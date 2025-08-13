Giriş
    CATL, batarya onarım servisiyle yüksek değişim maliyetlerini azaltmayı hedefliyor

    CATL’nin Ning Service markası, CTP batarya onarım servisiyle yeni enerjili araçlardaki yüksek batarya değişim maliyetlerine çok daha uygun fiyatlı bir alternatif geliştiriyor.

    CATL'den yüksek batarya değişim ücretlerine karşı onarım hizmeti Tam Boyutta Gör
    Çin'de yeni enerjili araç (NEV) kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Ülkedeki NEV pazar payının yüzde 50'yi aşması ve satılan ilk araçların garanti kapsamı dışına çıkmaya başlamasıyla birlikte yüksek maliyetli satış sonrası hizmet sorunları giderek daha görünür hale geliyor.

    Yüksek maliyetli satış sonrası hizmet kavramının arkasında elbette bataryalar var. Son yıllarda, daha yüksek enerji yoğunluğu talebi, CTP (cell-to-pack) teknolojisinin kullanımını artırdı. Bu sistemde hücreler modüller yerine doğrudan pakete entegre ediliyor. Böylece daha düşük maliyet ve daha düşük ağırlık ile daha yüksek enerji yoğunluğu elde ediliyor.

    Ancak CTP teknolojisinin yüksek entegrasyonu, onarımları zorlaştırarak batarya paketleri için “onar yerine değiştir” kavramını öne çıkardı. Eğer bir elektrikli aracın bataryasını değiştirmek isterseniz de çok yüksek rakamlar ortaya çıkabiliyor. Çin Sigorta Derneği'nin 59 farklı model üzerinde yaptığı araştırmaya göre, bataryanın ortalama parça-fiyat oranı yüzde 51. Bu da 27.500 dolar değerindeki bir araçta batarya değişim maliyetinin 14 bin dolar civarında olduğunu gösteriyor.

    Çinli batarya devi CATL'in satış sonrası hizmet markası Ning Service, elektrikli araç sahiplerini bu yüksek maliyetten kurtarmak için CTP batarya onarım hizmetini hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, onarım hizmetinin maliyeti bataryanın komple değişiminden çok daha düşük. Tipik bir elektrikli aracın batarya değişimi 14 bin dolar civarındayken, onarım işlemleri bu maliyeti 1.5 - 3 bin dolar seviyesine düşürebiliyor. Ancak hizmet şu an için CATL'in ürettiği bataryalarla sınırlı.

    2015’te CATL’nin satış sonrası hizmet departmanı olarak kurulan Ning Service, 2024’te bağımsız bir marka haline getirildi. Şirket, bugün 75 ülkede 1.100’den fazla servis noktasına sahip ve bunların 800’den fazlası Çin’de bulunuyor. Sunulan hizmetler arasında batarya testi, bakım, ikinci el araç batarya inceleme ve yenileme ile batarya geri dönüşümü yer alıyor.

