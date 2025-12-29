CATL, 2026'da sodyum-iyon batarya dönemini başlatıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli batarya devi CATL, 28 Aralık 2025’te düzenlenen tedarikçi konferansında sodyum-iyon batarya teknolojisini 2026 itibarıyla çok daha geniş ölçekte devreye almayı planladığını açıkladı. Şirket, batarya değişim sistemleri, binek otomobiller, ticari araçlar ve enerji depolama çözümleri gibi pek çok alanda yaygın bir kullanım hedefliyor. Bu adım, sodyum-iyon bataryalar için ticari ölçekte yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

CATL, Nisan 2025’te sodyum-iyon batarya markası Naxtra'yı tanıtmış ve hücrelerin seri üretimine başlandığını duyurmuştu. -40°C ile 70°C arasında çalışabilen bu bataryalar, hem binek otomobiller için güç bataryası formatında hem de ağır ticari araçlar için 24V entegre çözüm şeklinde sunuluyor. Şirket, Naxtra serisini sodyum-iyon tarafındaki ilk ticari ürün ailesi olarak tanımlıyor.

Eylül 2025’te yapılan açıklamalarda CATL, yeni nesil sodyum-iyon bataryalarının binek araçlarda 500 kilometrenin üzerinde saf elektrikli menzile imkan verebildiğini ve 2026’ya paralel şekilde seri üretime hazır olduğunu belirtmişti. Bu bataryaların 175 Wh/kg’a kadar enerji yoğunluğuna ulaştığı ve Çin’in en güncel batarya güvenlik standardını başarıyla geçtiği ifade edildi. Şirket, geniş çaplı tedarikin müşteri planlarına göre aşamalı biçimde yapılacağını söylüyor.

CATL’nin sodyum-iyon bataryaları, elektrikli araç bataryaları için hazırlanan ulusal GB 38031-2025 standardını geçen ilk ürünler oldu. 2026 ortasında yürürlüğe girecek bu standart; termal güvenlik, mekanik darbe dayanımı ve hızlı şarj döngülerinde performans gibi alanlarda oldukça katı kriterler içeriyor.

Şirket, sodyum-iyon teknolojisinin öne çıkan özellikleri arasında gelişmiş güvenlik, düşük sıcaklıklarda daha iyi performans ve lityuma olan bağımlılığı azaltan kaynak yapısını vurguluyor. Enerji yoğunluğu açısından da rekabetçi seviyelere ulaşan bu bataryaların, elektrikli araçlarda menzili desteklerken karbon ayak izini düşürmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor.

