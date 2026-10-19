17,3" RTX 5060 Gaming Laptop: Casper Excalibur G887 Performans İncelemesi

Casper Excalibur G887 gücünü 14. nesil Intel Core i7-14650HX işlemci ve 8 GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartından alıyor.

Casper Excalibur G887, gücünü 14. nesil Intel Core i7-14650HX işlemci ve 8 GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartından alıyor. 17,3 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranı bulunuyor. CNC kesim alüminyum gövdesi sağlam bir duruş sağlıyor.

Bilgisayarın içerisinde 64GB DDR5 5600 MT/s bellek, 2TB M.2 NVMe yer alırken bu hafıza ve ram miktarını değişterbiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 6E ve bunun dışında pek çok fiziksel port barındırıyor. FrostFlux adı verilen soğutma sistemi ve dört bakır ısı borusu sayesinde yoğun kullanımda bile bu bilgisayarda kararlı bir performans hedefleniyor.

FrostFlux soğutma sistemi hakkında daha fazla bilgi için;

https://www.casper.com.tr/excalibur-frostflux

Bu videoda neler var?

• Excalibur G887 inceleme

• Excalibur G887 alınır mı?

• 17,3 inç gaming laptop önerisi

• GDDR7 RTX 5060 laptop

• 144 Hz büyük ekran gaming laptop

• Alüminyum kasa gaming laptop

• Excalibur G887 oyun performansı

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:12 - Donanım Detayları ve Testler

03:24 - Excalibur G887 Oyun Performansı

06:19 - Ekran ve Sunduğu Nitelikler

07:31 - RAM ve Depolama Bilgisi

08:24 - G887 Tasarım Unsurları

09:50 - Batarya ve Adaptör Durumu

10:10 - Bilgisayarda Yer Alan Portlar

10:37 - Kablosuz Bağlantılar

10:56 - Ses Tecrübesi

11:12 - Kamera ve Mikrofon

11:35 - Ürün Bilgilendirmesi

12:13 - Kapanış ve Kartlar