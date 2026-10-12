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    Carl Pei, Apple'ı yerden yere vurdu: iPhone Duo para tuzağı!

    Nothing patronu Carl Pei, Apple'ı 1.999 dolarlık katlanır telefonu üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Pei'ye göre, iPhone Duo, çok yüksek fiyatına rağmen önemli eksikliklerle geldiğinden para israfı!

    nothing ceo katlanabilir iphone duo para israfı Tam Boyutta Gör
    Nothing CEO'su Carl Pei, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone Duo hakkındaki düşüncelerini paylaştı, eleştirilerini de esirgemedi. Pei'ye göre katlanabilir cihaz, parasını kesinlikle hak etmiyor.

    Face ID yok, Telefoto kamera yok, Ön kamera eski!

    Pei, cihazda iPhone X’ten bu yana temel güvenlik özelliği olan Face ID'nin bulunmamasına dikkat çekiyor. 1.999 dolarlık herhangi bir telefonun bu teknolojiyi içermesi gerektiğine inanıyor. Apple’ın Touch ID’yi tercih etmesinin birkaç olası nedeni var. Katlanabilir cihaz açıldığında yalnızca 5.2 mm kalınlığında olduğundan gerekli TrueDepth kamera sistemi için çok az yer kalıyor. Ayrıca, sensörlerin hem iç hem de dış ekrana yerleştirilmesi iki ayrı Face ID kurulumu gerektirecek, bu da tasarıma istenmeyen kalınlık katacaktı.

    [instagram=https://www.instagram.com/reels/DeVG4jGkj-r/]

    Pei'nin telefonun yetersiz kaldığını düşünmesinin bir başka büyük nedeni de kamera sistemi. Yeni iPhone 18 Pro modellerde 18MP ön kamera bulunmasına karşın, iPhone Duo’da standart 12 megapiksel kamera bulunuyor. Katlanabilir cihaz aynı zamanda karanlık ortamlarda fotoğraf çekmeyi büyük ölçüde geliştiren bir araç olan LiDAR tarayıcıdan da yoksun. Ama en büyük donanım kaybı, ayrı bir telefoto lensin olmaması. Cihazda deklanşör hızını ve diyafram açıklığını ayarlamak için manuel Pro kontrolleri bulunmadığından yazılım özellikleri de eksik.

    iPhone Duo, Türkiye’de de 16 Ekim’de ön satışa sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatı 230.000 TL.

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