CATL'den ticari araçlar için yeni batarya! 9 dakikadan kısa sürede tam şarj

9 dakikadan kısa sürede tam şarj
CATL'nin yeni bataryası oldukça iddialı şarj süreleri sunuyor. Şirketin verilerine göre Tectrans II;
- %20'den %80 doluluğa 6 dakika 48 saniyede ulaşıyor.
- Tam şarj ise yalnızca 8 dakika 56 saniyede tamamlanıyor.
Bu performans sayesinde şehir içi dağıtım ve lojistik araçlarının uzun şarj molalarına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi hedefleniyor.
1 milyon kilometreye kadar garanti
Yeni batarya yalnızca hızlı şarjıyla değil, dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. CATL, Tectrans II için 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar garanti sunacağını açıkladı.
Şirket, hücre iç direncini sektör ortalamasının yaklaşık %50 altına düşürerek hızlı şarj sırasında oluşan ısıyı azalttığını, ayrıca grafit yapısında yapılan geliştirmeler sayesinde batarya ömrünü önemli ölçüde uzattığını belirtiyor.
Soğuk havalarda da hızlı şarj
Yeni ultra hızlı şarj ağı kuruluyor
CATL, yeni bataryayla birlikte ticari araçlara özel şarj altyapısını da genişletiyor.
Şirket, hem binek hem de ticari araçlara hizmet verecek ultra hızlı şarj ve batarya değiştirme istasyonlarını devreye alacağını duyurdu.
Yeni istasyonlarda hafif ticari araçların şarj giriş konumlarına uygun özel kablo sistemleri kullanılacak. Böylece sürücüler araçlarını yeniden konumlandırmadan kolayca şarj edebilecek.
Hedef 190 şehirde 4 bin istasyon
CATL, yıl sonuna kadar Çin genelinde yaklaşık 190 şehirde 4 bin entegre şarj ve batarya değiştirme istasyonu kurmayı planlıyor.
Şirket, bu altyapıyla şehir içi dağıtım, şehirler arası taşımacılık ve soğuk zincir lojistiği gibi farklı ticari kullanım alanlarında elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: