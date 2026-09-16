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    CATL’dan elektrikli kamyonlara 12 yıl garantili 1.000 km menzilli batarya

    CATL, ağır sınıf elektrikli kamyonlar için 1.000 km menzil sunan Tectrans II bataryasını tanıttı. Yeni batarya sistemi megavat seviyesinde şarjla 25 dakikada yüzde 80 doluyor.

    CATL’dan elektrikli kamyonlara 1.000 km menzilli batarya Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi CATL, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026 fuarında ticari araçlara yönelik yeni nesil Tectrans II batarya çözümünü tanıttı. Şirket, özellikle uzun mesafeli taşımacılıkta kullanılacak ağır ticari araçların menzil, şarj süresi ve işletme maliyeti ihtiyaçlarına odaklanıyor.

    Tek şarjla 1.000 kilometre menzil

    Tectrans II'nin ağır sınıf kamyonlar için geliştirilen en yüksek kapasiteli versiyonu 1.000 kilometreye kadar menzil sunuyor. Batarya, megavat seviyesinde hızlı şarj desteğiyle 25 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Bu değerler, elektrikli ağır vasıtaların uzun mesafeli operasyonlarda daha kısa şarj molalarıyla kullanılabilmesini hedefliyor.

    CATL’dan elektrikli kamyonlara 1.000 km menzilli batarya Tam Boyutta Gör
    Şirketin yeni çözümü farklı enerji kapasitesi ve taşıma kapasitesi ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen modüler bir platform üzerine kuruluyor. Standartlaştırılmış batarya paketlerinin sayısı değiştirilerek farklı araç gereksinimlerine uygun konfigürasyonlar oluşturulabiliyor. Sistem hem e-aks hem de merkezi tahrik mimarileriyle uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca şarj ve batarya değişimi arasında geçiş yapılmasına da imkan tanıyor.

    Batarya paketlerinin boyutları, elektrik bağlantıları ve iletişim protokollerinin standartlaştırılması sayesinde yeni nesil bataryaların mevcut araç platformlarına büyük tasarım değişiklikleri yapılmadan uyarlanması amaçlanıyor. CATL, bu yaklaşımın otomobil üreticilerinin araç geliştirme sürelerini yüzde 50'ye kadar kısaltabileceğini, Ar-Ge maliyetlerini ise yüzde 60 ila 70 oranında azaltabileceğini belirtiyor.

    Daha yüksek enerji yoğunluğu ve uzun kullanım ömrü

    CATL’dan elektrikli kamyonlara 1.000 km menzilli batarya Tam Boyutta Gör
    Tectrans II'nin gravimetrik enerji yoğunluğu 170 Wh/kg seviyesinde. CATL'ye göre bu değer sektör ortalamasının yaklaşık yüzde 13 üzerinde. Aynı batarya kapasitesi kullanıldığında daha düşük ağırlık sayesinde araçların yaklaşık 600 kilogram daha fazla yük taşıması mümkün olabiliyor.

    Ağır ticari araçlar için geliştirilen batarya, 12 yıl veya 1,5 milyon kilometrelik kullanım ömrü sunacak şekilde tasarlanıyor. CATL, bu süre ve mesafe sonunda bataryanın kapasitesinin yüzde 70'ini koruyacağını ifade ediyor.

    Batarya, ağır sınıf ticari kamyonların yanı sıra orta sınıf kamyonlar ve otobüslerde de kullanılabilecek. Ayrıca limanlar, madenler, şehir içi dağıtım ve yolcu taşımacılığı gibi farklı kullanım alanlarına yönelik olarak da sunulacak.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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