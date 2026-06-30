CATL-Ford ortaklığı ABD’de batarya üretmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Ford Motor Company ile yaptığı teknoloji lisans anlaşması kapsamında ABD'de kurulan batarya tesisinde üretime resmen başladı. Üretim haberi CATL Başkan Yardımcısı Meng Xiangfeng tarafından doğrulandı.

Söz konusu tesis, CATL’ın küresel büyüme stratejisinde önemli bir değişimi temsil ediyor. Şirket yalnızca batarya ihraç etmek yerine, teknoloji lisanslama, yatırım ve yerel üretimi bir araya getiren yeni bir modele geçiş yapıyor. Şirketin bu yıl içinde Macaristan ve Endonezya'daki fabrikalarında da üretime başlaması bekleniyor.

3,5 milyar dolarlık projede kapasite küçültüldü

İlk kez Şubat 2023'te duyurulan proje, başlangıçta Ford'un Michigan eyaletinde tamamen kendisine ait olacak 3,5 milyar dolarlık bir lityum demir fosfat (LFP) batarya fabrikası kurmasını öngörüyordu. İlk tasarıma göre tesisin yıllık 35 GWh üretim kapasitesine ulaşması ve yaklaşık 400 bin elektrikli araca batarya sağlaması hedefleniyordu.

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Ancak proje kısa süre içinde siyasi ve ekonomik engellerle karşılaştı. Bu tartışmaların ardından proje geçici olarak durduruldu. Daha sonra Kasım 2023'te yeniden başlatılan yatırımın büyüklüğü 2 milyar dolara, fabrikanın planlanan kapasitesi ise 20 GWh'ye düşürüldü. Öte yandan süreç içerisinde Ford, fabrikanın üretim planını genişleterek enerji depolama sistemleri için batarya üretimini de programa dahil etti.

İlk bataryalar test sürecinde

Tam Boyutta Gör Ford, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada tesiste üretilen ilk prizmatik LFP batarya hücrelerinin deneme üretiminin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Üretilen hücreler şu anda CATL’ın kalite kriterlerine uygunluk açısından kapsamlı testlerden geçiriliyor. Şirketin hedefi, milyarda bir hata oranına ulaşmak.

Fabrikanın 2026 yılı içinde ilk seri otomotiv bataryalarını teslim etmesi planlanıyor. Bu bataryalar Ford'un uygun fiyatlı ve orta sınıf elektrikli pickup modellerinde kullanılacak.

CATL Başkan Yardımcısı Meng Xiangfeng, Ford projesinin Çinli şirketlerin yurt dışına açılırken karşılaştığı zorlukları açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Meng'e göre, gümrük vergileri, yerelleştirme zorunlulukları ve karbon ayak izi standartlarının giderek sıkılaşması ihracata dayalı büyüme modelini sürdürülebilir olmaktan çıkarıyor.

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