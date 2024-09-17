CATL, 1.5 milyon km servis ömrüne sahip elektrikli otobüs bataryasını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya devi CATL, yeni geliştirdiği batarya paketiyle elektrikli otobüslerin yaygınlaşmasını sağlayacak bir işe imza attı. Şirketin yeni tanıttığı Tectrans B isimli batarya, elektrikli otobüsler için özel olarak tasarlandı.

CATL'in yeni bataryasında ilgi çekici noktalar mevcut. Tectrans B, 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip ki Çinli şirket bunun otobüs endüstrisindeki en yüksek değer olduğunun altını çiziyor. Üstelik bataryanın servis ömrü de 15 yıl ve 1.5 milyon kilometre gibi yüksek bir değer. CATL, geliştirdiği bataryaya 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar garanti veriyor.

Tam Boyutta Gör Bataryanın bir diğer özelliği de IP69 su geçirmezlik sınıfına sahip olması. Bu sayede suyun altında 72 saate kadar dayanabiliyor. Özellikle bataryanın zeminde olduğu durumlarda sel felaketi gibi olaylara karşın önemli bir özellik olduğu söylenebilir.

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CATL, Tectrans B bataryasını 80 farklı otobüste kullanmayı planlıyor. Şirket şimdiye kadar DongFeng, Golden Dragon ve Yutong Bus dahil 13 müşteri ile anlaşma sağlamış durumda. CATL, 2024'ün ilk sekiz ayında Çin'deki elektrikli araç batarya pazarında yaklaşık yüzde 50 paya sahip. Şirketin ürettiği bataryalar küresel çapta 385 binden fazla otobüste kullanılıyor.

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CATL'den 1.5 milyon km servis ömrüne sahip batarya