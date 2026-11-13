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    Excalibur, kapak mekanizması dayanıklılığında sektörde bir ilke imza attı

    Casper, SGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız testlerde Excalibur G915 ve G870 modellerini 100 bin açma-kapama testine sokarak kapak mekanizması dayanıklılığını belgeledi.

    Casper Excalibur, kapak dayanıklılığında sektörde ilke imza attı Tam Boyutta Gör
    Casper, Excalibur G915 ve Excalibur G870 dizüstü bilgisayarlarının kapak mekanizmaları SGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız dayanıklılık testine girdi. Excalibur G915 ve G870 modellerinin her birinde 100 bin kez 110 derecelik kapak açma kapama işlemi tekrarlandı. Testin sonunda iki model de deformasyon göstermeyerek dayanıklılığını kanıtladı.

    Casper bu test ile Excalibur G915 ve G870 modellerinin kapak mekanizmasının dayanıklılığını beledi. Müşteriler aşağıdaki bağlantılardan SGS raporlarına erişebiliyor.

    Excalibur G915 Menteşe Testi | SGS 100.000 Çevrim
    Excalibur G870 Menteşe Dayanıklılık Testi | SGS Raporu

    Standart test sınırının 5 katına çıktı

    Dizüstü bilgisayarların uzun süreli kullanımlarda en sık arızalanan parçaların başında kapak mekanizmaları geliyor. Bir kullanıcı uzun yıllar sonunda binlerce kez kapağını açıp kapatmış oluyor. Menteşelerdeki arızalar kasa üzerinde çatlak oluşması, ekran kablolarının zarar görmesi veya istenen açıda sabit durmaması gibi sorunlar yaşatıyor.

    Casper Excalibur, kapak dayanıklılığında sektörde ilke imza attı Tam Boyutta Gör
    Endüstride kapak dayanıklılığı için kabul edilen 20 bin çevrimlik test sınırının beş katına ulaşan Excalibur G915 ve G870, toplam 100 bin çevrimlik testi tamamladı. Casper, bu test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan ilk bilgisayar markası olduğunu belirtiyor.

    Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bilgisayarların yalnızca işlemci ve ekran gibi donanım özellikleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek dayanıklılığın önemine dikkat çekti. Feray Karaman, bir dizüstü bilgisayarın kullanım ömrü boyunca binlerce kez açılıp kapanan kapak mekanizmasının da ürün kalitesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, bu dayanıklılığı bağımsız laboratuvarlarla test etmeye devam edeceklerini söyledi.

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