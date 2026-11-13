Excalibur, kapak mekanizması dayanıklılığında sektörde bir ilke imza attı

Yapay Zeka Özeti:
- Casper, Excalibur modellerinin kapak dayanıklılığında sektörde bir ilki gerçekleştirdi. G915 ve G870 modelleri, bağımsız SGS testlerinde tam 100 bin kez açılıp kapatıldı. Sektör standardı olan 20 bin çevrimin beş katına ulaşan cihazlar, hiçbir deformasyon göstermeyerek sağlamlığını kanıtladı. Casper, bu test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan ilk bilgisayar markası oldu. Şirket, yüksek donanım gücünün yanı sıra kasa kalitesinin de uzun ömürlü kullanım için şart olduğunu vurguluyor.
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Casper bu test ile Excalibur G915 ve G870 modellerinin kapak mekanizmasının dayanıklılığını beledi. Müşteriler aşağıdaki bağlantılardan SGS raporlarına erişebiliyor.
Excalibur G915 Menteşe Testi | SGS 100.000 Çevrim
Excalibur G870 Menteşe Dayanıklılık Testi | SGS Raporu
Standart test sınırının 5 katına çıktı
Dizüstü bilgisayarların uzun süreli kullanımlarda en sık arızalanan parçaların başında kapak mekanizmaları geliyor. Bir kullanıcı uzun yıllar sonunda binlerce kez kapağını açıp kapatmış oluyor. Menteşelerdeki arızalar kasa üzerinde çatlak oluşması, ekran kablolarının zarar görmesi veya istenen açıda sabit durmaması gibi sorunlar yaşatıyor.
Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bilgisayarların yalnızca işlemci ve ekran gibi donanım özellikleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek dayanıklılığın önemine dikkat çekti. Feray Karaman, bir dizüstü bilgisayarın kullanım ömrü boyunca binlerce kez açılıp kapanan kapak mekanizmasının da ürün kalitesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, bu dayanıklılığı bağımsız laboratuvarlarla test etmeye devam edeceklerini söyledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: