CATL, sodyum iyon bataryalarını Avrupa'da yaygınlaştırmak için harekete geçti

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya devi CATL, enerji depolama alanında lityum iyon bataryalara güçlü bir alternatif olarak görülen sodyum iyon teknolojisini Avrupa'da yaygınlaştırmak için önemli bir iş birliğine imza attı. Enerji depolama sistemlerine odaklanan Alman şirketi Intilion ile anlaşan CATL, bu iş birliği kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde Almanya, Avusturya ve İsviçre'de sodyum iyon batarya projelerini hayata geçirecek. Bunların toplam kapasitesinin 3 GWh'a kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

İki şirketin mevcut iş birliğini yeni bir batarya teknolojisine genişleten bu anlaşma, CATL'nin sodyum iyon bataryalarını uluslararası pazarlarda yaygınlaştırma planının bir parçası. Zira bu anlaşmayla birlikte sodyum iyon bataryaların Avrupa'da çok daha yaygın şekilde kullanılmasının önü açılacak.

Almanya'nın Paderborn kentinde faaliyet gösteren Intilion, büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinin yanı sıra ticari işletmeler ve sanayi tesisleri için de batarya tabanlı çözümler geliştiriyor. Bu sistemlerin mühendislik çalışmalarından yazılım entegrasyonuna, devreye alınmasından bakımına kadar farklı aşamalarında hizmet veren Intilion, CATL'nin batarya teknolojilerini Avrupa'daki enerji depolama projelerine entegre edebilecek şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

Intilion CEO'su Hubertus Jakobi, bu anlaşmayı duyurduğu paylaşımında, kullanılacak CATL teknolojisinin teknik özelliklerine de değindi. Jakobi'nin paylaştığı bilgilere göre sistem, yüzde 96,5'in üzerinde gidiş-dönüş enerji verimliliği ve 15.000'in üzerinde şarj-deşarj döngüsü sunabiliyor. Ayrıca düşük sıcaklıklarda kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını koruyabiliyor. Gidiş-dönüş verimliliği, bir bataryaya depolanan enerjinin ne kadarının daha sonra geri alınabildiğini gösteriyor. Örneğin yüzde 96,5 verimlilik, sisteme 100 kWh enerji verildiğinde yaklaşık 96,5 kWh enerjinin geri alınabilmesi anlamına geliyor.

Yeni Projelerin Merkezinde TENER Sodium Sisteminin Yer Alması Bekleniyor

CATL'nin kısa süre önce tanıttığı TENER Sodium enerji depolama sistemi için daha önce paylaşılan detaylar, Avrupa'ya gelecek bu teknolojiye ilişkin daha ayrıntılı teknik veriler sunuyor. Şirketin paylaştığı özelliklere göre sistem, 25 santigrat derecede 15.000, 45 santigrat derecede ise 10.000'in üzerinde şarj-deşarj döngüsünü destekliyor. Ayrıca eksi 20 santigrat derecede kapasitesinin yüzde 92'sinden fazlasını koruyabiliyor. Bu özellikler, özellikle kış aylarında düşük sıcaklıklarla karşılaşan bölgelerde batarya tabanlı enerji depolama sistemlerinin performansı açısından önem taşıyor.

CATL, TENER Sodium sistemini Haziran ayında Münih'te düzenlenen The Smarter E fuarında tanıtmıştı. Modüler bir yapıya sahip olan sistem, standart bir enerji depolama bloğunda 30 MWh'nin üzerinde kapasite sunuyor ve bir saatten sekiz saate kadar farklı depolama sürelerini destekliyor. Şirket ayrıca sodyum iyon hücrelerin özelliklerine uygun çift yönlü DC gerilim düzenleme sistemleri de geliştirmiş durumda. Bu bileşenler, bataryaların şarj ve deşarj süreçlerinin kontrol edilmesine ve enerji depolama sisteminin çalışma koşullarına uygun şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.

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CATL, Avrupa'daki Sodyum İyon Batarya İş Birliklerini Artırıyor

CATL'nin Intilion ile yaptığı anlaşma, şirketin Avrupa'da sodyum iyon enerji depolama sistemlerini yaygınlaştırmaya yönelik tek girişimi değil. Ağustos ayında duyurulan bir başka iş birliği kapsamında CATL ve Hollandalı enerji teknolojileri tedarikçisi Alfen, Avrupa genelinde 5 GWh'lik sodyum iyon enerji depolama sisteminin kurulmasını hedeflediklerini açıklamıştı. CATL, Çinli sistem entegratörü HyperStrong ile de üç yıllık ve 60 GWh kapasite hedefli bir sodyum iyon iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirket, 2026 yılında sodyum iyon enerji depolama sistemlerine yönelik sevkiyatlarının 1 GWh'ye ulaşmasını bekliyor. Bu son anlaşma, sonraki yıllarda bu kapasitenin daha da artırılmasının önünü açacak.

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