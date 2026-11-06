Casper Excalibur G870 Intertek testlerinde hangi sonuçları aldı?

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Casper Excalibur G870, Intertek'in beş farklı performans ve dayanıklılık testinin tamamından başarıyla geçti. Cihaz, 100 bin çevrimlik menteşe testiyle sektör standardının beş katı dayanıklılık gösterdi. Oyun testinde Cyberpunk 2077'de 103 FPS veren model; 89 dereceyi geçmeyen sıcaklık değerleri, 327 nit ekran parlaklığı ve 5 saati aşan batarya ömrüyle tam not aldı. Sonuçlar, bilgisayarın zorlu şartlardaki yüksek performansını ve sağlamlığını doğruluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Casper Excalibur G870 oyuncu dizüstü bilgisayarın sağlamlığını, performansını ve pil performansını ölçmek için Intertek tarafından gerçekleştirilen beş farklı test grubunun tamamından PASS (Geçti) sonucu almayı başardı. Özellikle kapak mekanizmasının dayanıklılığında sektör standardının 5 katına çıkmayı başardı. 16 Ekim 2026 tarihli test raporunda oyun performansı, işlemci gücü, ekran parlaklığı, sıcaklık değerleri, menteşe dayanıklılığı ve batarya süresi değerlendirildi. Casper Excalibur G870'in Intertek test raporuna yakından bakıyoruz.

Oyun bilgisayarı seçiminde ekran kartı veya işlemci tek başına yeterli kriter değil. Soğutma performansı, ekran kalitesi ve fiziksel dayanıklılık da önem taşıyor. Casper Excalibur’un testlerinde bu konularda da değerlendirmeler yapıldığı görülüyor.

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Beş farklı testte PASS sonucu

Intertek Test Hizmetleri A.Ş., 28 Eylül ile 6 Ekim 2026 arasında Intel Core 7 240H işlemcili, NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartlı ve 64 GB DDR5 bellekli bir Casper Excalibur G870 konfigürasyonunu değerlendirdi. 202600689IST numaralı rapor, test edilen tek cihazın ve belirtilen laboratuvar koşullarının sonuçlarını içeriyor. Farklı donanım seçeneklerinde aynı ölçümlerin elde edileceği anlamına gelmiyor.

İşlemci gücü testinde bilgisayarın hesaplama kapasitesini, oyun ölçümlerinde FPS testlerini; diğer testler ise ekran, ısı yönetimi ve mekanik yapının davranışı incelendi.

Kapak mekanizmasında sektör standardının 5 katı dayanıklılık

Excalibur G870, kapak mekanizmasının dayanıklılığı konusunda da dikkat çekici bir test sonucuna imza attı. Uluslararası bağımsız test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından gerçekleştirilen 100.000 çevrimlik menteşe dayanıklılık testini başarıyla tamamlayan model, sektör standardı olarak kabul edilen 20.000 açma-kapama çevriminin 5 katına ulaştı.

Test kapsamında bilgisayarın kapağı 110 derece açıyla 100.000 kez açılıp kapatıldı. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 çevrim aşamalarında gerçekleştirilen kontrollerin tamamından başarıyla geçen kapak mekanizmasında herhangi bir deformasyon tespit edilmedi. Bu sonuç, Excalibur G870'in yoğun günlük kullanımda menteşe dayanıklılığı açısından uzun ömürlü bir yapı sunduğunu ortaya koyuyor.

Oyun Performansı: 1080p Çözünürlükte Ölçülen FPS Değerleri

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 testinde 1080p Ultra ayarında 103 FPS, High ayarında 117 FPS kaydedildi. Forza Horizon 6 için aynı çözünürlükte Ultra ayarı 73 FPS, High ayarı ise 91 FPS sonucunu verdi. Dört ölçüm de raporda PASS olarak işaretlendi. Forza Horizon 6 Ultra sonucu, 75 FPS hedefinin altında kalmasına rağmen raporda belirtilen eksi yüzde 3 kabul toleransı içinde değerlendirildi.

Bu sayılar oyun performansının her sahnede sabit kalacağını göstermez. Grafik ayarları, sahne yoğunluğu, sürücü sürümü ve güç profili kare hızını etkileyebilir. Bununla birlikte ölçülen değerler, rapordaki belirli oyun senaryolarını karşılaştırmak için doğrudan kullanılabilir.

İşlemci ve Genel Sistem Ölçümleri

Tam Boyutta Gör Geekbench testlerinde tek çekirdek 2.647, çok çekirdek 13.756 puana ulaştı. Cinebench R23 sonuçları sırasıyla 1.961 ve 14.925 puan oldu. Genel sistem tarafında PCMark Extended 11.799, Productivity 18.721 ve Gaming 21.217 puan kaydedildi. Rapor, bu performans satırlarının tümünü PASS olarak değerlendiriyor.

İşlemci testleri ile PCMark ölçümleri aynı görevi değerlendirmiyor. Birincisi işlemci odaklı yükleri karşılaştırırken ikincisi üretkenlik, genel kullanım ve grafik iş yüklerinin farklı yönlerini kapsıyor. Bu nedenle tek bir puandan hareketle bütün kullanım senaryoları için kesin bir performans sıralaması oluşturmak doğru olmaz.

