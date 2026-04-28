    CATL’den tarihi anlaşma: Sodyum iyon bataryalar artık ana akıma hazır

    CATL, HyperStrong ile enerji depolama için 60 GWh sodyum iyon batarya anlaşması imzaladı. CATL, sodyum iyon bataryalar için seri üretimin önündeki engelleri aştı.

    CATL’den tarihi anlaşma: Sodyum iyon bataryalar artık hazır Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, enerji depolama sektöründe dengeleri değiştirebilecek büyüklükte bir anlaşmaya imza attı. Şirket, enerji depolama sistemleri sağlayıcısı HyperStrong ile 60 GWh kapasiteli sodyum iyon batarya tedarik anlaşması gerçekleştirdi. Bu anlaşma, şimdiye kadar bu teknoloji için verilen en büyük sipariş olarak kayıtlara geçti.

    27 Nisan’da duyurulan ve üç yıl sürecek stratejik iş birliği kapsamında CATL, HyperStrong’un enerji depolama projelerinde kullanılmak üzere dev ölçekli batarya teslimatı yapacak. Söz konusu miktar, CATL’in yalnızca 2025 yılı boyunca sevk ettiği toplam enerji depolama bataryalarının yaklaşık yarısına denk geliyor. Bu da anlaşmanın ölçeğini ve sektörde yaratacağı etkiyi net biçimde ortaya koyuyor.

    Seri üretimde kritik eşik aşıldı

    CATL, bu anlaşmayla birlikte sodyum iyon bataryaların seri üretim zincirindeki temel teknik engellerin aşıldığını vurguluyor. Şirket, özellikle enerji yoğunluğu, üretim sırasında köpük oluşumu ve nem kontrolü gibi kritik problemlerin çözüldüğünü belirtiyor. Bu gelişme, sodyum iyon teknolojisinin artık laboratuvar aşamasını geride bırakarak gerçek dünya uygulamalarına hazır hale geldiğine işaret ediyor.

    Anlaşma yalnızca tedarikle sınırlı değil. Taraflar aynı zamanda Ar-Ge, ürün geliştirme ve proje uygulama süreçlerinde de birlikte çalışacak.

    Sodyum iyon bataryalar neden önemli?

    CATL’den tarihi anlaşma: Sodyum iyon bataryalar artık hazır Tam Boyutta Gör
    Sodyum iyon bataryalar, lityum yerine sodyumu taşıyıcı element olarak kullanıyor. Sodyumun yerkabuğunda lityuma kıyasla yaklaşık 1000 kat daha bol bulunması, bu teknolojiyi özellikle maliyet odaklı uygulamalar için cazip hale getiriyor. Bu nedenle şebeke ölçekli enerji depolama projelerinde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

    CATL’in geliştirdiği yeni nesil hücreler, teknik açıdan da dikkat çekici özellikler sunuyor. Şirketin enerji depolama odaklı sodyum iyon hücreleri 300 Ah üzeri kapasiteye, yaklaşık 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve %97 sistem enerji verimliliğine sahip. Ayrıca bu bataryalar, %80 kapasite korunumu ile 15.000’den fazla şarj döngüsü sunabiliyor.

    Sıcaklık toleransı da bu teknolojinin güçlü yanlarından biri. Bataryalar -40°C ile 70°C arasında çalışabiliyor, bu da onları zorlu iklim koşulları için uygun hale getiriyor.

    Elektrikli araçlara da geliyor

    CATL, sodyum iyon teknolojisini yalnızca enerji depolama ile sınırlamıyor. Şirket, bu bataryaların 2026 yılı sonuna kadar elektrikli araçlarda seri üretime gireceğini doğruladı. Üç yıl içinde enerji yoğunluğunun LFP seviyesine ulaşması ve yaklaşık 600 kilometre menzil sunması hedefleniyor.

    Bu alandaki ilk somut adım ise Şubat ayında atıldı. CATL ve Changan iş birliğiyle geliştirilen Changan Nevo A06, dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon bataryalı elektrikli otomobili olarak tanıtıldı.

    Öte yandan küresel sodyum iyon batarya pazarının 2026 yılında 1,08 milyar dolar büyüklüğe ulaşması ve yıllık yüzde 15,8 bileşik büyüme oranı yakalaması bekleniyor. Halihazırda elektrikli araç batarya pazarının yüzde 39,2’sini elinde bulunduran CATL, bu yeni alanda da liderliği hedefliyor. Şirketin uzun vadeli projeksiyonlarına göre sodyum iyon bataryalar, gelecekte toplam pazarın yüzde 30 ila yüzde 40’ını oluşturabilir.

    Forumdan Konular

    samsung akıllı kumanda çalışmıyor ps3 oyunları 2 kişilik uçak modunda telefon çalıyor skoda elroq yorumları lcd kontrol kartı

