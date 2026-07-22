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    Casper 1 Saatte Servis verilerini paylaştı: Yaklaşık 8 bin cihaz 1 saatte onarıldı

    8 ilde sunduğu "1 Saatte Servis" uygulamasına ilişkin güncel verileri açıkladı. Ortalama onarım süresi 35-48 dakikaya inerken, toplam 7.983 cihaz 1 saatten kısa sürede tamir edildi.

    Casper 1 Saatte Servis verilerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde telefon, bilgisayar, televizyon vs. gibi teknolojik bir cihaz satın almayı planlayan müşterilerin seçimini etkileyen unsurlar arasında sorunsuz teknik servis hizmeti de yer alıyor. Casper, müşterilerin 11 yıldır sürdürdüğü “1 Saatte Servis” hizmetiyle, müşterilerin cihazlarını 1 saatten kısa sürede tamir ediyor. Şirketten yapılan açıklama ile "1 Saatte Servis" hizmetine ilişkin güncel veriler açıklandı.

    Türkiye 8 ilde 1 Saatte Servis hizmeti sunuluyor. Casper'ın verilerine göre, şirketin kendi bünyesinde yönettiği yedek parça stoku ve dijital arıza analiz altyapısı sayesinde 2026 itibarıyla 1 Saatte Servis noktalarında ortalama onarım süresi 35-48 dakikaya kadar düştü. Haziran 2026 itibarıyla müşteri memnuniyet oranı ise yüzde 95'in üzerine çıktı. Ağır fiziksel hasarı bulunan veya test süreci uzun süren cihazlar dışındaki onarımların büyük bölümü aynı gün içinde tamamlanıyor.

    Şirketin paylaştığı verilere göre Haziran 2025-Haziran 2026 arasında "1 Saatte Servis" kapsamında servise gelen cihazların yüzde 93’ü 1 saatten kısa sürede onarıldı. Cihazların dağılımı şöyle oldu:

    1. Dizüstü bilgisayar: 4.108
    2. Tablet: 1.821
    3. Akıllı telefon: 1.324
    4. Masaüstü bilgisayar: 380
    5. Monitör: 350

    “1 Saatte Servis” hizmeti şu an için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir olmak üzere toplam 8 ilde sunuluyor. Son 1 yılda en çok servis işlemi 3.327 cihaz ile İstanbul'da gerçekleşirken, Eskişehir yüzde 98 zamanında teslimat oranıyla en başarılı servis noktası oldu.

    Garanti süresi sona eren müşteriler de 1 Saatte Servis hizmetini kullanabiliyor. Tüm müşteriler Casper Excalibur markalı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, monitörler ve All-in-One bilgisayarlar için bu hizmetten yararlanabilir.

    Casper 1 saatte servis hizmetine nasıl ulaşılır?

    Kullanıcılar en yakın Casper servis noktasına ulaşmak için 0850 250 77 77 numaralı çağrı merkezini arayabiliyor veya www.casper.com.tr/destek adresini ziyaret edebiliyor. Casper servis merkezleri randevusuz hizmet verirken, "1 Saatte Servis" uygulaması için herhangi bir ek ücret talep edilmiyor.

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