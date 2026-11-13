Excalibur, kapak mekanizması dayanıklılığında sektörde bir ilke imza attı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Casper, Excalibur modellerinin kapak dayanıklılığında sektörde bir ilki gerçekleştirdi. G915 ve G870 modelleri, bağımsız SGS testlerinde tam 100 bin kez açılıp kapatıldı. Sektör standardı olan 20 bin çevrimin beş katına ulaşan cihazlar, hiçbir deformasyon göstermeyerek sağlamlığını kanıtladı. Casper, bu test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan ilk bilgisayar markası oldu. Şirket, yüksek donanım gücünün yanı sıra kasa kalitesinin de uzun ömürlü kullanım için şart olduğunu vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Casper, Excalibur G915 ve Excalibur G870 dizüstü bilgisayarlarının kapak mekanizmaları SGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız dayanıklılık testine girdi. Excalibur G915 ve G870 modellerinin her birinde 100 bin kez 110 derecelik kapak açma kapama işlemi tekrarlandı. Testin sonunda iki model de deformasyon göstermeyerek dayanıklılığını kanıtladı.

Casper bu test ile Excalibur G915 ve G870 modellerinin kapak mekanizmasının dayanıklılığını beledi. Müşteriler aşağıdaki bağlantılardan SGS raporlarına erişebiliyor.

Excalibur G915 Menteşe Testi | SGS 100.000 Çevrim

Excalibur G870 Menteşe Dayanıklılık Testi | SGS Raporu

Standart test sınırının 5 katına çıktı

Dizüstü bilgisayarların uzun süreli kullanımlarda en sık arızalanan parçaların başında kapak mekanizmaları geliyor. Bir kullanıcı uzun yıllar sonunda binlerce kez kapağını açıp kapatmış oluyor. Menteşelerdeki arızalar kasa üzerinde çatlak oluşması, ekran kablolarının zarar görmesi veya istenen açıda sabit durmaması gibi sorunlar yaşatıyor.

Nvidia'da bir şok daha: Jensen Huang hakkında yeni ilişki iddiası 2 sa. önce eklendi Tam Boyutta Gör Endüstride kapak dayanıklılığı için kabul edilen 20 bin çevrimlik test sınırının beş katına ulaşan Excalibur G915 ve G870, toplam 100 bin çevrimlik testi tamamladı. Casper, bu test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan ilk bilgisayar markası olduğunu belirtiyor.

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bilgisayarların yalnızca işlemci ve ekran gibi donanım özellikleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek dayanıklılığın önemine dikkat çekti. Feray Karaman, bir dizüstü bilgisayarın kullanım ömrü boyunca binlerce kez açılıp kapanan kapak mekanizmasının da ürün kalitesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, bu dayanıklılığı bağımsız laboratuvarlarla test etmeye devam edeceklerini söyledi.

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Casper Excalibur, kapak dayanıklılığında sektörde ilke imza attı

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