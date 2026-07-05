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    CATL, her ay 200 batarya değişim istasyonu kuruyor

    CATL, batarya değişim istasyonu ağını rekor hızla büyütüyor. Şirket, 2026 boyunca her ay 200'den fazla yeni istasyon kurarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

    CATL, her ay 200 batarya değişim istasyonu kuruyor Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi CATL, batarya değişim altyapısını hızla büyütmeye devam ediyor. Şirketin desteklediği Choco-SEB ağı, 30 Haziran itibarıyla 2.000'inci batarya değişim istasyonunu devreye aldı. Böylece şirket, 2026 yılı boyunca her ay ortalama 200'den fazla yeni istasyon kurarak dikkat çekici bir büyüme temposu yakaladı.

    Hedef 3 bin istasyon

    CATL, 2026 sonuna kadar Çin ana karası ve Hong Kong genelinde 3.000 batarya değişim istasyonuna ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda geçen aralık ayında yerli otomobil üreticileriyle birlikte değiştirilebilir batarya sistemini kullanan 10 yeni elektrikli araç modeli geliştirdiğini açıklamıştı. CATL, bu teknolojiyle uzun vadede Çin'deki akaryakıt istasyonlarının yaklaşık üçte birinin yerini batarya değişim istasyonlarının almasını amaçlıyor.

    Choco-SEB ağı, Çin'in 31 eyaletindeki 180 şehri kapsıyor. Bununla birlikte şirket, Octopus Energy ile yaptığı iş birliği sayesinde batarya değişim altyapısını Birleşik Krallık ve Avrupa pazarına taşımaya hazırlanıyor.

    CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robin Zeng, batarya değişim sisteminin ticari taşımacılığın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Zeng, teknolojinin Çin'de sahada kendini kanıtladığını ve Octopus Energy ortaklığıyla bunu Avrupa'ya taşımaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

    Mevcut büyüme hızının korunması halinde CATL, 2026 sonuna kadar dünya genelinde 4.000'in üzerinde batarya değişim istasyonuna ulaşabilir. Şirketin ağı geçen Ekim ayında 700 istasyondan oluşuyordu. 2025’in başında ise henüz faaliyette hiçbir istasyon bulunmuyordu. Bu sistemde ticari araçların bataryaları 2 ila 5 dakikada, binek araçların bataryaları ise yaklaşık 1.5 dakika gibi bir sürede değiştirilebiliyor. 

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