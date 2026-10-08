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    Casio aksesuar olabilen yeni Baby-G serisi kol saatini duyurdu

    Casio BGD-10KPM-7 kol saati Baby Molly karakterinin 20. yılına özel olarak Pop Mart oyuncak firması ile birlikte geliştirildi. Ekranda özel bir animasyon mevcut. 

    Casio BGD-10KPM-7 Tam Boyutta Gör
    Casio markasının daha çok gençlere ve kadınlara hitap eden Baby-G serisine yeni bir üye ekleniyor. Pop Mart ile birlikte geliştirilen Casio BGD-10KPM-7 kol saati hem bilekte hem de aksesuar olarak taşınabiliyor.

    Casio BGD-10KPM-7 özellikleri ve fiyatı

    Baby Molly karakterinin 20. yılına özel olarak geliştirilen kol saati standart 10KG modelini temel alıyor. Özel reçine kayışları üzerine yapıştırabileceğiniz etiketler yer alırken, kolay bir şekilde reçine kılıfın içerisinden çıkararak silikon tutucuya koyabiliyorsunuz. Zinciri ile aksesuar olarak kullanabiliyorsunuz. Kayışın arka kısmında ana okulu isimliği yer alırken kasanın arkasında ise özel lazer işleme logo bulunuyor.

    Standart şoka dayanıklılığı devam ettiren saat 100 metreye kadar suya dayanıklı. LCD ekranda karakterler kolay okunurken LED aydınlatma yandığı anda karakterin mavi gözleri ortaya çıkıyor. 29 farklı bölgenin saati, 24 saat sayaç, tam otomatik takvim, 5 günlük alarm ve 1/100 kronometre özellikleri arasında. CR1616 pil ile 3 yıla kadar kullanılabiliyor. Casio BGD-10KPM-7 kol saati 104$ fiyat etiketine sahipken orijinal model ülkemizde 7000TL olarak satılıyor.

    Casio BGD-10KPM-7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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