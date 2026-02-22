Dacia Logan vs. 55 Milyonluk Corvette: Türkiye Pazarı Karışıyor! Nissan'da ruhsat şoku | Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta; 2026'da Türkiye'ye dönen Dacia Logan, yeni MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ Türkiye fiyatları, Nissan e-Power sahiplerine ruhsat uyarısı, BMW iX3'ün Türkiye fiyatı ve özellikleri, yeni nesil Toyota Yaris ve gerçek koşullarda 500 km'nin üzerinde menzil sunan elektrikli otomobiller gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

Dacia Logan, 2026 yılında yeniden Türkiye pazarına dönmeye hazırlanıyor. Uygun fiyatlı sedan segmentinde önemli bir boşluğu doldurması beklenen modelin, modern tasarım detayları ve güncellenmiş teknolojik donanımlarla gelmesi öngörülüyor. Türkiye’de özellikle fiyat/performans odaklı kullanıcıları hedefleyen yeni Logan’ın rekabetçi fiyat politikasıyla pazarda güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

MG markasının yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerinin Türkiye fiyatları resmi olarak açıklandı. Elektrifikasyon odaklı büyümesini sürdüren MG, hibrit SUV segmentinde rekabetçi fiyat ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Yeni modellerin hem yakıt verimliliği hem de performans odaklı yapısıyla Türkiye’de hibrit SUV pazarındaki rekabeti artırması bekleniyor.

Nissan e-Power teknolojisine sahip araç kullanıcıları, ruhsat bilgileriyle ilgili beklenmedik bir durumla karşılaştı. Türkiye’de e-Power modellerinin ruhsat sınıflandırmasında düzeltme yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bu gelişme araç sahipleri için resmi işlemleri gündeme getirirken, hibrit teknolojilerin mevzuat karşısındaki konumu da yeniden tartışılmaya başlandı.

BMW’nin yeni nesil elektrikli SUV modeli iX3’ün Türkiye fiyatı netleşti. Neue Klasse platformunu temel alan model, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi, artırılmış menzil kapasitesi ve dijital özellikleriyle markanın elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir rol üstleniyor. Premium elektrikli SUV segmentinde iddialı olması beklenen yeni iX3, performans ve teknolojiyi bir arada sunmayı hedefliyor.

Toyota, yeni nesil Yaris modelinde “çoklu enerji” stratejisini benimseyerek hibrit, benzinli ve potansiyel elektrikli seçenekleri aynı platformda sunmayı planlıyor. Corolla’da uygulanan bu yaklaşım sayesinde kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik motor seçenekleri sunulacak. Markanın bu stratejisi, değişen pazar koşullarına daha hızlı uyum sağlamayı amaçlıyor.

Gerçek kullanım koşullarında 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabilen elektrikli otomobiller de gündemde. Laboratuvar verileri ile gerçek sürüş sonuçları arasındaki farklara odaklanan değerlendirmede, gelişen batarya teknolojileri ve verimlilik çözümleri sayesinde bazı elektrikli araçların günlük kullanımda bile uzun menzil sunabildiği vurgulanıyor. Bu gelişme, elektrikli araçlara geçiş sürecinde kullanıcıların menzil endişesini azaltan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

