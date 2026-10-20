CATL’den dizel kamyonlara meydan okuma: Çift bataryalı çözüm

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya üreticisi CATL, elektrikli ağır vasıtaların menzil ve kullanım maliyetlerine odaklanan “Dual-Electric Range Extender” teknolojisini duyurdu. İki ayrı bataryanın birlikte çalıştığı sistem, büyük kapasiteli değiştirilebilir ana bataryaya ek olarak sabit bir yedek batarya kullanıyor.

Range extender yani menzil uzatıcı kavramına binek araçlardan aşinayız. Ancak buradaki menzil uzatıcı, içten yanmalı bir motor değil, ikinci bir batarya. CATL, bu yapıyı 5 dakikada batarya değişimi imkanıyla birleştirerek elektrikli kamyonların operasyonel verimliliğini dizel araçlarla aynı seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Büyük batarya değişiyor, yedek batarya araçta kalıyor

CATL’nin “A+B” olarak adlandırdığı mimaride, aracın altına yerleştirilen 432 veya 513 kWsa kapasiteli değiştirilebilir batarya temel enerji kaynağını oluşturuyor. Esnek kiralama modeliyle sunulan bu batarya, araç satın alırken ödenen ilk maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

Sistemin ikinci bölümünde ise araca sabit olarak yerleştirilen 77 kWsa kapasiteli yedek batarya bulunuyor. İhtiyaç halinde devreye giren bu paket, ana bataryanın şarj seviyesi düştüğünde aracın yoluna devam edebilmesini sağlıyor.

CATL’ye göre bu yapı sayesinde sürücüler, ana bataryanın doluluk oranını yüzde 5’e kadar kullanabiliyor. Yedek enerji kaynağı, düşük şarj seviyesinde yaşanan menzil kaygısını azaltırken değişim istasyonunda ana bataryanın yenisiyle değiştirilmesi uzun şarj molalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Şirketin hesaplamasına göre sistem, dizel kamyonlara kıyasla üç yılda 460 bin yuanın, yani yaklaşık 68.700 doların üzerinde tasarruf sağlayabilir. Bu rakam, CATL’nin toplam sahip olma maliyetine ilişkin tahminini yansıtıyor.

Batarya değişim ağı 2027’de 2 bin istasyona ulaşacak

CATL, yeni teknolojiyi desteklemek için QiJi ağır vasıta batarya değişim ağını da genişletiyor. Şirketin açıklamasına göre ağda şu anda beş ana taşımacılık güzergahı faal durumda ve bu hatlarda toplam 5 milyon kilometrenin üzerinde sorunsuz operasyon gerçekleştirildi.

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CATL, 2026 sonuna kadar 900, 2027’de ise 2.000 batarya değişim istasyonuna ulaşmayı hedefliyor. Çin’in ulusal otoyol ağını kapsaması planlanan sistem için uzun vadeli hedef 10 bin istasyon.

Tam Boyutta Gör Lansmanda aralarında SF Express, ZTO Express ve YTO Express şirketlerinin de bulunduğu 14 büyük iş ortağıyla anlaşmalar imzalandı. İlk sipariş hacmi ise 13 bin adet olarak açıklandı.

Rekabet artık elektrikli araçlar arasında

CATL’nin paylaştığı verilere göre dünya genelinde 430 binden fazla elektrikli ağır kamyon, şirketin bataryalarını kullanıyor. Şirket, bu alandaki küresel pazar payının yüzde 70’in üzerinde olduğunu belirtiyor.

Çin’de elektrikli ağır kamyonların pazar payının 2022’de yüzde 5,2 iken Eylül 2026’da yüzde 50,28’e yükseldiğini vurgulayan CATL, sektördeki rekabetin artık dizel ile elektrikli araçlar arasından, farklı elektrikli çözümler arasına kaydığını savunuyor. Yeni çift bataryalı mimari ve değişim ağı da şirketin bu rekabette maliyet ve kullanım süresi üzerinden avantaj sağlama planının merkezinde yer alıyor.

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CATL’den dizel kamyonlara meydan okuma: Çift bataryalı çözüm

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