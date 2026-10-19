17,3" RTX 5060 Gaming Laptop: Casper Excalibur G887 Performans İncelemesi

Casper Excalibur G887, gücünü 14. nesil Intel Core i7-14650HX işlemci ve 8 GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartından alıyor. 17,3 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranı bulunuyor. CNC kesim alüminyum gövdesi sağlam bir duruş sağlıyor.
Bilgisayarın içerisinde 64GB DDR5 5600 MT/s bellek, 2TB M.2 NVMe yer alırken bu hafıza ve ram miktarını değişterbiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 6E ve bunun dışında pek çok fiziksel port barındırıyor. FrostFlux adı verilen soğutma sistemi ve dört bakır ısı borusu sayesinde yoğun kullanımda bile bu bilgisayarda kararlı bir performans hedefleniyor.
FrostFlux soğutma sistemi hakkında daha fazla bilgi için;
https://www.casper.com.tr/excalibur-frostflux
Bu videoda neler var?
• Excalibur G887 inceleme
• Excalibur G887 alınır mı?
• 17,3 inç gaming laptop önerisi
• GDDR7 RTX 5060 laptop
• 144 Hz büyük ekran gaming laptop
• Alüminyum kasa gaming laptop
• Excalibur G887 oyun performansı
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:12 - Donanım Detayları ve Testler
03:24 - Excalibur G887 Oyun Performansı
06:19 - Ekran ve Sunduğu Nitelikler
07:31 - RAM ve Depolama Bilgisi
08:24 - G887 Tasarım Unsurları
09:50 - Batarya ve Adaptör Durumu
10:10 - Bilgisayarda Yer Alan Portlar
10:37 - Kablosuz Bağlantılar
10:56 - Ses Tecrübesi
11:12 - Kamera ve Mikrofon
11:35 - Ürün Bilgilendirmesi
12:13 - Kapanış ve Kartlar