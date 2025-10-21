CATL, Çin’de 700 batarya değişim istasyonuna ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Çin genelinde 39 şehirde toplam 700 batarya değişim istasyonu (BSS) kurduğunu açıkladı. Şirketin geliştirdiği Choco-SEB isimli modüler bataryalar, bu istasyonlarda yalnızca 100 saniyede tam dolu batarya ile değiştirilebiliyor. CATL, 2025 yılı sonuna kadar istasyon sayısını 1.000’e, uzun vadede ise 30.000’e çıkararak Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.

CATL, Çin elektrikli araç pazarında %40’tan fazla payla sektör lideri konumunda bulunuyor. Şirket, batarya değişim sistemine ilk olarak 2022’de Evogo markasıyla adım atmış ancak proje beklenen başarıyı elde edememişti. Bu girişimin ardından CATL, Aralık 2024’te Choco-SEB bataryasının ikinci neslini tanıtarak projeyi yeniden başlattı.

CATL, istasyon sayısını hızla artırıyor

Tam Boyutta Gör CATL’nin yeni açıklamasına göre, kurulan 700 istasyonun 11 şehirde “batarya değişim serbest bölgesi” statüsünde olduğu ve bu alanlarda sürücülerin istasyonlara 10 dakika içinde erişebildiği belirtildi.

Şirket, 2026 yılı itibarıyla Çin genelinde 2.500’den fazla yeni istasyon kurmayı hedefliyor. Ayrıca CATL, batarya değişim teknolojisinde Changan, GAC, FAW, Wuling ve SAIC gibi Çinli otomotiv üreticileriyle iş birliği yürütüyor.

Chery, 7 koltuklu dönüştürülebilir multi-SUV modelini tanıttı 10 sa. önce eklendi

CATL’nin değiştirilebilir batarya sistemi Choco-SEB, standartlaştırılmış istasyonlarda 14 ila 30 batarya bölmesiyle depolanıyor. Her istasyonun günlük maksimum kapasitesi 822 batarya değişimi olarak açıklandı. Kullanıcılar, Choco-SEB sistemini kilometre başına 0,1 yuan (yaklaşık 0,014 dolar) maliyetle abonelik modeli üzerinden kullanabiliyor. İki farklı kimyasal yapı seçeneği sunulan bataryalardan biri LFP (lityum demir fosfat), diğeri ise NMC (nikel manganez kobalt) teknolojisine sahip. Menziller ise 500 ile 600 km’ye kadar çıkabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

CATL, Çin’de 700 batarya değişim istasyonuna ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: