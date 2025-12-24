CATL, Çin’de ağır vasıtalar için 1.250 km’lik batarya değişim rotasını devreye aldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör CATL’nin ağır vasıta batarya değişim çözümlerine odaklanan iştiraki Qiji Energy, 23 Aralık’ta Çin’deki Şanghay-Çengdu Otoyolu üzerinde toplam 1.250 kilometreyi kapsayan en uzun batarya değişim rotasını devreye aldı.

Bu sistemde kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre değiştirilecek batarya modülü sayısını kendileri belirleyebiliyor. CATL bünyesinde faaliyet gösteren Qiji Energy, ağır ticari araçlar için batarya değişim çözümleri sunuyor. Şirketin açıklamasına göre batarya değişim istasyonları, piyasadaki ana akım ağır vasıta modellerinin yüzde 95’inden fazlasıyla uyumlu çalışıyor ve farklı markalara ait araçlar yaklaşık beş dakika içinde batarya değişimini tamamlayabiliyor.

Qiji batarya değişim modüllerinde CTP (Cell-to-Pack) teknolojisi kullanılıyor. Her bir batarya modülü 171 kWsa kapasiteye sahip. Araçlara tek seferde bir, iki ya da üç modül takılabiliyor ve kullanıcılar menzil ihtiyacına göre batarya sayısını seçebiliyor. Ayrıca Qiji’nin bulut platformu üzerinden batarya değişimi için rezervasyon yapılabiliyor ve güzergâhlar optimize edilebiliyor.

CATL’nin hesaplamalarına göre batarya değişim modeli sayesinde her bir ağır ticari araç yılda 30 bin ila 60 bin yuan (yaklaşık 4.300-8.500 dolar) arasında işletme maliyeti tasarrufu sağlıyor ve karbon emisyonları önemli ölçüde azalıyor. Yılda 200 bin kilometre yol yapan, 100 kilometrede 33 litre yakıt tüketen geleneksel bir ağır vasıtanın yıllık karbon emisyonu yaklaşık 174 ton olarak hesaplanıyor. Bu miktar, bir yılda 9.643 ağacın emdiği karbondioksite eşdeğer.

Qiji Energy, 2030 yılına kadar yaklaşık 180 bin kilometreyi kapsayan, Çin’deki kamyon taşımacılığı hatlarının yüzde 80’ini ve 16 büyük şehir kümesini içine alan ülke çapında bir batarya değişim ağı kurmayı hedefliyor.