Ekran ve Sıcaklık Ölçümlerinin Kullanıcıya Karşılığı

Ekran, dokuz ayrı bölgede parlaklık bakımından incelendi. Merkezde 343 nit, en yüksek noktada 345 nit ve genel ortalamada 327 nit ölçüldü. Merkez ve ortalama parlaklık değerleri 300 nit kriterini karşıladı. Bu sonuç, ekranın belirtilen laboratuvar ölçümünde hangi parlaklık seviyelerine ulaştığını gösteriyor; renk doğruluğu gibi ayrıca ölçülmeyen özellikler için bir sonuç oluşturmuyor.

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Termal incelemede kasa yüzeyleri ile CPU ve GPU sensörleri ayrı değerlendirildi. WASD bölgesinin maksimum sıcaklığı 27,6 °C, üst kasanın orta bölümünün 37,2 °C ve CPU hizasındaki alt kasanın 39,4 °C olduğu raporlandı. CPU ve GPU sensörlerinin her ikisinde de maksimum 89 °C ölçüldü. İlgili kriterlerin tümü karşılandı. Testte ortam sıcaklığı 23 °C olarak tanımlandı; işlemci ve ekran kartı için 60 dakikalık tam yük uygulandı.

100.000 Açma-Kapama Çevrimi Ne Anlatıyor?

Menteşe dayanıklılığı incelemesinde ekran kapağı 110 derece açıyla açılıp kapatılarak 100.000 çevrim tamamlandı. Intertek, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 çevrim noktalarında kontrol gerçekleştirdi. Altı aşamanın hiçbirinde deformasyon gözlenmedi ve mekanik test PASS ile sonuçlandı.

Menteşe, ekranın konumunu korurken kapağın hareketini sağlayan bileşendir. Tekrarlanan açma-kapama işleminin laboratuvarda değerlendirilmesi, yalnızca bilgisayarın dış malzemesine bakarak yapılamayan bir dayanıklılık kontrolü sunar. Bununla birlikte 100.000 çevrim bir kullanım ömrü ya da garanti süresi taahhüdü değildir; günlük taşıma, darbe ve kullanım alışkanlıkları laboratuvar koşullarından farklılaşabilir.

Batarya Testinde 316 Dakikalık Ölçüm

Batarya değerlendirmesinde şarj seviyesi yüzde 95’ten yüzde 5’e inerken 316 dakika, yani 5 saat 16 dakika ölçüldü. Bu süreçte ekran parlaklığı ve ses yüzde 50 seviyesinde, klavye aydınlatması kapalı, Wi-Fi ve Bluetooth açık durumdaydı. Bilgisayar Office Mode ve Hybrid GPU ayarlarında kullanıldı. Bu nedenle elde edilen süreyi yoğun oyun oynarken beklenen batarya süresiyle eşitlemek mümkün değildir.

Intertek Testlerinin Kısa Özeti Test Alanı Rapor Sonucu Oyun Performansı Cyberpunk 2077: 103 FPS (1080p Ultra) Genel performans PCMark Productivity: 18.721 puan Ekran Ortalama parlaklık: 327 nit Termal CPU / GPU maksimum: 89 °C Menteşe 100.000 çevrim; deformasyon gözlenmedi Batarya %95–%5 aralığı: 316 dakika

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870 Intertek Testlerinden Geçti mi?

Evet. Intertek raporunda sistem ve oyun performansı, ekran parlaklık homojenliği, termal performans, menteşe dayanıklılığı ve batarya performansı olmak üzere beş test grubunun tamamı PASS sonucuyla yer aldı. Sonuçlar raporda tanımlanan Intel Core 7 240H ve RTX 5060 donanımlı test cihazına ve laboratuvar koşullarına aittir.

Casper Excalibur G870 Oyunlarda Kaç FPS Aldı?

Intertek, Cyberpunk 2077 için 1080p Ultra ayarında 103 FPS ve High ayarında 117 FPS ölçtü. Forza Horizon 6 ise Ultra ayarında 73 FPS, High ayarında 91 FPS verdi. Dört sonuç PASS olarak kaydedildi; Forza Horizon 6 Ultra satırında raporun kabul toleransı uygulandı.

100.000 Çevrimlik Menteşe Testi Ne Anlama Geliyor?

Casper Excalibur G870 kapağı laboratuvarda 110 derece açıyla toplam 100.000 kez açılıp kapatıldı. Altı farklı aşamada yapılan incelemelerde deformasyon tespit edilmedi. Bu değer, belirli bir mekanik testin kapsamını anlatır; ürünün gerçek kullanımda kesin olarak kaç yıl dayanacağını belirlemez.

Casper Excalibur G870 Bataryası Kaç Saat Dayandı?

Intertek tarafından tanımlanan Office Mode ve Hybrid GPU koşullarında yüzde 95’ten yüzde 5’e kadar boşalma süresi 316 dakika olarak ölçüldü. Bu, 5 saat 16 dakikaya karşılık gelir. Oyun oynama, daha yüksek ekran parlaklığı veya farklı güç profilleriyle elde edilecek süreler değişebilir.

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Casper Excalibur G870 Intertek testlerinde hangi sonuçları aldı?

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