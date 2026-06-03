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    CATL’den benzinle yarışacak batarya: 1.600 km menzil mümkün!

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, benzin seviyesinde enerji yoğunluğu sunma potansiyeline sahip lityum-hava bataryalarına odaklanacağını duyurdu.       

    CATL, enerji yoğunluğunda benzinle yarışacak pillere odaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, geleceğin enerji depolama yarışında yeni hedefini açıkladı. Şirketin Baş Bilim İnsanı Wu Kai, 2026 Powering the Nation Forum etkinliğinde yaptığı açıklamada, lityum-hava bataryalarının şirketin uzun vadeli stratejik odağı haline geldiğini duyurdu. Bu açıklama, CATL'nin ilk kez lityum-hava teknolojisini gelecek nesil küresel batarya rekabetinin merkezine yerleştirdiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

    “Nefes alan” bataryalar geliyor

    Günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon bataryalar; nikel, kobalt ve manganez gibi ağır metal bileşiklerini kullanırken, lityum-hava bataryaları lityum metali anot olarak kullanıyor ve katot reaksiyonu için havadaki oksijenden yararlanıyor. Bu sayede sistem hem daha hafif hale geliyor hem de enerji yoğunluğu önemli ölçüde artıyor.

    CATL, enerji yoğunluğunda benzinle yarışacak pillere odaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle sektör içerisinde “nefes alan batarya” olarak da adlandırılan lityum-hava teknolojisinin teorik enerji yoğunluğu 12.000 Wh/kg seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bu değer, yaklaşık 13.000 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip benzine oldukça yakın.

    1.600 km'nin üzerinde menzilli araçlar sıradan hale gelebilir

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzde elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalar genellikle 250-270 Wh/kg seviyesinde enerji yoğunluğu sunarken, geliştirilmekte olan katı hal bataryalarının yaklaşık 500 Wh/kg seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna karşın laboratuvar ortamında geliştirilen lityum-hava prototipleri şimdiden 1.200 Wh/kg sınırını aşmış durumda. Uzmanlara göre teknolojinin ticari kullanıma ulaşması halinde 1.600 kilometrenin üzerinde menzil sunan elektrikli araçlar sıradan hale gelebilir. Ayrıca bu bataryalar, yüksek enerji yoğunluklarıyla havacılıkta da devrim yaratabilir.

    Onlarca yıllık sorunlar aşılmaya başlandı

    Lityum-hava bataryalarının geçmişi 1970'lere kadar uzanıyor. Ancak teknoloji, havadaki nem ve karbondioksite karşı yüksek hassasiyet, katalizör kararlılığı ve düşük şarj döngüsü ömrü gibi önemli teknik engeller nedeniyle uzun yıllardır ticari kullanıma geçemedi. Son yıllarda ise alanda dikkat çekici ilerlemeler kaydedildi.

    2024 yılında University of Illinois Chicago, Argonne National Laboratory ve California State University Northridge araştırmacılarından oluşan ekip, hava benzeri ortamda 700'den fazla şarj döngüsüne ulaşabilen bir lityum-hava bataryası geliştirdi.

    2025 yılında ise Argonne National Laboratory ile Illinois Institute of Technology araştırmacıları, oda sıcaklığında çalışan, 1.200 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 1.000 şarj döngüsü ömrüne sahip bir prototip geliştirmeyi başardı. Araştırmacılar, teknolojinin 2030 sonrasında ticari kullanıma hazır hale gelebileceğini öngörüyor.

    CATL'nin üç aşamalı yol haritası

    CATL'nin lityum-hava açıklaması, şirketin sodyum iyon bataryalarda elde ettiği başarıların ardından geldi. Şirket, 2020 yılında ilk kez duyurduğu sodyum iyon teknolojisini 2026 itibarıyla seri üretime taşımayı başardı.

    Sodyum iyon bataryalar halihazırda GAC Aion'un Aion UT modeli, Changan Automobile'ın Oshan 520 modeli ile birlikte Geely, Chery ve FAW Group bünyesindeki çeşitli araçlarda kullanılmaya başlandı.

    CATL'nin açıkladığı yol haritası ise üç aşamadan oluşuyor:

    • Kısa vadede mevcut ve olgunlaşmış teknolojilerle pazar ihtiyaçlarını karşılamak,
    • Orta vadede katı hal bataryalarıyla kullanıcı deneyimini geliştirmek,
    • Uzun vadede ise lityum-hava teknolojisiyle enerji depolamanın teorik sınırlarını zorlamak.

    CATL, hem elektrikli araç bataryaları hem de enerji depolama sistemleri alanında dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket, Nisan 2026 itibarıyla güç bataryaları pazarında yüzde 47,0 payla liderliğini sürdürürken, enerji depolama tarafında ise 2025 yılında 121 GWh satış gerçekleştirdi. Küresel enerji depolama bataryası pazarında yüzde 30,4 paya ulaşan şirket, bu alanda üst üste beşinci kez dünyanın en büyük üreticisi olmayı başardı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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