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    CATL'den ticari araçlar için yeni batarya! 9 dakikadan kısa sürede tam şarj

    CATL, hafif ticari araçlar için geliştirdiği yeni Tectrans II bataryasını tanıttı. Yeni nesil batarya, yüzde 20'den 80'e 6 dakika 48 saniyede, tam doluma ise 9 dakikadan kısa sürede ulaşıyor.

    CATL'den ticari araçlara devrim! 9 dakikadan kısa sürede tam şarj Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, hafif ticari araçlar için geliştirdiği yeni Tectrans II (Tianxing II) bataryasını resmen tanıttı. Şirket, sektörün ilk 8C ultra hızlı şarj teknolojisine sahip bataryasının, elektrikli ticari araçların şarj süresini yakıt dolumuna yakın seviyelere indirdiğini açıkladı.

    9 dakikadan kısa sürede tam şarj

    CATL'nin yeni bataryası oldukça iddialı şarj süreleri sunuyor. Şirketin verilerine göre Tectrans II;

    • %20'den %80 doluluğa 6 dakika 48 saniyede ulaşıyor.
    • Tam şarj ise yalnızca 8 dakika 56 saniyede tamamlanıyor.

    Bu performans sayesinde şehir içi dağıtım ve lojistik araçlarının uzun şarj molalarına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi hedefleniyor.

    1 milyon kilometreye kadar garanti

    Yeni batarya yalnızca hızlı şarjıyla değil, dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. CATL, Tectrans II için 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar garanti sunacağını açıkladı.

    Şirket, hücre iç direncini sektör ortalamasının yaklaşık %50 altına düşürerek hızlı şarj sırasında oluşan ısıyı azalttığını, ayrıca grafit yapısında yapılan geliştirmeler sayesinde batarya ömrünü önemli ölçüde uzattığını belirtiyor.

    Soğuk havalarda da hızlı şarj

    CATL'den ticari araçlara devrim! 9 dakikadan kısa sürede tam şarj Tam Boyutta Gör
    Tectrans II, düşük sıcaklıklarda da performansını koruyacak şekilde geliştirildi. CATL'e göre -20°C ortam sıcaklığında bataryanın şarj süresi normal koşullara kıyasla yalnızca 2 dakika 30 saniye uzuyor. Bu özellik, özellikle kış şartlarında çalışan lojistik ve dağıtım filoları için önemli bir avantaj sunuyor.

    Yeni ultra hızlı şarj ağı kuruluyor

    CATL, yeni bataryayla birlikte ticari araçlara özel şarj altyapısını da genişletiyor.

    Şirket, hem binek hem de ticari araçlara hizmet verecek ultra hızlı şarj ve batarya değiştirme istasyonlarını devreye alacağını duyurdu.

    Yeni istasyonlarda hafif ticari araçların şarj giriş konumlarına uygun özel kablo sistemleri kullanılacak. Böylece sürücüler araçlarını yeniden konumlandırmadan kolayca şarj edebilecek.

    Hedef 190 şehirde 4 bin istasyon

    CATL, yıl sonuna kadar Çin genelinde yaklaşık 190 şehirde 4 bin entegre şarj ve batarya değiştirme istasyonu kurmayı planlıyor.

    Şirket, bu altyapıyla şehir içi dağıtım, şehirler arası taşımacılık ve soğuk zincir lojistiği gibi farklı ticari kullanım alanlarında elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedefliyor.

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