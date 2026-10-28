CATL’den Türkiye’ye batarya servis merkezi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Ascendum’un yeni stratejik iş modeli Green.Shift ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İstanbul’da bir NING Service merkezi açmaya hazırlanıyor. 19 Kasım’da faaliyete geçmesi planlanan merkezle birlikte CATL bataryalarının teknik destek, bakım ve servis süreçleri Türkiye’den yürütülebilecek.

Elektrikli araç bataryalarında yaklaşık yüzde 40 küresel pazar payına sahip olan CATL’nin bu adımı, Türkiye’de büyüyen elektrikli araç parkının servis ihtiyacı açısından önem taşıyor. İş birliği, otomobillerin yanı sıra CATL bataryalarının kullanıldığı enerji depolama sistemlerini de kapsıyor.

CATL bataryalarına Türkiye’de teknik destek

İş makineleri sektöründeki faaliyetleriyle tanınan Ascendum, Green.Shift üzerinden CATL’nin küresel satış sonrası hizmet markası NING Service’in Türkiye’deki resmi iş ortağı olarak görev yapacak. Böylece Türkiye, şirketin batarya servis ve yaşam döngüsü yönetimi ağının bir parçası olacak.

İstanbul’daki merkez, batarya kaynaklı sorunların yerel olarak incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin Türkiye’de yapılabilmesi için altyapı sağlayacak. Elektrikli araç sayısındaki artışa bağlı olarak servis ağının ilerleyen yıllarda farklı şehirlere ve bayiliklere yayılması da gündeme gelebilecek. Ancak bu yönde kesinleşmiş bir genişleme takvimi bulunmuyor.

Elektrikli araç sahipleri için ne değişecek?

Tam Boyutta Gör Türkiye’de faaliyet gösteren otomobil markaları, batarya garantisi ve servis hizmetlerini kendi yetkili servis ağları üzerinden sunuyor. Bununla birlikte bazı batarya arızalarında, üreticinin uzmanlığını gerektiren ileri düzey teşhis ve onarım işlemlerine ihtiyaç duyulabiliyor.

Bu tür durumlarda CATL uzmanlarının yurt dışından gelmesi veya teknik süreçlerin Avrupa’daki merkezler üzerinden yürütülmesi gerekebiliyor. İstanbul’da açılacak NING Service merkezi, bu işlemlerin Türkiye’de gerçekleştirilebilmesini sağlayarak markaların teknik sorunlara daha hızlı müdahale etmesine yardımcı olabilir.

Yerel teknik desteğin en önemli kazanımlarından birinin servis bekleme sürelerinin kısalması olması bekleniyor. Bununla birlikte merkezin açılması, araç sahiplerinin mevcut garanti ve yetkili servis süreçlerinin doğrudan CATL’ye devredileceği anlamına gelmiyor.

İlerleyen dönemde sunulabilecek hizmetler arasında batarya sağlık analizi ve raporlaması, hücre düzeyinde arıza tespiti, hücre bazlı onarım, batarya yenileme ve değişim işlemleri bulunuyor.

Yeni Togg modelleriyle CATL’nin Türkiye’deki rolü büyüyebilir

Tam Boyutta Gör CATL’nin Türkiye’de servis altyapısını güçlendirmesi, Togg ile yürütülen teknoloji iş birliği açısından da dikkat çekiyor. Togg, yeni nesil elektrikli araçlarının geliştirilmesi için CATL bünyesindeki CAIT ile stratejik iş birliğine gitmişti.

Bu kapsamda CAIT’in Bedrock Şasi teknolojisinden ve Togg’un araç geliştirme kabiliyetlerinden yararlanılması planlanıyor. Yeni platform üzerinde geliştirilecek üç modelin, 2027 yılının ortalarından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. İlk modelin ise T6X adıyla Haziran 2027’de yollara çıkması öngörülüyor.

Yeni modellerle birlikte Türkiye’de CATL’nin batarya ve şasi teknolojilerini kullanan araç sayısının artması bekleniyor. Bu araçların garanti ve yetkili servis süreçleri Togg tarafından yürütülecek olsa da NING Service merkezi, CATL teknolojilerine ilişkin ileri düzey teşhis, onarım ve teknik danışmanlık ihtiyaçlarında yerel destek sağlayabilecek.

Büyüyen elektrikli araç parkı, batarya servisine ihtiyacı artırıyor

2011 yılında kurulan CATL; Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi üreticilere batarya tedarik ediyor. Şirketin bataryaları dünya genelinde 24 milyondan fazla elektrikli araçta kullanılıyor.

Fiat Doblo Türkiye’ye döndü: Tofaş’ta 5 model üretilecek 23 sa. önce eklendi

Türkiye’de de elektrikli araç sayısının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Sektörel tahminler 2030’da yaklaşık 2,5 milyon elektrikli araca işaret ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Ulusal Enerji Planı’nda bu sayının 2035’te 4 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Araç parkındaki büyüme, şarj altyapısının yanında batarya sağlığının izlenmesi, arızaların giderilmesi ve kullanım ömrünün yönetilmesi için de daha kapsamlı hizmetler gerektiriyor. İstanbul’da açılması planlanan NING Service merkezi, CATL bataryaları için bu hizmetlerin Türkiye’de geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: