic Boost ile 115W'a ulaşıyor. Bu, laptop ekran kartı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ayrıntılardan biri.

CapCut için bilgisayar araştıranların dikkatini çeken MSI'ın bu modelini farklılaştıran bir diğer unsur da ekranı. 15,6 inç QHD panel, 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor. Full HD ekranlara kıyasla daha geniş çalışma alanı sağlayan bu çözünürlük, CapCut zaman çizelgesinde birden fazla katmanla çalışanların işini kolaylaştırabilir. Belleğin 96 GB'a kadar yükseltilebilmesi de gelecekte daha yoğun projelere geçmek isteyenler açısından avantaj. 2,4 kg ağırlığındaki cihaz FreeDOS işletim sistemiyle geliyor. Güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve geniş bellek kapasitesini bir arada isteyenler için MSI Katana 15 HX değerlendirilebilir.

İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

RAM: 32 GB DDR5 5600 MHz

Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD

Ekran: 15,6 inç QHD, 165 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

4️⃣ HP OMEN 16-AP0024NT

Tam Boyutta Gör AMD'nin Ryzen AI 9 365 işlemcisini kullanan HP OMEN 16, güçlü işlemci performansını NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla birleştiriyor. 10 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı işlemci, 5 GHz'e kadar yükselen saat hızıyla çoklu görevlerde ve video işleme süreçlerinde avantaj sağlıyor. 8 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5060, efektlerin ve grafik işlemlerinin hızlandırılmasına yardımcı olurken 1 TB SSD de video kayıtları, ses dosyaları ve tamamlanan projeler için geniş depolama alanı sunuyor. Modelde ayrıca 16 GB RAM bulunuyor.

HP'nin 16 inçlik ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük, IPS panel ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 16:10 en-boy oranı, dikey video projeleri üzerinde çalışırken zaman çizelgesi ve araç panelleri için daha kullanışlı bir alan oluşturabiliyor. 70 Wh bataryası, Wi-Fi 6E bağlantısı ve RGB aydınlatmalı klavyesi de cihazın diğer özellikleri arasında. Video düzenleme için laptop önerileri arıyorsanız HP OMEN 16’ya göz atılabilir.

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 16 inç WUXGA IPS, 144 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

5️⃣ Acer Nitro V 15

Tam Boyutta Gör Acer Nitro V 15, Intel Core i9-13900H işlemcisi ve RTX 5060 ekran kartıyla video düzenleme için laptop önerileri arasında değerlendirilebilecek modellerden biri. 14 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı işlemci, çoklu görevlerde ve yoğun uygulamalarda ihtiyaç duyulan işlem gücünü sağlıyor. 8 GB grafik belleğine sahip RTX 5060, donanım hızlandırmalı efektler ve video işleme süreçleri için destek sunuyor. 32 GB RAM ve 1 TB PCIe NVMe SSD ise modelin önemli avantajları arasında. Özellikle aynı anda CapCut, tarayıcı, görsel düzenleme araçları ve diğer içerik üretim yazılımlarını kullananlar için bellek kapasitesi önemli bir artı.

Ancak Acer Nitro V 15'in ekranı konusunda bir ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Modelde 15,6 inç Full HD IPS panel, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 45 NTSC renk kapsamı bulunuyor. Bu ekran günlük video düzenleme ve sosyal medya içerikleri için kullanılabilir olsa da profesyonel renk düzenleme açısından daha geniş renk kapsamına sahip panellerin gerisinde kalıyor.

İşlemci: Intel Core i9-13900H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR6 (75W)

RAM: 32 GB DDR4

Depolama: 1 TB PCIe NVMe SSD

Ekran: 15,6 inç Full HD IPS, 165 Hz

İşletim sistemi: Windows 11 Home

6️⃣ Lenovo LOQ 15IRX10

Tam Boyutta Gör Lenovo LOQ 15IRX10, RTX 5060 ekran kartına daha ulaşılabilir bir bütçeyle sahip olmak isteyenler için öne çıkıyor. Intel Core i5-14500HX işlemcisi, 14 çekirdekli yapısıyla video düzenleme ve günlük çoklu görevlerde yeterli işlem gücü sunmayı hedefliyor. NVIDIA GeForce RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 grafik belleği ve 100W TGP değeri, özellikle efektlerin yoğunlaştığı projelerde avantaj sağlıyor. 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile gelen model, başlangıçta çok büyük projeler için sınırlı depolama alanına sahip olsa da daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyanlar SSD yükseltmesini değerlendirebilir.

Lenovo'nun bu modelinde 15,6 inç Full HD IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuluyor. G-SYNC desteği de ekranın öne çıkan özellikleri arasında. İki RAM yuvası üzerinden bellek kapasitesinin 64 GB'a kadar yükseltilebilmesi cihazın kullanım ömrünü uzatmak isteyenler için önemli.

İşlemci: Intel Core i5-14500HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 15,6 inç Full HD IPS, 144 Hz, 300 nit

İşletim sistemi: FreeDOS

7️⃣ ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming A16, AMD Ryzen 7 260 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla içerik üretimi ve oyun performansını bir arada isteyenlere hitap ediyor. Sekiz çekirdekli ve 16 iş parçacıklı işlemci, 5,1 GHz'e kadar yükselen saat hızıyla video düzenleme sırasında farklı uygulamaların birlikte kullanılmasına yardımcı oluyor. RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 grafik belleği, efektler ve GPU hızlandırmalı işlemler için güçlü bir altyapı oluşturuyor. Modelde 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD bulunuyor.

ASUS'un 16 inçlik 16:10 WUXGA IPS ekranı, yansıma önleyici yüzeyi ve yüzde 100 sRGB renk kapsamıyla bu listedeki dikkat çekici panellerden biri. 144 Hz yenileme hızlı yapılandırması da akıcı görüntü sunuyor. MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus gibi teknolojiler, ekran kartı kullanımının yönetilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca Ryzen 7 260 işlemcide yer alan 16 TOPS kapasiteli NPU, desteklenen yapay zeka işlemlerinde kullanılabiliyor.

İşlemci: AMD Ryzen 7 260

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

RAM: 16 GB DDR5 5600 MHz

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 16 inç WUXGA IPS, 16:10, 100% sRGB

İşletim sistemi: FreeDOS

CapCut için laptop alırken hangi donanımlara dikkat edilmeli?

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CapCut'ın masaüstü sürümünde temel video düzenleme işlemleri için çok üst düzey donanımlara ihtiyaç duyulmuyor. Ancak projeye efektler, geçişler, otomatik altyazılar ve yapay zeka araçları eklendikçe işlemci, RAM ve ekran kartı daha önemli hale geliyor. CapCut'ın kendi rehberinde Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemci, 8-16 GB RAM, en az 4 GB VRAM'e sahip harici ekran kartı ve SSD öneriliyor.

CapCut için kaç GB RAM gerekli? Basit 1080p videolar için 16 GB RAM yeterli bir başlangıç noktası. Birden fazla video katmanı, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve farklı uygulamaların aynı anda kullanıldığı projelerde 32 GB RAM tercih etmek daha mantıklı. Bu nedenle 16 GB RAM laptop önerileri arasından seçim yaparken yükseltme imkanını da kontrol etmek gerekiyor.

Basit 1080p videolar için 16 GB RAM yeterli bir başlangıç noktası. Birden fazla video katmanı, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve farklı uygulamaların aynı anda kullanıldığı projelerde 32 GB RAM tercih etmek daha mantıklı. Bu nedenle 16 GB RAM laptop önerileri arasından seçim yaparken yükseltme imkanını da kontrol etmek gerekiyor. CapCut için işlemci önerisi ne olmalı? En az güncel bir Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 sınıfı işlemci tercih edilmeli. Daha yoğun projelerde Core i7, Core i9 ve Ryzen 7 gibi işlemciler avantaj sağlayabilir.

En az güncel bir Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 sınıfı işlemci tercih edilmeli. Daha yoğun projelerde Core i7, Core i9 ve Ryzen 7 gibi işlemciler avantaj sağlayabilir. CapCut için ekran kartı gerekli mi? Hayır. Basit Reels ve Shorts videoları hazırlamak için güçlü bir entegre grafik birimi yeterli olabilir. Ancak yoğun efektler, yapay zeka işlemleri ve 4K video düzenleme söz konusu olduğunda RTX 5060 gibi harici ekran kartları önemli avantaj sağlıyor.

Hayır. Basit Reels ve Shorts videoları hazırlamak için güçlü bir entegre grafik birimi yeterli olabilir. Ancak yoğun efektler, yapay zeka işlemleri ve 4K video düzenleme söz konusu olduğunda RTX 5060 gibi harici ekran kartları önemli avantaj sağlıyor. Reels ve Shorts hazırlamak için oyun bilgisayarı almak gerekir mi? Hayır. Basit 1080p videolar hazırlayanların oyun bilgisayarı almasına gerek yok. Ancak yoğun efektler, 4K görüntüler ve yapay zeka araçları kullanılacaksa harici ekran kartına sahip modeller daha uygun olabilir.

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CapCut ile Reels ve Shorts hazırlamak için laptop önerileri

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