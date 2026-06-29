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    CATL küresel batarya ittifakını başlattı: Standart geliyor

    CATL, BMW, Volvo ve Google gibi markalarla bataryalarda küresel standart ittifakı kurdu. Yeni sistem, geri dönüşüm ve yaşam döngüsünü tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.

    CATL’den dev batarya ittifakı: Küresel standart geliyor Tam Boyutta Gör
    CATL, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında batarya tedarik zincirlerini küresel bir standardizasyon ittifakına dönüştürdüğünü duyurdu. Dünyanın en büyük batarya üreticisi; BMW, Renault, Volvo, Xiaomi ve Google gibi markalarla birlikte bataryalarda döngüsel ekonomi temelli ortak bir çerçeve oluşturmak için harekete geçti. Yeni platform, batarya yaşam döngüsünün yönetimi ve araçların gelecekteki geri dönüşüm süreçleri için standart bir yapı kurmayı hedefliyor.

    İttifakın merkezinde, 2027 yılında tamamlanması planlanan “Batarya Döngüsel Tasarım Rehberi” bulunuyor. Bu rehber, batarya hücrelerinin test edilmesinden paketlerin kolay sökülebilir hale getirilmesine ve yeniden üretim süreçlerine kadar tüm teknik aşamalar için ortak kriterler belirleyecek. Ayrıca binek araçlar ve ağır ticari araçlar için ayrı yapısal değerlendirme standartları da tanımlanacak.

    Yeni sistemin önemli hedeflerinden biri, batarya kullanım geçmişi, yıpranma oranı ve kalan sağlık durumu gibi verilerin tek bir standart altında değerlendirilebilmesi. Böylece hem otomobil üreticileri hem de filo yöneticileri, varlık değerini daha doğru hesaplayabilecek ve finansal riskleri daha iyi yönetebilecek.

    CATL, kapalı döngü geri dönüşüm tarafında da önemli ilerlemeler açıkladı. Madencilik ve ham madde işleme kaynaklı emisyonların üretim sürecine göre yaklaşık beş kat daha yüksek olduğu belirtilirken, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımıyla karbon yoğunluğunda yüzde 32’lik bir düşüş sağlandığı ifade edildi. Şirketin iştiraki Brunp, 2025 yılı içinde 210 bin ton batarya atığını işleyerek kritik minerallerin yüzde 99,6’sını geri kazandı.

    Avrupa tarafında ise şirket, Octopus Energy ile iş birliği yaparak ticari araçlara yönelik bir batarya değiştirme ağı kurmayı planlıyor. Bu proje, daha önce Çin’de test edilen 1.250 kilometrelik ağır hizmet batarya değiştirme koridorunun Avrupa’ya taşınmış bir versiyonu olarak konumlanıyor.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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