CATL, her ay 200 batarya değişim istasyonu kuruyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli batarya devi CATL, batarya değişim altyapısını hızla büyütmeye devam ediyor. Şirketin desteklediği Choco-SEB ağı, 30 Haziran itibarıyla 2.000'inci batarya değişim istasyonunu devreye aldı. Böylece şirket, 2026 yılı boyunca her ay ortalama 200'den fazla yeni istasyon kurarak dikkat çekici bir büyüme temposu yakaladı.

Hedef 3 bin istasyon

CATL, 2026 sonuna kadar Çin ana karası ve Hong Kong genelinde 3.000 batarya değişim istasyonuna ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda geçen aralık ayında yerli otomobil üreticileriyle birlikte değiştirilebilir batarya sistemini kullanan 10 yeni elektrikli araç modeli geliştirdiğini açıklamıştı. CATL, bu teknolojiyle uzun vadede Çin'deki akaryakıt istasyonlarının yaklaşık üçte birinin yerini batarya değişim istasyonlarının almasını amaçlıyor.

Choco-SEB ağı, Çin'in 31 eyaletindeki 180 şehri kapsıyor. Bununla birlikte şirket, Octopus Energy ile yaptığı iş birliği sayesinde batarya değişim altyapısını Birleşik Krallık ve Avrupa pazarına taşımaya hazırlanıyor.

Hyundai'den BMW'ye büyük batarya eleştirisi: 100 kWh yeterli! 1 gün önce eklendi

CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robin Zeng, batarya değişim sisteminin ticari taşımacılığın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Zeng, teknolojinin Çin'de sahada kendini kanıtladığını ve Octopus Energy ortaklığıyla bunu Avrupa'ya taşımaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mevcut büyüme hızının korunması halinde CATL, 2026 sonuna kadar dünya genelinde 4.000'in üzerinde batarya değişim istasyonuna ulaşabilir. Şirketin ağı geçen Ekim ayında 700 istasyondan oluşuyordu. 2025’in başında ise henüz faaliyette hiçbir istasyon bulunmuyordu. Bu sistemde ticari araçların bataryaları 2 ila 5 dakikada, binek araçların bataryaları ise yaklaşık 1.5 dakika gibi bir sürede değiştirilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

CATL, her ay 200 batarya değişim istasyonu kuruyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: