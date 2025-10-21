CATL, Çin’de 700 batarya değişim istasyonuna ulaştı

CATL, Çin elektrikli araç pazarında %40’tan fazla payla sektör lideri konumunda bulunuyor. Şirket, batarya değişim sistemine ilk olarak 2022’de Evogo markasıyla adım atmış ancak proje beklenen başarıyı elde edememişti. Bu girişimin ardından CATL, Aralık 2024’te Choco-SEB bataryasının ikinci neslini tanıtarak projeyi yeniden başlattı.
CATL, istasyon sayısını hızla artırıyor
Şirket, 2026 yılı itibarıyla Çin genelinde 2.500’den fazla yeni istasyon kurmayı hedefliyor. Ayrıca CATL, batarya değişim teknolojisinde Changan, GAC, FAW, Wuling ve SAIC gibi Çinli otomotiv üreticileriyle iş birliği yürütüyor.
CATL’nin değiştirilebilir batarya sistemi Choco-SEB, standartlaştırılmış istasyonlarda 14 ila 30 batarya bölmesiyle depolanıyor. Her istasyonun günlük maksimum kapasitesi 822 batarya değişimi olarak açıklandı. Kullanıcılar, Choco-SEB sistemini kilometre başına 0,1 yuan (yaklaşık 0,014 dolar) maliyetle abonelik modeli üzerinden kullanabiliyor. İki farklı kimyasal yapı seçeneği sunulan bataryalardan biri LFP (lityum demir fosfat), diğeri ise NMC (nikel manganez kobalt) teknolojisine sahip. Menziller ise 500 ile 600 km’ye kadar çıkabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: