    CATL, batarya üretim hattında insansı robotları devreye aldı

    CATL, Luoyang’daki tesisinde insansı robotlarla çalışan batarya üretim hattını devreye aldı. Robotlar, yüksek gerilimli testlerde insan gücünün yerini alarak güvenlik ve verimliliği artırıyor.

    CATL, batarya üretim hattında insansı robotları devreye aldı Tam Boyutta Gör
    CATL, batarya paketi üretiminde insansı robotları seri şekilde kullanan dünyadaki ilk batarya üreticisi oldu. Şirket, Henan eyaletindeki Luoyang tesisinde insansı robotlarla çalışan üretim hattını devreye aldığını açıkladı.

    İnsansı robot, batarya paketlerinin son test aşamalarında görev yapıyor. Daha önce insan çalışanlar tarafından gerçekleştirilen yüksek gerilimli bağlantı işlemlerini otonom şekilde üstlenen robot, güvenlik risklerini azaltırken üretimde verimliliği ve kaliteyi artırıyor.

    Gelişmiş görsel algılama ve yapay zekâ sistemleriyle donatılan robot, bağlantı noktalarındaki farklılıkları algılayarak hareketlerini anlık olarak ayarlayabiliyor. CATL’ye göre bu robot, yüzde 99’un üzerinde bağlantı başarısı sağlıyor ve deneyimli çalışanlarla benzer hızda çalışıyor.

    Üretim hattında hataları anında tespit edebilen ve denetim moduna geçebilen robot, farklı batarya modellerinde kesintisiz çalışarak günlük iş yükünü manuel çalışmaya kıyasla yaklaşık üç kat artırıyor.

    CATL, bu uygulamayı batarya paket üretiminde otomasyon ve akıllı sistemleri daha da yaygınlaştırmak için bir başlangıç olarak görüyor.

