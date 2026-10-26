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    Casper Nirvana S100 Dayanıklılık ve Performans İncelemesi

    Casper Nirvana S100 inceleme videosuyla karşınızdayımz. Casper Nirvana S100 modelini tasarım, performans, ekran, batarya ve günlük kullanım açısından ele alıyoruz.

    Bu videoda Casper Nirvana S100 modelini tasarım, performans, dayanıklılık, ekran, batarya ve günlük kullanım açısından detaylı şekilde inceliyoruz. Özellikle alüminyum alaşım gövde180 derece açılabilen silindirik menteşe ve Series 2 Intel Core Ultra 7 AI işlemci bu modelin öne çıkan özellikleri arasında. Casper Nirvana S100 255H; 24 GB DDR5 4800 MHz RAM1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD ve 16 inç 16:10 FHD IPS 300 nit ekran ile iş, eğitim ve günlük üretkenlik kullanımına odaklanıyor.

    SPONSORLU İÇERİK!

    • 00:00 Casper Nirvana S100 255H İnceleme
    • 00:17 Alüminyum Tasarım ve Premium Gövde
    • 00:38 1,8 kg Ağırlık ve Taşınabilirlik
    • 01:25 180° Menteşe ve 20.000 Açma Kapama Testi
    • 02:39 180° Açılabilen Ekran ve Menteşe Deneyimi
    • 03:13 Intel Core Ultra 7 255H Performansı
    • 04:00 Donanım Özelleştirme Seçenekleri
    • 04:17 24 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD
    • 04:31 Benchmark ve SSD Hız Testleri
    • 04:55 Günlük Kullanım Performansı
    • 05:03 Dahili Grafik Birimi ve Kullanım Alanları
    • 05:43 16 İnç FHD IPS Ekran
    • 05:58 16:10 Ekran Oranı ve Çalışma Alanı
    • 06:29 300 Nit Parlaklık ve IPS Panel Deneyimi
    • 07:09 Ölü Piksel Testi
    • 07:17 Türkçe Q Klavye ve Yazma Deneyimi
    • 07:53 Klavye Aydınlatması ve Copilot Tuşu
    • 08:18 Touchpad Deneyimi
    • 08:48 USB-C, USB-A ve HDMI Bağlantıları
    • 09:12 Kamera ve Dolby Audio
    • 09:42 54,72 Wh Batarya ve Pil Performansı
    • 10:11 SGS Batarya Testi: 6 Saat 42 Dakika
    • 10:47 Gerçek Kullanımda Pil Deneyimi
    • 11:03 Küçük ve Taşınabilir Adaptör
    • 11:23 Casper Teknik Servis ve Garanti
    • 11:48 Casper Nirvana S100 255H Kimler İçin?
    • 12:13 Genel Değerlendirme ve Sonuç
    • 12:21 Kapanış
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