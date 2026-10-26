Casper Nirvana S100 Dayanıklılık ve Performans İncelemesi

Casper Nirvana S100 inceleme videosuyla karşınızdayımz. Casper Nirvana S100 modelini tasarım, performans, ekran, batarya ve günlük kullanım açısından ele alıyoruz.

Bu videoda Casper Nirvana S100 modelini tasarım, performans, dayanıklılık, ekran, batarya ve günlük kullanım açısından detaylı şekilde inceliyoruz. Özellikle alüminyum alaşım gövde, 180 derece açılabilen silindirik menteşe ve Series 2 Intel Core Ultra 7 AI işlemci bu modelin öne çıkan özellikleri arasında. Casper Nirvana S100 255H; 24 GB DDR5 4800 MHz RAM, 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD ve 16 inç 16:10 FHD IPS 300 nit ekran ile iş, eğitim ve günlük üretkenlik kullanımına odaklanıyor.

00:00 Casper Nirvana S100 255H İnceleme

00:17 Alüminyum Tasarım ve Premium Gövde

00:38 1,8 kg Ağırlık ve Taşınabilirlik

01:25 180° Menteşe ve 20.000 Açma Kapama Testi

02:39 180° Açılabilen Ekran ve Menteşe Deneyimi

03:13 Intel Core Ultra 7 255H Performansı

04:00 Donanım Özelleştirme Seçenekleri

04:17 24 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD

04:31 Benchmark ve SSD Hız Testleri

04:55 Günlük Kullanım Performansı

05:03 Dahili Grafik Birimi ve Kullanım Alanları

05:43 16 İnç FHD IPS Ekran

05:58 16:10 Ekran Oranı ve Çalışma Alanı

06:29 300 Nit Parlaklık ve IPS Panel Deneyimi

07:09 Ölü Piksel Testi

07:17 Türkçe Q Klavye ve Yazma Deneyimi

07:53 Klavye Aydınlatması ve Copilot Tuşu

08:18 Touchpad Deneyimi

08:48 USB-C, USB-A ve HDMI Bağlantıları

09:12 Kamera ve Dolby Audio

09:42 54,72 Wh Batarya ve Pil Performansı

10:11 SGS Batarya Testi: 6 Saat 42 Dakika

10:47 Gerçek Kullanımda Pil Deneyimi

11:03 Küçük ve Taşınabilir Adaptör

11:23 Casper Teknik Servis ve Garanti

11:48 Casper Nirvana S100 255H Kimler İçin?

12:13 Genel Değerlendirme ve Sonuç

12:21 Kapanış

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