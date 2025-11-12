Giriş
    CATL, beşinci nesil LFP bataryalarının seri üretimine başladı

    CATL, beşinci nesil LFP bataryalarının seri üretimine başladı. Yeni nesil bataryalar enerji yoğunluğu ve ömür bakımından büyük ilerleme sunarak elektrikli araçlarda verimliliği artıracak.

    CATL, beşinci nesil LFP bataryalarının seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Çinli enerji devi CATL, yeni nesil beşinci nesil lityum demir fosfat (LFP) bataryalarının seri üretimine başladığını duyurdu. Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO’su Robin Zeng, bu yeni bataryaların enerji yoğunluğu ve döngü ömrü açısından önemli bir sıçrama sağladığını açıkladı.

    CATL yeni nesle geçiyor

    Zeng, halihazırda üretimde olan dördüncü nesil LFP pillerin bile sektörün yaygın olarak kullandığı ikinci ve üçüncü nesil ürünleri enerji yoğunluğu, ömür ve güç çıkışı açısından geride bıraktığını vurguladı. CATL’nin beşinci nesil ürünleriyle bu farkın daha da açılacağı belirtiliyor.

    CATL, beşinci nesil LFP bataryalarının seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    CATL, sadece LFP teknolojisinde değil, üçlü kimyaya sahip bataryalarda da uzun süredir sektör lideri konumunda. Bu batarya kimyası, şirketin Qilin Battery ve Freevoy Battery serilerinde yaygın olarak kullanılıyor. Zeng, bu yıl başında tanıtılan Naxtra sodyum-iyon bataryaların da lityum kaynaklarına olan bağımlılığı azalttığını, aynı zamanda daha yüksek güvenlik, düşük karbon salımı ve düşük sıcaklıklarda daha iyi performans sunduğunu belirtti. Bu özellikler sayesinde Naxtra bataryalar, kuzey yarımkürenin yüksek enlemlerindeki bölgelerde yeni enerji araçlarının (NEV) yaygınlaşmasını destekleyecek.

    Pazar araştırma şirketi SNE Research’ün verilerine göre CATL, Ocak-Eylül 2025 döneminde yüzde 36,6’lık küresel pazar payı ile dünyanın en büyük batarya üreticisi oldu. Çin’de ise Ekim ayında 36,14 GWh kurulu kapasiteyle yüzde 43 pazar payına ulaştı. Şirket ayrıca üçlü lityum pil pazarında yüzde 72,79, LFP batarya pazarında ise yüzde 35,71 payla liderliğini sürdürdü.

    Zeng’in açıklamalarına göre CATL, bu yılın ilk üç çeyreğinde Çin’in yaklaşık 200 GWh’lik lityum batarya ihracatının 120 GWh’lik kısmını tek başına karşıladı. Şirket, dünya genelindeki 13 üretim üssünde yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla yeni enerji aracı (NEV) CATL bataryalarıyla çalışıyor ve bu sayede yılda yaklaşık 14 milyon ton karbondioksit salımı önleniyor.

