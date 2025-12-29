Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CATL, 2026'da sodyum-iyon batarya dönemini başlatıyor

    CATL, sodyum-iyon bataryalarını 2026’da araçlardan enerji depolamaya kadar birçok alanda yaygınlaştırmayı planlıyor. Yeni nesil teknoloji, güvenlik ve soğuk hava performansıyla öne çıkıyor.

    CATL, 2026'da sodyum-iyon batarya dönemini başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi CATL, 28 Aralık 2025’te düzenlenen tedarikçi konferansında sodyum-iyon batarya teknolojisini 2026 itibarıyla çok daha geniş ölçekte devreye almayı planladığını açıkladı. Şirket, batarya değişim sistemleri, binek otomobiller, ticari araçlar ve enerji depolama çözümleri gibi pek çok alanda yaygın bir kullanım hedefliyor. Bu adım, sodyum-iyon bataryalar için ticari ölçekte yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

    CATL, Nisan 2025’te sodyum-iyon batarya markası Naxtra'yı tanıtmış ve hücrelerin seri üretimine başlandığını duyurmuştu. -40°C ile 70°C arasında çalışabilen bu bataryalar, hem binek otomobiller için güç bataryası formatında hem de ağır ticari araçlar için 24V entegre çözüm şeklinde sunuluyor. Şirket, Naxtra serisini sodyum-iyon tarafındaki ilk ticari ürün ailesi olarak tanımlıyor.

    Eylül 2025’te yapılan açıklamalarda CATL, yeni nesil sodyum-iyon bataryalarının binek araçlarda 500 kilometrenin üzerinde saf elektrikli menzile imkan verebildiğini ve 2026’ya paralel şekilde seri üretime hazır olduğunu belirtmişti. Bu bataryaların 175 Wh/kg’a kadar enerji yoğunluğuna ulaştığı ve Çin’in en güncel batarya güvenlik standardını başarıyla geçtiği ifade edildi. Şirket, geniş çaplı tedarikin müşteri planlarına göre aşamalı biçimde yapılacağını söylüyor.

    CATL’nin sodyum-iyon bataryaları, elektrikli araç bataryaları için hazırlanan ulusal GB 38031-2025 standardını geçen ilk ürünler oldu. 2026 ortasında yürürlüğe girecek bu standart; termal güvenlik, mekanik darbe dayanımı ve hızlı şarj döngülerinde performans gibi alanlarda oldukça katı kriterler içeriyor.

    Şirket, sodyum-iyon teknolojisinin öne çıkan özellikleri arasında gelişmiş güvenlik, düşük sıcaklıklarda daha iyi performans ve lityuma olan bağımlılığı azaltan kaynak yapısını vurguluyor. Enerji yoğunluğu açısından da rekabetçi seviyelere ulaşan bu bataryaların, elektrikli araçlarda menzili desteklerken karbon ayak izini düşürmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çiğ süt içilir mi verem hastalarının yorumları instagram topluluk kuralları ihlali kaldırma erkek nazarı nedir dağ 3

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum