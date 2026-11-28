Yapay Zeka Özeti:
- Çinli CATL, elektrikli araçlar için geliştirdiği yeni batarya değişim sistemini tanıttı. 100 kWsa kapasiteli yeni paket, istasyonlarda bir dakikadan kısa sürede değiştirilebiliyor. Yaklaşık 700 kilometre menzil sunan sistem, hızlı şarjla 10 dakikada 400 kilometre dolum imkanı da sağlıyor. Bu sayede sürücüler hem hızlı şarj hem de batarya değişimi esnekliğine kavuşuyor. Şirket, Çin'deki değişim istasyonu sayısını 2027 yılına kadar 6 bine çıkarmayı hedefliyor.
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CATL, elektrikli araçlar için geliştirdiği batarya değişim sistemine daha büyük kapasiteli bir seçenek ekledi. “30#” adı verilen yeni paket, 100 kWsa kapasitesiyle şirketin mevcut çözümlerinin üzerine çıkıyor. CATL’ye göre batarya, uyumlu istasyonlarda bir dakikadan kısa sürede değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterse bataryayı araçtan çıkarmadan normal şarj istasyonlarında da doldurabiliyor.
Daha büyük batarya, daha uzun menzil
Yeni paket, CATL’nin standartlaştırılmış değiştirilebilir bataryalardan oluşan Choco-SEB ailesine katılıyor. Şirketin daha önce sunduğu 20# paketinde LFP hücrelerle 42 kWsa, NMC hücrelerle 52 kWsa kapasite bulunuyor. Bir üst seçenek olan 25# ise aynı kimyalarda sırasıyla 56 ve 70 kWsa sunuyor.
100 kWsa’lik 30# paketinde hangi hücre kimyasının kullanıldığı henüz açıklanmadı. Yeni bataryanın yaklaşık 700 kilometrelik CLTC menzil sağlayabileceği belirtiliyor. Bu değerin kullanılacağı araca göre değişeceğini hatırlatalım.
Hızlı şarj seçeneği de var
CATL’nin paylaştığı verilere göre yeni batarya, uygun hızlı şarj koşullarında 10 dakikada 400 kilometrelik menzil ekleyebiliyor. Böylece kullanıcıların her dolumda batarya değişim istasyonuna gitmesi gerekmiyor. 30# tasarımının ileride sodyum iyon ve katı hal gibi farklı batarya teknolojilerine uyarlanması da hedefleniyor.
Hangi araçlarda kullanılacağı henüz belli değil
CATL, yeni 100 kWsa paketi kullanacak marka ve modelleri açıklamadı. Şirketin BAIC ve Hyundai ile batarya değişimi alanında iş birlikleri bulunuyor ancak bu anlaşmalar, söz konusu araçların doğrudan 30# paketini kullanacağını göstermiyor.
Batarya seçeneklerini artıran CATL, istasyon ağını da büyütmeyi planlıyor. Şirket, Çin’de binek araçlara hizmet veren batarya değişim istasyonu sayısını 2027’ye kadar 6 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşılması, CATL’yi istasyon sayısında Nio’nun önüne taşıyabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli