Casper Nirvana S100/S200 SGS testinde video oynatırken kaç saat çalıştı?

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Casper Nirvana S100 ve S200 modellerinin pil performansı bağımsız test kuruluşu SGS tarafından ölçüldü. Testlerde Intel Core Ultra 7 işlemcili cihaz, enerji tasarruf modunda ve 2K video oynatımında yüzde 95'ten yüzde 5'e tam 6 saat 42 dakikada indi. Ayrıca bilgisayarın 20 bin kez yapılan kapak açma kapama testini başarıyla geçtiği ve tam şarja 2 saatte ulaştığı belirtildi. Elde edilen bu veriler, bilgisayarın prizden uzaktaki günlük kullanım süresi için önemli bir referans sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra 7 255H işlemcili test cihazı, SGS ölçümünde 2K video oynatırken yüzde 95 şarjdan yüzde 5'e ortalama 6 saat 42 dakika 2 saniyede indi. Prizden uzakta video izleme süresini araştıran kullanıcılar için bu değer, tanımlanmış bir kullanım senaryosunu gösteriyor. İncelemede 64 GB DDR5 bellekli cihaz kullanıldı; Enerji Tasarrufu Modu açıldı, internet bağlantısı kesildi ve arka planda çalışan uygulamalar kapatıldı.

1878'den bu yana faaliyet gösteren, İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS, video süresini üç tekrarın ortalamasıyla belirledi. Aynı çalışmada kutudan çıkan adaptörle şarj süresi ve kapak mekanizmasının tekrarlı kullanımı da incelendi. Böylece rapor, enerji tüketimiyle mekanik dayanıklılığı ayrı ölçümler üzerinden ele aldı. Bulgular, raporda tanımlanan test cihazına ve uygulanan koşullara ait.

2K Video Oynatma Deneyi Hangi Koşullarda Yapıldı?

Casper Nirvana S100/S200 255H testinde batarya takibi yüzde 95 dolulukta başlatıldı ve yüzde 5'e ulaşıldığında süre kaydı tamamlandı. Bu aralıkta 2K video oynatıldı. Enerji Tasarrufu Modu'nun etkin olması, internetin kapalı tutulması ve arka plan uygulamalarının durdurulması, deneyin çalışma düzenini oluşturdu. Üç ölçümden elde edilen ortalama 6 saat 42 dakika 2 saniye olarak kayda geçti.

Bu veriyi günlük kullanım için yorumlarken videonun nasıl oynatıldığını bilmek gerekiyor. İnternet üzerinden dosya aktarmak, görüntülü toplantı yapmak veya iş uygulamalarını birlikte kullanmak farklı yükler oluşturuyor. Raporun sunduğu süre, belirtilen video senaryosu için bir referans sağlıyor. Kullanıcı kendi çalışma düzenindeki bağlantı ihtiyacını ve açık programları bu koşullarla karşılaştırarak ölçümün kapsamını daha açık görebiliyor.

Batarya Kısmi ve Tam Doluluğa Kaç Dakikada Ulaştı?

Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın testinde, ürünle verilen adaptör kullanılarak iki şarj aralığı ölçüldü. Yüzde 5 seviyesindeki pilin yüzde 40'a çıkması ortalama 33 dakika 16 saniye sürdü. Aynı başlangıç noktasından yüzde 100 doluluğa ulaşmak için kaydedilen süre ise 2 saat 2 dakika 5 saniye oldu. Bu değerler, kısa bir şarj molasıyla tam dolumun zaman ihtiyacını ayrı ayrı gösteriyor.

Şarj sürelerini karşılaştırırken yalnızca dakika değerine bakmak yeterli bilgi vermiyor. Ölçümün hangi dolulukta başladığı, nerede sona erdiği ve hangi adaptörün kullanıldığı da sonucun parçası. Gün içinde bilgisayarını yeniden şarja takan kişi, yüzde 5–40 aralığını kısa mola planıyla ilişkilendirebilir. Yüzde 5–100 ölçümü ise tam doluluğa ayrılacak zamanı değerlendirmeye yardımcı oluyor.

20.000 Kapak Hareketi Boyunca Neler İncelendi?

SGS, Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın ekran kapağını toplam 20.000 açma-kapama hareketine tabi tuttu. Kontroller 5.000'inci, 10.000'inci, 15.000'inci ve 20.000'inci hareketlerde yapıldı. Bu aşamalarda gövdede çatlama ve ekran kablosunda hasar kaydedilmedi. Menteşe direncindeki değişim de kabul düzeyini aşmadı. Dolayısıyla inceleme, hareket sayısının yanında ilgili parçaların durumuna ilişkin kayıtlar içeriyor.

Kapak hareketi, bilgisayarın farklı ortamlarda kullanılmasıyla doğrudan ilişkili bir mekanik işlem. Menteşeler ekranı taşırken bağlantı bölgesi ve kablo düzeni de tekrarlanan açma-kapamaya eşlik ediyor. Ara kontroller, bu parçaların test ilerledikçe hangi aşamalarda gözden geçirildiğini açıklıyor. Raporun dayanıklılık bulgusu laboratuvar deneyi kapsamında değerlendiriliyor; cihazın kaç yıl kullanılacağına ilişkin bir garanti oluşturmuyor.

Sonuçlar Hangi Casper Nirvana Dizüstü Bilgisayara Ait?

Belgenin başlığı Casper Nirvana S100/S200 255H ailesini kapsıyor. Test cihazının barkod tanımı ise Nirvana NB S200 olarak belirtiliyor. İncelenen donanımda Intel Core Ultra 7 255H işlemci ile 64 GB DDR5 RAM bulunuyor. Bu ayrıntılar, ölçüm sonuçlarını belirli bir cihazla eşleştirmeyi sağlıyor. Aynı ailedeki satış seçenekleri değerlendirilirken işlemci, bellek kapasitesi ve ürün kodu üzerinden karşılaştırma yapılıyor.

Casper Nirvana S100 dizüstü bilgisayarın 16 inç, 16:10 ekranı ise ürün seçiminde ayrıca ele alınan bir özellik. Belge ve elektronik tablo kullanan kişiler için görüntü alanının günlük çalışmadaki karşılığı önem taşıyor. Ekrana ilişkin ürün bilgisi ile SGS'nin ölçtüğü video süresi ve kapak dayanıklılığı birlikte okunabiliyor. Her bir bilgi, ait olduğu ürün veya test kapsamıyla ilişkilendirildiğinde daha anlaşılır bir değerlendirme ortaya çıkıyor.

Ölçümler Günlük Kullanım Planına Nasıl Katkı Sağlıyor?

Video oynatma sonucu, prizden uzakta medya tüketimine ilişkin sorulara veri sunuyor. Şarj ölçümleri, bilgisayarın yeniden dolması için ayrılacak zamanı görünür kılıyor. Kapak testi ise ekran mekanizmasının tekrarlı hareket karşısındaki durumunu açıklıyor. Böylece taşınabilir bilgisayar araştıran kullanıcı, ihtiyacına göre enerji kullanımı, şarj aralığı veya mekanik dayanıklılık başlığını daha yakından inceleyebiliyor.

Satış sonrası destek de kullanım planının başka bir bölümünü oluşturuyor. Casper Premium Garanti, uygun ürünlerde garanti koruma süresinin uzatılması için sunuluyor. Premium yerinde servis kapsamında ise teknik müdahalenin yapılacağı yer ve hizmet koşulları belirleniyor. Laboratuvar verileri cihazın sınandığı koşulları, destek paketleri ise kullanım dönemindeki hizmet kapsamını açıklıyor. Satın alma değerlendirmesinde her başlık kendi koşullarıyla inceleniyor.

Casper Nirvana S100/S200 Dizüstü Bilgisayarın Testinde Hangi Değerler Ölçüldü?

Ölçüm ve Başlangıç Durumu Test Cihazında Kaydedilen Sonuç 2K video oynatma, %95 → %5 6 saat 42 dakika 2 saniye Şarj dolumu, %5 → %40 33 dakika 16 saniye Şarj dolumu, %5 → %100 2 saat 2 dakika 5 saniye Kapak mekanizması deneyi 20.000 açma-kapama; her 5.000 harekette kontrol Kimin için Video süresini, şarj planını ve kapak dayanıklılığını araştıran kullanıcılar

Rapor Okunurken Hangi Bilgiler Birlikte Değerlendirilmeli?

Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın SGS incelemesinde video süresi, şarj aralıkları ve 20.000 kapak hareketi kayıt altına alındı. Bu değerleri anlamlandırmak için Intel Core Ultra 7 255H ve 64 GB DDR5 içeren cihaz tanımı, enerji ayarları ve testin başlangıç-bitiş seviyeleri birlikte okunuyor. Böylece her sonuç, ölçüldüğü kullanım senaryosuna bağlanarak değerlendirilebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

6 Saat 42 Dakikalık Video Süresi Nasıl Hesaplandı?

SGS, Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın test cihazında 2K video oynatırken bataryanın yüzde 95'ten yüzde 5'e inmesini izledi. Deney üç kez uygulandı ve ortalama 6 saat 42 dakika 2 saniye bulundu. Cihaz bu sırada Enerji Tasarrufu Modu'ndaydı. İnternet bağlantısı ve arka plan uygulamaları kapalı tutularak ölçümün koşulları belirlendi.

Test Cihazının Tam Şarjı Ne Kadar Sürdü?

Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın raporunda, yüzde 5 doluluktan yüzde 100'e ulaşma süresi 2 saat 2 dakika 5 saniye olarak yer alıyor. Ölçümde cihazla birlikte sunulan adaptör kullanıldı. Yüzde 5'ten yüzde 40'a kadar olan bölüm içinse ortalama 33 dakika 16 saniye kaydedildi. Bu aralıklar, farklı dolum hedeflerinin sürelerini gösteriyor.

Menteşe Deneyinde Hangi Kontroller Yapıldı?

Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın kapağı 20.000 kez hareket ettirilirken her 5.000 açma-kapamada kontrol gerçekleştirildi. Gövdenin çatlak durumu, ekran kablosunun bütünlüğü ve menteşe direnci takip edildi. İncelenen aşamalarda çatlak veya kablo hasarı görülmedi; dirençte kabul sınırını aşan düşüş kaydedilmedi. Bulgular, deneyin koşulları içindeki mekanik durumu açıklıyor.

Rapordaki Süreler Bütün Casper Nirvana S100 Seçenekleri İçin Kullanılabilir mi?

Ölçümlerin doğrudan referansı, barkod adı Nirvana NB S200 olan test cihazı. Bu cihaz Intel Core Ultra 7 255H işlemci ve 64 GB DDR5 RAM içeriyor. Casper Nirvana S100 dizüstü bilgisayarın satış seçenekleri incelenirken ürün kodu ve donanım ayrıca kontrol ediliyor. Süreler ile dayanıklılık bulguları, raporda belirtilen konfigürasyon ve test koşulları kapsamında aktarılıyor.

Garanti Hizmeti Test Sonuçlarıyla Nasıl Birlikte Değerlendirilir?

Casper Nirvana S100/S200 dizüstü bilgisayarın test verileri, belirtilen koşullarda enerji kullanımını ve mekanik davranışı gösteriyor. Casper Premium Garanti, uygun ürünün koruma süresine ilişkin hizmeti tanımlıyor. Premium yerinde servis de müdahalenin konumunu ve kapsamını açıklıyor. Kullanıcı, cihazın ölçülen özelliklerini araştırırken destek planını paketin koşullarına göre ayrıca değerlendirebiliyor.

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