CATL’dan elektrikli kamyonlara 12 yıl garantili 1.000 km menzilli batarya

Tek şarjla 1.000 kilometre menzil
Tectrans II'nin ağır sınıf kamyonlar için geliştirilen en yüksek kapasiteli versiyonu 1.000 kilometreye kadar menzil sunuyor. Batarya, megavat seviyesinde hızlı şarj desteğiyle 25 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Bu değerler, elektrikli ağır vasıtaların uzun mesafeli operasyonlarda daha kısa şarj molalarıyla kullanılabilmesini hedefliyor.
Batarya paketlerinin boyutları, elektrik bağlantıları ve iletişim protokollerinin standartlaştırılması sayesinde yeni nesil bataryaların mevcut araç platformlarına büyük tasarım değişiklikleri yapılmadan uyarlanması amaçlanıyor. CATL, bu yaklaşımın otomobil üreticilerinin araç geliştirme sürelerini yüzde 50'ye kadar kısaltabileceğini, Ar-Ge maliyetlerini ise yüzde 60 ila 70 oranında azaltabileceğini belirtiyor.
Daha yüksek enerji yoğunluğu ve uzun kullanım ömrü
Ağır ticari araçlar için geliştirilen batarya, 12 yıl veya 1,5 milyon kilometrelik kullanım ömrü sunacak şekilde tasarlanıyor. CATL, bu süre ve mesafe sonunda bataryanın kapasitesinin yüzde 70'ini koruyacağını ifade ediyor.
Batarya, ağır sınıf ticari kamyonların yanı sıra orta sınıf kamyonlar ve otobüslerde de kullanılabilecek. Ayrıca limanlar, madenler, şehir içi dağıtım ve yolcu taşımacılığı gibi farklı kullanım alanlarına yönelik olarak da sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: