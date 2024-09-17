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    CATL, 1.5 milyon km servis ömrüne sahip elektrikli otobüs bataryasını tanıttı

    CATL, elektrikli otobüsler için geliştirilen bu batarya ile endüstrideki en yüksek enerji yoğunluğunu yakaladıklarını iddia ediyor. İşte tüm detaylar:            
    CATL'den 1.5 milyon km servis ömrüne sahip batarya Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi CATL, yeni geliştirdiği batarya paketiyle elektrikli otobüslerin yaygınlaşmasını sağlayacak bir işe imza attı. Şirketin yeni tanıttığı Tectrans B isimli batarya, elektrikli otobüsler için özel olarak tasarlandı.

    CATL'in yeni bataryasında ilgi çekici noktalar mevcut. Tectrans B, 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip ki Çinli şirket bunun otobüs endüstrisindeki en yüksek değer olduğunun altını çiziyor. Üstelik bataryanın servis ömrü de 15 yıl ve 1.5 milyon kilometre gibi yüksek bir değer. CATL, geliştirdiği bataryaya 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar garanti veriyor.

    CATL'den 1.5 milyon km servis ömrüne sahip batarya Tam Boyutta Gör
    Bataryanın bir diğer özelliği de IP69 su geçirmezlik sınıfına sahip olması. Bu sayede suyun altında 72 saate kadar dayanabiliyor. Özellikle bataryanın zeminde olduğu durumlarda sel felaketi gibi olaylara karşın önemli bir özellik olduğu söylenebilir.

    CATL, Tectrans B bataryasını 80 farklı otobüste kullanmayı planlıyor. Şirket şimdiye kadar DongFeng, Golden Dragon ve Yutong Bus dahil 13 müşteri ile anlaşma sağlamış durumda. CATL, 2024'ün ilk sekiz ayında Çin'deki elektrikli araç batarya pazarında yaklaşık yüzde 50 paya sahip. Şirketin ürettiği bataryalar küresel çapta 385 binden fazla otobüste kullanılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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