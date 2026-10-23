Casper, AI PC üretimini yıl sonunda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin bilgisayar donanımlarına entegrasyonu hız kazanırken, işlemci mimarileri ve yapay zekâ performansı bilgisayar seçiminde giderek daha fazla önem taşıyor. Casper, AI PC portföyünü Intel Core Ultra 7 işlemcili Nirvana S100 AI modeliyle genişletiyor.

Yapay zekâ özelliklerinin bilgisayarlara entegrasyonu hız kazanırken, üreticiler de yeni nesil işlemcilere sahip modellere yatırım yapıyor. Casper, bugün bilgisayar üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan yapay zekâ destekli bilgisayarların payını yıl sonuna kadar yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Şirketin bu alandaki ürünleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili Nirvana S100 AI'ı ekliyor.

NPU, yapay zekâ işlemlerini hızlandırıyor

Yeni nesil işlemcilerde CPU ve GPU'nun yanı sıra NPU (Nöral İşlem Birimi) adı verilen özel bir donanım birimi de bulunuyor. Yapay zekâ iş yükleri için tasarlanan NPU, uyumlu uygulamalarda bazı işlemlerin doğrudan bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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Bu yaklaşım, desteklenen yapay zekâ özelliklerinin bulut hizmetlerine ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmesine olanak tanıyabiliyor. İşlemlerin uygun donanım birimlerine dağıtılması, sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve enerji tüketiminin optimize edilmesine de katkı sağlayabiliyor. Ancak bu avantajlar, kullanılan uygulamaya ve gerçekleştirilen işlemin türüne göre değişiyor.

Casper, AI PC yatırımlarını artırıyor

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bilgisayar seçiminde yapay zekâ yeteneklerinin de önem kazandığını belirtiyor. Kullanıcıların işlemci, bellek ve depolama kapasitesi gibi geleneksel donanım özelliklerinin yanı sıra bilgisayarlarının yapay zekâ işlemlerini ne ölçüde gerçekleştirebildiğine de dikkat ettiğini ifade etti. Feray Karaman'a göre önümüzdeki 3-4 yıl içinde yapay zekâ yetenekleri bilgisayarların standart özellikleri arasında yer alacak. Üreticilerin öncelikleri arasında ise bu teknolojileri günlük kullanımda somut fayda sağlayacak şekilde ürünlere entegre etmek bulunuyor.

Feray Karaman, küresel pazarda bellek krizinin tedarik üzerinde baskı oluşturmasına rağmen uzun vadeli tedarikçi ilişkileri sayesinde yatırımlarını planladıkları hızda sürdürdüklerini belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre AI PC modelleri, mevcut bilgisayar üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Casper, bu oranı yıl sonuna kadar yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Casper Nirvana S100 AI neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Casper'ın yapay zekâ destekli bilgisayar portföyünde yer alan Nirvana S100 AI, Intel Core Ultra 7 255H işlemcili konfigürasyonuyla sunuluyor. İşlemci; CPU, GPU ve NPU birimlerini bir araya getirerek farklı iş yüklerinin uygun donanım birimleri üzerinden yürütülmesine olanak tanıyor.

Model, 16 GB ve 32 GB DDR5 RAM seçenekleriyle geliyor. 4800 MHz bellek teknolojisine sahip bilgisayar, çoklu görev kullanımına yönelik bir donanım sunuyor.

16 inç büyüklüğündeki ekran, 16:10 en-boy oranı ve Full HD IPS paneliyle çalışma alanı sağlıyor. Nirvana S100 AI, donanım özellikleriyle günlük işlerden çoklu görev kullanımına kadar farklı ihtiyaçlara hitap etmeyi hedefliyor.

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Casper, AI PC üretimini yıl sonunda yüzde 50’ye çıkaracak

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