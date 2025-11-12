CATL, beşinci nesil LFP bataryalarının seri üretimine başladı

CATL yeni nesle geçiyor
Zeng, halihazırda üretimde olan dördüncü nesil LFP pillerin bile sektörün yaygın olarak kullandığı ikinci ve üçüncü nesil ürünleri enerji yoğunluğu, ömür ve güç çıkışı açısından geride bıraktığını vurguladı. CATL’nin beşinci nesil ürünleriyle bu farkın daha da açılacağı belirtiliyor.
Pazar araştırma şirketi SNE Research’ün verilerine göre CATL, Ocak-Eylül 2025 döneminde yüzde 36,6’lık küresel pazar payı ile dünyanın en büyük batarya üreticisi oldu. Çin’de ise Ekim ayında 36,14 GWh kurulu kapasiteyle yüzde 43 pazar payına ulaştı. Şirket ayrıca üçlü lityum pil pazarında yüzde 72,79, LFP batarya pazarında ise yüzde 35,71 payla liderliğini sürdürdü.
Zeng'in açıklamalarına göre CATL, bu yılın ilk üç çeyreğinde Çin'in yaklaşık 200 GWh'lik lityum batarya ihracatının 120 GWh'lik kısmını tek başına karşıladı. Şirket, dünya genelindeki 13 üretim üssünde yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla yeni enerji aracı (NEV) CATL bataryalarıyla çalışıyor ve bu sayede yılda yaklaşık 14 milyon ton karbondioksit salımı önleniyor.