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    CATL, Avrupa'da batarya değişim ağı kuruyor: İlk istasyonlar 2027'de

    CATL ve Octopus Energy, Avrupa'da elektrikli kamyonlar için batarya değiştirme ağı kuruyor. Şirketler 2035'e kadar 300 binden fazla araca hizmet vermeyi hedefliyor.

    CATL, Avrupa'da batarya değişim ağı kuruyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, elektrikli ağır vasıta taşımacılığında batarya değişim teknolojisini Avrupa'ya taşımak için önemli bir adım attı. Şirket, Birleşik Krallık'ın en büyük enerji tedarikçilerinden Octopus Energy ile yüzde 50-50 ortaklık yapısına sahip "Swaptopus" adlı yeni bir ortak girişim kurduğunu duyurdu.

    Ortaklığın amacı, Avrupa genelinde elektrikli ağır yük kamyonları (eHGV) için geniş kapsamlı bir batarya değişim istasyonu ağı oluşturmak. Proje ilk olarak Birleşik Krallık'ta başlayacak ve zamanla Avrupa'nın farklı bölgelerine yayılacak.

    İlk mega merkez 2027'de hizmete girecek

    Plan kapsamında ilk gösterim istasyonlarının 2027 yılında Birleşik Krallık'ta faaliyete geçmesi hedefleniyor. İlk etapta otoyollar üzerindeki ana taşımacılık koridorları ve önemli lojistik limanları kapsanacak ağ, daha sonra İskoçya ve Galler'e doğru genişletilecek.

    Şirketler, klasik tekil istasyonlar yerine birden fazla batarya değişim noktasını aynı tesiste barındıran "mega hub" konseptini hayata geçirecek. Bu merkezlerin her birinin günde binlerce elektrikli ağır vasıtaya hizmet verebilecek kapasitede olması planlanıyor.

    2035 yılına kadar 30'dan fazla mega merkezin devreye alınması ve Avrupa'nın ana yük taşımacılığı güzergâhlarını kapsayan bir ağ oluşturulması hedefleniyor.

    Ortak girişimin tamamlanmasının ardından kurulacak altyapının 300 binden fazla elektrikli ağır yük kamyonuna hizmet verebileceği belirtiliyor. Şirketlere göre bu dönüşüm, Avrupa'nın petrol ithalatına olan bağımlılığını azaltırken yenilenebilir kaynaklardan üretilen yerli elektrik kullanımını artıracak. Ayrıca projenin 30 milyar sterlinden fazla özel sektör yatırımı oluşturma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

    5 dakikada batarya değişecek

    CATL, Avrupa'da batarya değişim ağı kuruyor Tam Boyutta Gör
    CATL'nin geliştirdiği Qiji Energy batarya değişim sistemi sayesinde ağır vasıtalar, tükenen bataryalarını birkaç dakika içinde tam dolu bataryalarla değiştirebiliyor. Mevcut yüksek hızlı şarj çözümlerinde ise tam şarj işlemi yaklaşık bir saat sürebiliyor.

    Yapılan açıklamaya göre sistem, 500 kWh'nin üzerindeki kapasiteye sahip bataryaları yaklaşık 5 dakikada değiştirebiliyor. Bunun dizel yakıt dolumundan bile daha kısa sürdüğü belirtiliyor.

    Qiji sistemi, şasi altına yerleştirilen standartlaştırılmış batarya modüllerini kullanıyor. Böylece taşımacılık şirketleri, güzergah ve yük miktarına göre araçlarında kullanılacak batarya modülü sayısını esnek biçimde belirleyebiliyor. Şirket, bu yöntem sayesinde elektrikli ağır vasıtaların kullanım maliyetlerinin dizel kamyonlardan daha düşük seviyeye inebileceğini savunuyor.

    Çin'deki deneyim Avrupa'ya taşınıyor

    Batarya değişim teknolojisinin öncülerinden biri Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio olsa da ağır ticari araç tarafında en agresif büyümeyi CATL gerçekleştiriyor. Şirketin iştiraki Qiji Energy, 2025 sonu itibarıyla Çin'de 305 ağır vasıta batarya değiştirme istasyonuna ulaştı.

    CATL, 2026 yılı içinde bu sayıyı 900'e çıkarmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar Çin'in yaklaşık 180 bin kilometrelik ağır yük taşımacılığı ağının yüzde 80'ini ve 16 büyük şehir kümesini kapsayan ulusal bir batarya değişim altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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